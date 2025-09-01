Andrea Delogu, amore al capolinea con Luigi Bruno: l'indiscrezione e perché si son lasciati Dopo 4 anni insieme, pare che la relazione tra la conduttrice e il fidanzato sia finita: "Una crisi iniziata da qualche tempo". Tra loro c'era una differenza d'età di 17 anni.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La storia d’amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno pare sia arrivata al capolinea. La notizia arriva proprio mentre la conduttrice si sta preparando al suo debutto sulla pista di Ballando con le Stelle, e a darla è il sempre ben informato Giuseppe Candela. Sulle pagine online di Chi Magazine, infatti, si legge: "Dopo quattro anni è giunto al capolinea l’amore con Luigi Bruno. Una crisi iniziata da qualche tempo, la coppia è finita spesso nel mirino per la differenza di età, il modello e attore è più giovane della conduttrice di diciassette anni". E mentre Candela promette tutti i dettagli nella rubrica ‘C’è Chi dice’, sulla rivista cartacea dal 3 settembre, dai diretti interessati nessuna conferma o smentita.

Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati: l’indiscrezione

Niente di certo per ora, almeno niente di confermato dai diretti interessati, ma Giuseppe Candela pare essere certo: Andrea Delogu e Luigi Bruno si sarebbero lasciati. La storia d’amore tra i due, nata nel 2021 a un anno dalla fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Montanari, pare sia arrivata al capolinea e la causa non sarebbe neanche così recente. Per l’esperto di gossip la crisi tra loro risalirebbe a qualche tempo fa, tanto che alla domanda sui social "Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea?", lei rispose confermando la difficoltà, anche se non meglio precisata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La storia d’amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno: cosa dicevano

La storia d’amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno iniziò nel 2021, un anno dopo la fine del matrimonio di lei con l’attore Francesco Montanari. I due, spesso sotto la luce dei riflettori a causa della loro differenza d’età (17 anni), avevano parlato spesso della loro relazione: "Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? -raccontava la conduttrice spiegando come si erano conosciuti -. Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna".

Bruno, invece, intervistato da Vanity Fair, aveva parlato della differenza d’età e delle numerose critiche degli hater: "Devo essere onesto, a me non hanno dato fastidio né allora, né quando arrivano adesso. Anche se ormai stiamo insieme da anni, c’è chi ancora scrive ‘eh, voglio vedere cosa farete tra vent’anni’. Come se non esistessero coetanei che si lasciano dopo due mesi. L’unica cosa che mi ha dato davvero fastidio e che mi ha procurato tanto dispiacere è stato vedere, soprattutto all’inizio, che in ogni caso la colpa veniva data alla donna".

Potrebbe interessarti anche