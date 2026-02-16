Andrea Delogu amareggiata, insultata pesantemente da un big di Sanremo: "Si è permesso di dire una cosa del genere" Un retroscena mai raccontato riaccende il dibattito sul rispetto dietro le quinte della musica italiana: il momento svilente vissuto da Delogu a Sanremo.

A pochi giorni dall’inizio di una nuova settimana santa del Festival di Sanremo, una clip circolata sui social ha riportato alla luce un episodio rimasto per anni lontano dai riflettori. A raccontarlo è stata Andrea Delogu, durante una chiacchierata diventata virale. Il video è un estratto di un’intervista rilasciata per il podcast di Skuola.net, pubblicata poi su TikTok, in cui la conduttrice ha condiviso uno dei momenti più svilenti della sua carriera professionale, vissuto proprio durante una delle sue esperienze sanremesi.

Andrea Delogu e il retroscena su Sanremo emerso dal podcast

Nel corso del racconto, Andrea Delogu ha ricordato gli anni in cui, nel 2016, 2018, 2020 e 2021, è stata impegnata alla conduzione della diretta di Rai Radio 2 che seguiva il Festival di Sanremo. Un lavoro fatto di interviste serrate e contatti continui con artisti di ogni generazione. Ed è proprio in uno di quegli anni che sarebbe avvenuto l’episodio destinato a segnarla: "Il momento più imbarazzante che ho vissuto sul lavoro. Sì, ne ho uno. Ero a Sanremo, quando conducevo la diretta per Rai Radio 2. Una volta è arrivato un cantante, ma non farmi dire il nome, però è un cantante molto amato e molto adulto. Lui è arrivato, ha salutato me e la ragazza che stava conducendo con me, non dico il nome nemmeno di lei perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno, poi ce ne siamo andate e lui ha detto: ‘Chi sono queste due… l’insulto con la T’". Parole che, anche a distanza di anni, mantengono la loro gravità, soprattutto perché pronunciate da una figura di grande notorietà e con una lunga carriera alle spalle.

La scoperta a posteriori e il rammarico di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha spiegato di essere venuta a conoscenza dell’insulto soltanto dopo che il cantante aveva lasciato lo studio, quando l’intervista era ormai conclusa: "Questa cosa mi è stata detta quando era già finita l’intervista. A me ha fatto ridere il fatto che un artista così famoso e di una certa età si fosse permesso di dire una cosa del genere solo perché eravamo due donne. Però, dato che io non sapevo che aveva detto una cosa del genere, ho fatto un’intervista normale, io invece avrei voluto saperlo prima, perché avrei tanto voluto mettere in imbarazzo lui, perché poi sono molto vendicativa".

Il confronto con chi si è comportato bene e la ricerca del colpevole

Nel suo racconto non è mancato, però, anche un esempio positivo. Andrea Delogu ha voluto sottolineare come esistano artisti che, nonostante il successo e la fama, non perdono mai il senso del rispetto umano: "Per fortuna ci sono dei grandi artisti, che sono persone meravigliose. Prendi Renzo Arbore, lui non si permetterebbe mai di mettere in difficoltà qualcuno. Anzi, l’unica sua spinta è fare stare bene tutti quelli che sono intorno a lui".

Da quel momento, inevitabilmente, sui social è partita la caccia all’identità del cantante, basata sulle liste dei partecipanti alle edizioni 2016, 2018, 2020 e 2021 del Festival di Sanremo, con l’attenzione rivolta ai veterani più maturi. Ma al di là delle ipotesi, resta la gravità del gesto.

