Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Andrea Delogu amareggiata, insultata pesantemente da un big di Sanremo: "Si è permesso di dire una cosa del genere"

Un retroscena mai raccontato riaccende il dibattito sul rispetto dietro le quinte della musica italiana: il momento svilente vissuto da Delogu a Sanremo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

A pochi giorni dall’inizio di una nuova settimana santa del Festival di Sanremo, una clip circolata sui social ha riportato alla luce un episodio rimasto per anni lontano dai riflettori. A raccontarlo è stata Andrea Delogu, durante una chiacchierata diventata virale. Il video è un estratto di un’intervista rilasciata per il podcast di Skuola.net, pubblicata poi su TikTok, in cui la conduttrice ha condiviso uno dei momenti più svilenti della sua carriera professionale, vissuto proprio durante una delle sue esperienze sanremesi.

Andrea Delogu e il retroscena su Sanremo emerso dal podcast

Nel corso del racconto, Andrea Delogu ha ricordato gli anni in cui, nel 2016, 2018, 2020 e 2021, è stata impegnata alla conduzione della diretta di Rai Radio 2 che seguiva il Festival di Sanremo. Un lavoro fatto di interviste serrate e contatti continui con artisti di ogni generazione. Ed è proprio in uno di quegli anni che sarebbe avvenuto l’episodio destinato a segnarla: "Il momento più imbarazzante che ho vissuto sul lavoro. Sì, ne ho uno. Ero a Sanremo, quando conducevo la diretta per Rai Radio 2. Una volta è arrivato un cantante, ma non farmi dire il nome, però è un cantante molto amato e molto adulto. Lui è arrivato, ha salutato me e la ragazza che stava conducendo con me, non dico il nome nemmeno di lei perché non voglio mettere in imbarazzo nessuno, poi ce ne siamo andate e lui ha detto: ‘Chi sono queste due… l’insulto con la T’". Parole che, anche a distanza di anni, mantengono la loro gravità, soprattutto perché pronunciate da una figura di grande notorietà e con una lunga carriera alle spalle.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La scoperta a posteriori e il rammarico di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha spiegato di essere venuta a conoscenza dell’insulto soltanto dopo che il cantante aveva lasciato lo studio, quando l’intervista era ormai conclusa: "Questa cosa mi è stata detta quando era già finita l’intervista. A me ha fatto ridere il fatto che un artista così famoso e di una certa età si fosse permesso di dire una cosa del genere solo perché eravamo due donne. Però, dato che io non sapevo che aveva detto una cosa del genere, ho fatto un’intervista normale, io invece avrei voluto saperlo prima, perché avrei tanto voluto mettere in imbarazzo lui, perché poi sono molto vendicativa".

Il confronto con chi si è comportato bene e la ricerca del colpevole

Nel suo racconto non è mancato, però, anche un esempio positivo. Andrea Delogu ha voluto sottolineare come esistano artisti che, nonostante il successo e la fama, non perdono mai il senso del rispetto umano: "Per fortuna ci sono dei grandi artisti, che sono persone meravigliose. Prendi Renzo Arbore, lui non si permetterebbe mai di mettere in difficoltà qualcuno. Anzi, l’unica sua spinta è fare stare bene tutti quelli che sono intorno a lui".

Da quel momento, inevitabilmente, sui social è partita la caccia all’identità del cantante, basata sulle liste dei partecipanti alle edizioni 2016, 2018, 2020 e 2021 del Festival di Sanremo, con l’attenzione rivolta ai veterani più maturi. Ma al di là delle ipotesi, resta la gravità del gesto.

Potrebbe interessarti anche

Andrea Delogu, svolta verso Sanremo 2026 e nuovo fidanzato ufficiale: cosa succede

Andrea Delogu, svolta verso Sanremo 2026 e nuovo fidanzato ufficiale: cosa succede

La presentatrice sempre più al centro del gossip con il nuovo amore, mentre Carlo Co...
Ballando Con Le Stelle 2025, quote favorita Andrea Delogu

Sanremo 2026, Andrea Delogu si sfila: “Te lo giuro”, non farà come Bianca Guaccero dopo Ballando

Andrea Delogu smentisce le voci su Sanremo 2026: “Te lo giuro, non ci sono trattativ...
Ballando Con Le Stelle 2025, quote favorita Andrea Delogu

Andrea Delogu: “Io dopo Ballando con le stelle, da Nikita a Sanremo…”, confessioni a cuore aperto

Dalla vittoria a Ballando con le stelle al legame con Nikita e alle voci su Sanremo:...
Fialdini - Delogu

Delogu e Fialdini, "la rabbia di Pernice per La Rocca e l’infatuazione di Nikita Perotti", rivelazioni (scottanti) post Ballando

Durante una diretta Instagram, le due ex concorrenti dello show hanno regalato ai fo...
Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu, la confessione choc di Nikita Perotti dopo Ballando con le stelle: “Se due persone si amano è giusto così”

Il ballerino ha chiarito il suo rapporto con la conduttrice, parlando con Caterina B...
Andrea Delogu e Nikita Perotti

Andrea Delogu, la verità sul flirt ‘mancato’ con Nikita Perotti a Ballando: “Il problema non è la differenza d’età”

La conduttrice vincitrice dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci ha ribad...
Nikita Perotti e Andrea Delogu

Andrea Delogu e Nikita Perotti, imbarazzo in diretta social dopo Ballando: "Si vede quello che provi"

La conduttrice e il ballerino, continuano a non convincere i fan definendosi solo am...
Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Francesca Fialdini

Ballando con le stelle, Andrea Delogu svela: "La finale con Fialdini era pari merito, ecco perché ho vinto io"

Ospite a La Vita in Diretta, la vincitrice Andrea Delogu racconta l’amicizia con Fra...
Andrea Delogu

Ballando con le stelle, il gesto struggente di Andrea Delogu: cos'ha fatto per il fratello Evan

Andrea Delogu, reduce dalla vittoria a Ballando, celebra il Natale accanto alla fami...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Nayt

Nayt
fedez

Fedez
Eddie Brock

Eddie Brock
Luchè

Luchè

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963