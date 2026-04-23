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Andrea Delogu a cuore aperto: la confessione in diretta sul fidanzato Andrea Marziali dalla Clerici

Andrea Delogu innamorata: la verità sulle foto con la nuova fiamma Andrea Marziali

Andrea Delogu è innamorata. Dopo la fine della relazione con l’attore e modello Luigi Bruno e il dolore per la perdita del fratello Evan, la conduttrice Rai sorride di nuovo grazie ad Alessandro Marziali. Classe 1998, l’uomo con cui è stata fotografata qualche giorno fa è ormai parte integrante della sua vita: esce con il suo gruppo di amici e insieme sembrano più che affiatati, ma sembrano una coppia già rodata. Delogu è tra i volti di punta della tv di Stato attualmente: per lei si prospetta un futuro fatto di nuove avventure, non solo televisive, e di un impegno importante che potrebbe stravolgere ogni equilibrio sul piccolo schermo.

Andrea Delogu: amore a gonfie vele e nuovi progetti professionali

La conduzione de La porta magica continua a registrare ottimi risultati nel pomeriggio di Rai 2, tanto che i vertici sembrano intenzionati a offrirle molto più spazio nei palinsesti. Si parla addirittura di una futura conduzione di Domenica In se l’addio di Mara Venier, dovesse essere realtà entro il prossimo settembre. La conduttrice torna anche al cinema insieme a Lino Guanciale e Ilenia Pastorelli per la commedia corale Innamorarsi e altre pessime idee, nelle sale dal 28 maggio. Oltre agli impegni e all’amore del pubblico, che cresce giorno dopo giorno, oggi in diretta a È sempre mezzogiorno ha finalmente svelato tutto sul suo nuovo amore tanto chiacchierato. Come stanno le cose tra lei e Marziali? Un flirt destinato a esaurirsi nel giro di pochi mesi, oppure, i due stanno mettendo le basi per qualcosa di più serio?

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Delogu sul fidanzato: "Pensa a me e mi fa stare bene"

Antonella Clerici non ha perso tempo: immediatamente ha chiesto ad Andrea Delogu delle foto con Andrea Marziali viste in questi giorni sui giornali. La conduttrice visibilmente imbarazzata, ma con lo sguardo sorridente ha affermato: "È una persona che mi fa stare molto bene e pensa a me". La padrona di casa ha mostrato enorme euforia, visto il rapporto che la lega alla collega da anni. Delogu però non si è fermata a queste parole, continuando senza esitazione con la seguente frase: "Posso dire che mi sono innamorata". Dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari e la relazione finita lo scorso anno con Luigi Bruno, più giovane di lei di 23 anni, questa volta sembra avere un guizzo diverso: che sia davvero la persona giusta per una delle donne più ambite dello spettacolo italiano? Le premesse fino a qui, sembra ci siano davvero tutte.

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