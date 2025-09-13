Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori: il giallo sull'evento annullato e il silenzio social, cosa succede Tra un evento annullato e un fiocco azzurro spuntato davanti all’ospedale, i fan sono convinti che la coppia abbia accolto il loro primo figlio, ma la coppia evita l'annuncio.

La notizia circola da ore, ma non ci sono ancora conferme ufficiali: Andrea Damante ed Elisa Visari sarebbero diventati genitori. Ma non abbiamo ancora nessun posto o dichiarazione da parte della coppia, che ha preferito mantenere il massimo riserbo in un momento così delicato. Eppure alcuni dettagli emersi nelle ultime ore hanno fatto pensare che il lieto evento sia già avvenuto.

Andrea Damante e il dj set sospetto annullato all’ultimo minuto

Il primo indizio è arrivato da un improvviso cambio di programma. Damante era atteso a Vieste per esibirsi all’evento Vieste in Love, ma poche ore prima l’organizzazione ha comunicato che non avrebbe preso parte alla serata. Le parole con cui è stata spiegata l’assenza non sono passate inosservate: "Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale". Un messaggio che ha spinto molti a credere che l’ex tronista non fosse sul palco perché impegnato a vivere uno dei giorni più importanti della sua vita.

Spunta il nuovo indizio: il fiocco azzurro davanti all’ospedale

A rafforzare le voci ci ha pensato Deianira Marzano, mostrando sui social l’immagine di un fiocco azzurro comparso davanti a una stanza d’ospedale. "Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco", ha scritto, lasciando intendere che il bambino di Andrea ed Elisa sia nato proprio in quelle ore. Anche Amedeo Venza ha alimentato le indiscrezioni, facendo le sue congratulazioni alla coppia e parlando apertamente di un fiocco che segnerebbe l’arrivo del piccolo.

Un silenzio che insospettisce

Se da un lato gli indizi sono tanti e piuttosto chiari, dall’altro resta il totale silenzio dei diretti interessati. Damante e Visari hanno scelto di non dire nulla né sui social né attraverso comunicati ufficiali, una scelta che negli ultimi anni sta diventando sempre più comune tra i personaggi noti, decisi a prendersi i propri tempi prima di condividere con il pubblico momenti così intimi. Paradossalmente questa loro assenza social è diventata un atteggiamento che non spegne i rumors, ma li rende ancora più forti.

Secondo quanto si sapeva nei mesi scorsi, la gravidanza sarebbe dovuta arrivare a termine intorno al 18 settembre, ma il piccolo avrebbe anticipato la data, nascendo già nella notte del 12. Ora resta solo da attendere la conferma dei neo genitori e, naturalmente, di scoprire quale nome abbiano scelto per il loro primo figlio. Nel frattempo i fan continuano a riempire di messaggi di affetto la coppia, ormai convinti che sia arrivato per loro un momento davvero speciale.

