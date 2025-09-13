Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori: il giallo sull'evento annullato e il silenzio social, cosa succede

Tra un evento annullato e un fiocco azzurro spuntato davanti all’ospedale, i fan sono convinti che la coppia abbia accolto il loro primo figlio, ma la coppia evita l'annuncio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La notizia circola da ore, ma non ci sono ancora conferme ufficiali: Andrea Damante ed Elisa Visari sarebbero diventati genitori. Ma non abbiamo ancora nessun posto o dichiarazione da parte della coppia, che ha preferito mantenere il massimo riserbo in un momento così delicato. Eppure alcuni dettagli emersi nelle ultime ore hanno fatto pensare che il lieto evento sia già avvenuto.

Andrea Damante e il dj set sospetto annullato all’ultimo minuto

Il primo indizio è arrivato da un improvviso cambio di programma. Damante era atteso a Vieste per esibirsi all’evento Vieste in Love, ma poche ore prima l’organizzazione ha comunicato che non avrebbe preso parte alla serata. Le parole con cui è stata spiegata l’assenza non sono passate inosservate: "Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale". Un messaggio che ha spinto molti a credere che l’ex tronista non fosse sul palco perché impegnato a vivere uno dei giorni più importanti della sua vita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Spunta il nuovo indizio: il fiocco azzurro davanti all’ospedale

A rafforzare le voci ci ha pensato Deianira Marzano, mostrando sui social l’immagine di un fiocco azzurro comparso davanti a una stanza d’ospedale. "Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco", ha scritto, lasciando intendere che il bambino di Andrea ed Elisa sia nato proprio in quelle ore. Anche Amedeo Venza ha alimentato le indiscrezioni, facendo le sue congratulazioni alla coppia e parlando apertamente di un fiocco che segnerebbe l’arrivo del piccolo.

Un silenzio che insospettisce

Se da un lato gli indizi sono tanti e piuttosto chiari, dall’altro resta il totale silenzio dei diretti interessati. Damante e Visari hanno scelto di non dire nulla né sui social né attraverso comunicati ufficiali, una scelta che negli ultimi anni sta diventando sempre più comune tra i personaggi noti, decisi a prendersi i propri tempi prima di condividere con il pubblico momenti così intimi. Paradossalmente questa loro assenza social è diventata un atteggiamento che non spegne i rumors, ma li rende ancora più forti.

Secondo quanto si sapeva nei mesi scorsi, la gravidanza sarebbe dovuta arrivare a termine intorno al 18 settembre, ma il piccolo avrebbe anticipato la data, nascendo già nella notte del 12. Ora resta solo da attendere la conferma dei neo genitori e, naturalmente, di scoprire quale nome abbiano scelto per il loro primo figlio. Nel frattempo i fan continuano a riempire di messaggi di affetto la coppia, ormai convinti che sia arrivato per loro un momento davvero speciale.

Potrebbe interessarti anche

Melissa Satta

Melissa Satta in dolce attesa, per i fan non ci sono dubbi: “Incinta al cento per cento”

Si fanno sempre più insistenti i rumors che vedrebbero l’ex velina in attesa di un b...
Gianmarco e Cristina - Uomini e Donne

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara scoppiati: "Lui ha lasciato lei, racconteranno tutto da Maria"

Tra silenzi social, pettegolezzi e voci sempre più insistenti, il rapporto tra i due...
Camihawke e Tananai

Tananai e Camihawke, il gossip che infiamma il web: "Sono fidanzati di sicuro". Da single a coppia dell'estate

Dei like sospetti, poi delle storie al concerto che dimostrano un'attenzione da part...
Fedez e Tony Effe

Fedez vs Tony Effe: il dissing finisce in tribunale, l'indiscrezione

Dopo un anno di scintille, provocazioni, frecciate e, rime infuocate, la lite tra Fe...
Coma Cose

Coma Cose, allarme per la coppia: un gesto social (choc) scatena l’ipotesi-rottura. Cosa sta succedendo

Il duo musicale, che fa coppia anche nella vita, potrebbe essere sull'orlo della sep...
Elisa Toffoli

Elisa, chi è il marito Andrea Rigonat. Il lavoro in coppia, due figli e la nuova vita in un luogo paradisiaco

La cantante è sposata dal 2015 con il chitarrista e produttore. Sono diventati genit...
Ursula Corbero, Tokyo de La casa di Carta è incinta: chi è il compagno

Ursula Corbero incinta, chi è il compagno Chino Darín. Lo strano annuncio di Tokyo de 'La Casa di Carta'

Attraverso i social, l’attrice spagnola ha svelato la sua gravidanza: “Questa non è ...
Elisa in concerto a San Siro, brividi e risate con Giorgia: "Due regine"

Elisa in concerto a San Siro, brividi e risate con Giorgia: "Due regine". Poi il gesto inaspettato: "Mi hanno ucciso"

Il concerto di Elisa allo Stadio di San Siro, in Milano, ha entusiasmato migliaia di...
Elisa e Cesare Cremonini

Elisa e Cesare Cremonini: la coppia (imprevedibile) che fa sognare

Elisa, una notte magica a San Siro: tra ospiti speciali, scenografie spettacolari e ...

Personaggi

Elisa Visari

Elisa Visari
Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso
andrea-delogu

Andrea Delogu
Mary Segneri

Mary Segneri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963