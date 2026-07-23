Andrea Dal Corso vittima di un incidente, morta la donna nell'altra auto: aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale Andrea Dal Corso coinvolto in un grave incidente, aperto un fascicolo per omicidio stradale: cosa è successo

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Sono emersi nuovi particolari sul grave incidente che ha coinvolto Andrea Dal Corso, ex protagonista di Uomini e Donne e marito di Teresa Langella. Lo schianto, avvenuto lo scorso 15 luglio in Veneto, ha avuto un tragico epilogo: una donna di 83 anni è deceduta dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, la dinamica dell’incidente sarebbe legata a un improvviso malore che avrebbe colpito l’anziana mentre era alla guida della sua Citroën C1. La donna, residente nel Trevigiano, stava percorrendo via Brigata Marche a Carbonera quando avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta.

Incidente Andrea Dal Corso: la ricostruzione

Proprio in quel momento sarebbe arrivato il Suv guidato da Andrea Dal Corso. L’impatto frontale è stato violento e ha provocato gravi conseguenze per entrambi i conducenti. La 83enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove però è morta poche ore più tardi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha invece riportato diverse lesioni, raccontando successivamente sui social il momento difficile vissuto: entrambe le braccia sarebbero state ingessate e non è esclusa la necessità di un intervento chirurgico. La Procura, come previsto in questi casi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per chiarire ogni aspetto della vicenda. Si tratta di un atto dovuto per ricostruire con precisione la dinamica e stabilire eventuali responsabilità, anche considerando l’ipotesi del malore improvviso alla guida dell’altra vettura.

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Il silenzio di Andrea e Teresa dopo lo schianto: giorni di paura per la coppia

A colpire molti fan della coppia è stato anche il lungo silenzio social seguito all’incidente. Andrea Dal Corso e Teresa Langella, amatissimi dal pubblico dopo il loro percorso a Uomini e Donne e il matrimonio celebrato recentemente, sono solitamente molto presenti online. Questa volta, però, entrambi hanno scelto di fermarsi. Una decisione che racconta forse più delle parole il peso emotivo di quanto accaduto: da una parte la paura per le proprie condizioni fisiche, dall’altra il dolore per una tragedia che ha coinvolto una persona che purtroppo non ce l’ha fatta. Il caso, simile a quello che ha coinvolto recentemente Paolo Belli, riporta ancora una volta l’attenzione su quanto un incidente stradale possa trasformarsi in pochi secondi in un evento drammatico per più famiglie contemporaneamente. Al di là dei riflettori e della notorietà, Andrea Dal Corso si trova ora coinvolto in una vicenda giudiziaria che dovrà fare chiarezza su una giornata segnata da un destino imprevedibile.

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