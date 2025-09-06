Andrea Camilleri, chi era la moglie Rosetta Dello Siesto: 72 anni d’amore, tre figlie e il rito speciale per ogni romanzo I due si erano sposati nel 1957 e lei è sempre stata la prima lettrice di ogni opera: "Non c'è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato letto da lei".

Andrea Camilleri compie 100 anni. Il celebre scrittore, scomparso il 17 luglio 2019, era infatti nato un secolo fa (6 settembre 1925) e per onorarlo la Rai ha deciso di mandare in onda questa sera il docu-film Camilleri 100, un viaggio intimo e avvincente nella vita e nell’opera di uno dei più grandi narratori italiani, padre del personaggio Montalbano, che ha dato vita a una delle serie Tv di maggior successo. Una vita, quella di Camilleri, intensa dove, a parte le oltre cento opere scritte, a farla da padrone è stato anche l’amore per Rosetta Dello Siesto, sua moglie dal 1957 e accanto a lui siano alla fine. I due ebbero tre figlie, Andreina, Elisabetta e Mariolina, e la loro fu una storia romantica, piena di rispetto e devozione: "Sono stato un uomo fortunato. Se il mio matrimonio è durato tanto ciò è dovuto principalmente all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di Rosetta. Il nostro rapporto non è mai stato alterato da nessun evento esterno. (…) Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza".

Rosetta Dello Siesto, chi era la moglie di Camilleri: la sua prima lettrice

Da sempre molto riservata, Rosetta Dello Siesto era la moglie di Andrea Camilleri. Di origini milanesi, aveva sposato lo scrittore nel 1957, dopo aver lavorato per lui per un breve periodo. I due si conobbero proprio quando lui era impegnato con la messa in scena teatrale di un’opera di Pico della Mirandola, argomento di laurea della sua futura consorte, che allora era la sua assistente. Il racconto del loro incontro è contenuto nel libro Ora dimmi di te. Lettera a Matilda, pubblicato nel 2018: "Dopo che lo spettacolo andò in scena partii per restare un mese in Sicilia dai miei. Trascorsa una settimana, mi resi conto con mia grande sorpresa che non c’era stato giorno che non avessi pensato a quella ragazza… Così, appena tornai a Roma le telefonai e la invitai a cena, lei accettò. Da quella sera ceniamo assieme da oltre sessant’anni".

Dello Siesto e Camilleri ebbero tre figlie (Andreina, Elisabetta e Mariolina), ed è fatto noto lei fosse la prima lettrice di ogni opera del marito: "Non c’è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato letto da lei", raccontava lo scrittore. I due sono stati insieme fino alla morte dell’uomo, il 17 luglio 2019, e solo sei anni dopo, il 1° maggio 2025, all’età di 97 anni se ne andò anche lei: "Se ne è andata la prima lettrice dei romanzi di Andrea Camilleri, Donna Rosetta, conforto e spalla del grande narratore, mamma e nonna di una famiglia che in lei aveva il proprio perno, compagna di una vita vissuta con l’autore del commissario Montalbano", le parole dell’associazione Strada degli scrittori in una nota del presidente Felice Cavallaro per la morte della donna.

