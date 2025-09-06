Camilleri 100, la Rai celebra il genio di Montalbano con Luca Zingaretti e Fiorello: cosa vedremo stasera Dal 6 settembre la Rai rende omaggio allo scrittore Andrea Camilleri con prime serate, speciali radiofonici e il meglio di Montalbano in streaming e TV.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il 6 settembre 2025, su Rai 1 andrà in onda in prima serata Camilleri 100, documentario di Francesco Zippel coprodotto da Rai Documentari, dedicato al centenario dello scrittore Andrea Camilleri, ‘padre’ di Montalbano. Il film esplora la sua vita artistica e personale, con testimonianze di Luca Zingaretti e Michele Riondino, Fiorello, le nipoti Arianna e Alessandra Mortelliti, e gli ex allievi Fabrizio Gifuni e Sergio Rubini. Il documentario celebra l’impatto di Camilleri non solo sulla letteratura e sulla televisione italiana, ma anche su milioni di giovani che lo hanno apprezzato anche e soprattutto per il suo genio creativo.

Camilleri 100, cosa vedremo nel documentario in onda su Rai 1 e dove vederlo in streaming

Per gli appassionati ma anche per coloro che lo ammiravano, questo di stasera, sabato 6 settembre su Rai 1, alle 21:20 (e in streaming su RaiPlay) è un appuntamento imperdibile. Camilleri 100 è un documentario dedicato ad Andrea Camilleri, uno dei più grandi narratori italiani, in occasione del centenario della sua nascita. Prodotto da Rai Documentari e Quoiat Films con il contributo di Rai Teche e la regia di Francesco Zippel, sarà trasmesso dopo la presentazione al Teatro Greco di Taormina il 5 settembre. Attraverso immagini d’archivio, interviste e testimonianze, il film racconta l’uomo dietro il mito: il suo amore per la Sicilia, la passione per la scrittura, l’esperienza in Rai e il legame con il teatro. Dalla creazione del commissario Montalbano all’invenzione di una lingua unica, il documentario esplora l’innovazione e l’ironia che hanno caratterizzato la sua opera, chiudendo con uno sguardo alla sua eredità letteraria. Tra i partecipanti, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Michele Riondino e Luca Zingaretti.

Gli altri appuntamenti dedicati ad Andrea Camilleri

Ma ci sono tanti altri appuntamenti dedicati a Camilleri. Dal 9 settembre, Rai 1 trasmetterà ogni martedì sera Camilleri incontra Montalbano, con 15 episodi della serie Il Commissario Montalbano, tratti dai romanzi di Andrea Camilleri. Dal 15 ottobre, il sesto episodio sarà disponibile in 4K su Rai 4K, mentre tutti gli episodi saranno accessibili su RaiPlay dopo la messa in onda. La piattaforma propone già un boxset di 37 episodi, insieme a documentari, spettacoli teatrali e contenuti d’archivio dedicati allo scrittore.

In occasione del centenario, Rai Cultura dedica speciali su Rai Storia e Rai 5, con approfondimenti, interviste e dietro le quinte delle opere di Camilleri. Anche le radio Rai e le testate giornalistiche, tra cui RaiNews24 e le Tgr regionali, celebrano lo scrittore con servizi, interviste e approfondimenti. RaiPlay Sound offre inoltre monografie e speciali radiofonici, mentre Televideo ricorda l’anniversario nella sezione Almanacco.

