Andrea Bocelli: due mogli, tre figli (due sono famosi) e l’incidente che gli ha tolto la vista Andrea Bocelli si è sposato due volte e ha tre figli, due di loro sono famosi e hanno ereditato da lui l'amore per la musica. Il cantante ha perso la vista per un incidente

Andrea Bocelli è certamente uno dei cantanti italiani più amati, apprezzatissimo anche all’estero (ha avuto modo di fare anche un cameo in "Beautiful"), ma nonostante questo ha sempre cercato di essere estremamente riservato. In occasione dei 30 anni di carriera ha voluto chiamare a raccolta alcuni dei nomi più importanti della musica e non solo, basti pensare a Ed Sheeran, Russel Crowe e Will Smith, a conferma di come sia amato anche dai colleghi, anche se raramente ama lasciarsi andare a interviste in cui parla di sé.

Andrea Bocelli, la sua vita privata: le due mogli e i suoi tre figli

Andrea Bocelli non ha mai amato sbandierare troppo la sua vita privata, ma non sono un mistero le due donne che hanno fatto parte della sua vita. Da giovanissimo ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Erica Cenzatti, incontrata per la prima volta quando lei aveva solo 17 anni mentre lui era intento a esibirsi al piano in un locale. Nonostante la giovane età, i due hanno compreso subito di provare un forte sentimento reciproco, per questo hanno poi deciso quasi subito di sposarsi nel 1992.

Nel 1995 i due hanno coronato il loro amore con la nascita del loro primo figlio, Amos, a cui ha fatto seguito due anni dopo il loro secondogenito, Matteo. Quest’ultimo ha ereditato dal papà la passione per la musica: nel 2018 ha avuto modo di duettare con il genitore nel brano "Fall on me", colonna sonora del film Disney "Lo schiaccianoci e i quattro regni". Nel 2022 è poi arrivata un’altra collaborazione importante con il genitore, che ha portato alla pubblicazione del primo album del giovane, "A Family Christmas", che contiene alcune delle canzoni di Natale più celebri, in cui ha avuto modo di cantare anche sua sorella Virginia. Non è mancata per Matteo anche un’esperienza nel cinema, datata 2022, quando ha avuto modo di recitare nel film "Tremila anni di attesa di George Miller", dove ha interpretato se stesso. Il ragazzo ha inoltre avuto modo di cantare in occasione delle nozze del fondatore di Amazon, Jeff Bezos con Lauren Sanchez.

Il rapporto tra Andrea Bocelli ed Enrica è però finito qualche anno dopo, almeno ufficialmente a causa dei troppi impegni lavorativi che tenevano lontano il tenore da casa, anche se c’è chi ha parlato di alcuni suoi tradimenti (mai confermati). Nel 2002 è entrata nella vita dell’artista Veronica Berti, conosciuta quando lei era davvero giovanissima e per cui ha avuto un vero colpo di fulmine, come lei stessa aveva raccontato. "Mi ha corteggiata due minuti e mezzo. Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. Io sono un’istintiva, mi piace prendere le decisioni con grande velocità. Non è detto che siano giuste, è un mio limite. In questo caso, fortunatamente, lo è stata" – aveva detto in un’intervista. I due si sono sposati nel 2014, a due anni di distanza dalla nascita della loro bambina, Virginia, anche lei cantante e attrice (la vedremo presto in Tv nella nuova stagione di "Mare Fuori". Veronica cura in prima persona la fondazione benefica fortemente voluta dal marito, che porta il suo nome, nata con uno scopo importante, "Empowering people and communities"

L’incidente in cui Bocelli ha perso la vista

Forse non tutti lo sanno, ma Andrea Bocelli non è nato cieco. Tutto è avvenuto in maniera improvvisa e inaspettata, come raccontato nel romanzo autobiografico "La musica del silenzio". La responsabilità deve infatti essere addebitata a una semplice pallonata, mentre stava giocando a calcio da ragazzino con gli amici dopo avere già sofferto di glaucoma.

Tutto è avvenuto a 12 anni, mentre era in collegio: "Sono sempre stato vivace e incontenibile – aveva raccontato -. Da ragazzino amavo giocare a calcio e un giorno, durante una partita, una pallonata mi colpì proprio sull’occhio destro, l’unico dal quale riuscivo a scorgere la luce e i colori. Tentarono di curarmi attraverso varie operazioni, anche con l’applicazione di sanguisughe, ma non servì". Quando aveva cinque anni la mamma ha poi iniziato a fargli ascoltare musica classica, unico modo per alleviargli i dolori agli occhi, mossa che si è rivelata poi decisiva per avvicinarlo a quello che poi sarebbe diventato il suo mondo.

Da lì in avanti Andrea si è poi avvicinato al pianoforte, che ha imparato a suonare al meglio, fino ad arrivare al 1993, anno che gli ha cambiato la vita. Zucchero è infatti rimasto affascinato dalla sua voce, al punto tale da sceglierlo per il "Miserere Tour", titolo che trae ispirazione dal celebre duetto tra il bluesman emiliano e Luciano Pavarotti. Il legame con Zucchero è proseguito anche successivamente, è stata infatti una sua canzone, "Il mare calmo della sera", a permettergli di vincere il Festival di Sanremo nel 1994 nella categoria "Nuove Proposte".

