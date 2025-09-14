Andrea Bocelli in concerto a San Pietro, brividi in Tv: “Impressionante”. Poi fa piangere tutti con i droni e Papa Francesco Oltre 80mila spettatori a Piazza San Pietro e diretta tv su Rete per il concerto Grace for the World di Andrea Bocelli, tra musica e droni mozzafiato. Ecco cosa è successo

Sabato 13 settembre 2025, Piazza San Pietro è diventata un palcoscenico straordinario per Grace for the World, il concerto ideato da ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams che ha chiuso la terza edizione del World Meeting on Human Fraternity. Oltre 80mila persone hanno gremito il luogo simbolo della cristianità, mentre milioni di spettatori hanno seguito l’evento su Rete 4 (con la conduzione di Federica Panicucci), TV2000, Disney+, Hulu e ABC News.

L’evento ha visto alternarsi sul palco artisti di fama mondiale: oltre agli ‘organizzatori’ Andrea Bocelli e Pharrell Williams c’erano John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims, Angélique Kidjo, Il Volo, il coro gospel Voices of Fire e il coro della Diocesi di Roma diretto dal maestro Marco Frisina. Una serata che ha combinato lirica, pop, gospel e musica urbana in un unico, straordinario messaggio di pace e fratellanza. Ecco cosa è successo.

Andrea Bocelli in concerto a San Pietro, 13 settembre: cosa è successo

La serata si è aperta con "Amazing Grace" interpretata da Andrea Bocelli e Teddy Swims, un’esibizione che ha subito catturato l’attenzione del pubblico per la potenza vocale dei protagonisti e l’emozione palpabile. Successivamente si sono esibiti Pharrell Williams, John Legend e Jennifer Hudson, portando messaggi universali di speranza, dignità e armonia. Gli interventi di Grace Machel Mandela e Nadia Murad hanno sottolineato la necessità di pace e rispetto dei diritti umani, mentre monsignor Renzo Pegoraro ha invitato a promuovere "un’autentica ecologia umana" anche di fronte alle sfide della tecnologia.

Il momento più spettacolare della serata, però, è stato senza dubbio lo show dei droni. Oltre tremila luci hanno solcato il cielo sopra San Pietro, proiettando sulla Basilica immagini ispirate ai capolavori della Cappella Sistina e formando varie immagini, tra cui la Vergine Maria, Gesù Bambino e il volto di Papa Francesco, un momento particolarmente toccante a pochi mesi dalla scomparsa del Pontefice deceduto lo scorso aprile. Il pubblico presente a Piazza San Pietro e sui social è rimasto a bocca aperta: una scenografia unica, che ha unito spiritualità e tecnologia, trasformando la piazza in un luogo sospeso tra realtà e magia. L’esibizione ha avuto un impatto internazionale, con spettatori di tutto il mondo che hanno condiviso il video dello show e il loro stupore sui social.

Momenti di grande emozione hanno incluso il duetto Bocelli-Karol G in "Vivo por ella" ("Vivo per lei", in italiano), accolto da un applauso interminabile. La serata si è chiusa con Pharrell Williams che ha eseguito "Happy", accompagnato dal coro Voices of Fire, mentre i droni illuminavano ancora una volta la piazza e il cielo vaticano, sostituendo i tradizionali fuochi d’artificio.

Tra il pubblico erano presenti anche il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, testimoniando l’importanza culturale e sociale dell’evento. Bocelli ha ricordato l’importanza di portare "speranza, bellezza e benevolenza" in ogni angolo del mondo, un messaggio che è stato il filo conduttore di tutte le esibizioni della serata.

Le reazioni sui social al concerto Grace for the World

Il concerto Grace for the World ha immediatamente scatenato l’entusiasmo online. Tantissimi commenti sono arrivati da utenti italiani e non, confermando la portata globale dell’evento che è stato trasmesso in diretta in diversi paesi del mondo. Molti hanno esaltato la voce di Bocelli con messaggi come: "Impressionante!! Ti fa venire la pelle d’oca… la sua voce è prodigiosa", "Emozionante. Serata meravigliosa e carica di umanità", "Che serata stupenda….la voce di Bocelli poi è qualcosa di unico".

Il duetto con Karol G, una stella del pop colombiano, ha generato ovazioni virtuali soprattutto da parte degli utenti sudamericani, che hanno fatto schizzare in hype l’hashtag del concerto su ‘X’ commentando l’esibizione da brividi tra la loro beniamina e Bocelli: "Ma che cosa meravigliosa hanno fatto Karol G e Andrea Bocelli questa sera al Vaticano brividi", si legge in un commento. E ancora: "Interpretazione maestosa", Karol G che canta con andrea bocelli ‘vivo por ella’ in Vaticano è momento meraviglioso".

Sul web, però, non manca chi è riuscito a criticare una serata così intensa e spettacolare. Qualcuno, ad esempio, ha avuto da ridire sull’evento definendolo "proprio un’americanata", mentre un altro utente ha scritto: "Piazza San Pietro trasformata in una discoteca stona veramente troppo con il contesto e con la Basilica sullo sfondo". Mentre altri hanno notato un piccolo imprevisto per Bocelli che però non è bastato a guastare la serata magica dell’artista toscano: "Bocelli che si scorda le parole, il bello della diretta".

Tuttavia, la reazione predominante resta di ammirazione e stupore: "Con Bocelli tutto è migliore. Più bello. Più significativo e più profondo e più celestiale", confermando come il tenore italiano sia riuscito a conquistare spettatori di ogni età e provenienza, trasformando il suo concerto in un ponte universale di emozioni.

