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Ancora più Sexy conquista il mondo: il film con Diana Del Bufalo scala la classifica più importante a livello globale

Risultato incredibile per il nuovo film con Diana Del Bufalo, che conquista la classifica mondiale di Prime Original non in lingua inglese

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Ancora più Sexy, il film entra già nella Top 10 globale di Prime Video
Amazon prime video

C’è un pezzo d’Italia che sta scalando le classifiche globali dello streaming. Nell’ultima settimana (quella che va dall’8 al 14 giugno), ben quattro produzioni originali di casa nostra sono riuscite a piazzarsi tra i contenuti più visti in assoluto a livello mondiale su Amazon Prime Video.

Ancora più Sexy scala la classifica mondiale di Prime Video

A fare il botto in pochissimi giorni è stato Ancora più Sexy, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi. Uscito solo il 12 giugno, il sequel di Pensati sexy è schizzato direttamente al settimo posto della Top 10 globale dei film non in lingua inglese. Merito della formula comica che vede Diana Del Bufalo di nuovo nei panni della protagonista, costantemente ‘tormentata’ e consigliata dal suo bizzarro spirito guida, la pornostar Valentina Nappi.

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Ma non è l’unica commedia a farsi valere. Resta saldamente in quinta posizione nella stessa classifica anche Non è un paese per single, la rom-com con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo tratta dal bestseller di Felicia Kingsley. Se parliamo di storie d’amore, però, la vera sorpresa è la resistenza di Love Me Love Me: a quasi quattro mesi dal debutto, il teen drama diretto da Roger Kumble (recitato in inglese ma guidato dal talento nostrano di Luca Melucci insieme a Mia Jenkins e Pepe Barroso) non molla la presa e difende l’ottavo posto nella classifica generale dei film più visti nel mondo.

Anche The 50 conquista la Top 10

Infine, l’Italia si prende la sua fetta di gloria anche nel mondo dei reality con The 50. Il nuovo agguerritissimo game show ha appena chiuso la sua prima stagione e, grazie all’effetto del gran finale, è volato dritto al quinto posto tra le serie non in lingua inglese più seguite sul pianeta. Insomma, una settimana da incorniciare per l’intrattenimento "Made in Italy".

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