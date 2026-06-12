Ditonellapiaga, colpo di scena dopo Sanremo: sbarca a sorpresa su Amazon Prime Video nel film più piccante dell'anno La cantante, reduce dal grande successo di Sanremo 2026, apparirà nel film di Amazon Prime Video 'Ancora più sexy'

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Da Sanremo ad Amazon Prime Video: Ditonellapiaga è pronta a stupire i suoi fan con una nuova ed inaspettata avventura.

Ditonellapiaga, da Sanremo ad Ancora più sexy: la nuova avventura

Il catalogo di Prime Video si arricchisce oggi, 12 giugno, con il debutto di Ancora più Sexy, attesissimo secondo capitolo della commedia Pensati Sexy. Tra le novità più curiose di questa nuova produzione spicca proprio la presenza di Ditonellapiaga. La cantante, reduce dall’ottimo momento vissuto sul palco di Sanremo, ha deciso di mettersi alla prova nella recitazione con una piccola partecipazione speciale nella pellicola, alla quale ha anche dato la colonna sonora con due suoi brani, tra cui la canzone Hollywood.

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Di cosa parla il sequel di Pensati Sexy

La trama fa un balzo in avanti e ci mostra la vita di Maddalena (Diana Del Bufalo) a tre anni di distanza dalle sue precedenti peripezie. Le cose per lei sembrano aver preso la piega giusta: la carriera da scrittrice è decollata e la relazione con il fidanzato Vanni procede a gonfie vele.

Questo idillio viene però spezzato dall’improvvisa comparsa di Valentina Nappi, la pornostar che continua a farle da bizzarro "spirito guida" mentale. Il ritorno della sua consigliera immaginaria rimette tutto in discussione: l’ingresso in scena di un nuovo uomo, Bruno, spingerà Maddalena a riflettere sui propri sentimenti e a comprendere che rincorrere l’amore ideale è un’illusione.

Michela Andreozzi torna alla regia con un cast ricco di novità

Le riprese del film si sono svolte interamente a Roma, sfruttando sia gli scorci della città sia i teatri di posa della capitale. Sotto la direzione della regista Michela Andreozzi, il gruppo storico formato da Diana Del Bufalo e Valentina Nappi si allarga con Filippo Bisciglia, Mario Ermito, Michele Rosiello, Paolo Calabresi, Angela Finocchiaro, Fabrizio Colica e Anna Galiena.

Con questo film, Michela Andreozzi si conferma una delle firme più prolifiche della commedia italiana contemporanea: ricordiamo infatti il debutto col film Nove lune e mezza, e la carriera proseguita con titoli come Brave ragazze, Genitori vs Influencer e il documentario Anastasia.

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