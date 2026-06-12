Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ditonellapiaga, colpo di scena dopo Sanremo: sbarca a sorpresa su Amazon Prime Video nel film più piccante dell'anno

La cantante, reduce dal grande successo di Sanremo 2026, apparirà nel film di Amazon Prime Video 'Ancora più sexy'

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Ditonellapiaga debutta su Amazon Prime Video nel film Ancora più sexy
Mediaset Infinity

Da Sanremo ad Amazon Prime Video: Ditonellapiaga è pronta a stupire i suoi fan con una nuova ed inaspettata avventura.

Ditonellapiaga, da Sanremo ad Ancora più sexy: la nuova avventura

Il catalogo di Prime Video si arricchisce oggi, 12 giugno, con il debutto di Ancora più Sexy, attesissimo secondo capitolo della commedia Pensati Sexy. Tra le novità più curiose di questa nuova produzione spicca proprio la presenza di Ditonellapiaga. La cantante, reduce dall’ottimo momento vissuto sul palco di Sanremo, ha deciso di mettersi alla prova nella recitazione con una piccola partecipazione speciale nella pellicola, alla quale ha anche dato la colonna sonora con due suoi brani, tra cui la canzone Hollywood.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla il sequel di Pensati Sexy

La trama fa un balzo in avanti e ci mostra la vita di Maddalena (Diana Del Bufalo) a tre anni di distanza dalle sue precedenti peripezie. Le cose per lei sembrano aver preso la piega giusta: la carriera da scrittrice è decollata e la relazione con il fidanzato Vanni procede a gonfie vele.

Questo idillio viene però spezzato dall’improvvisa comparsa di Valentina Nappi, la pornostar che continua a farle da bizzarro "spirito guida" mentale. Il ritorno della sua consigliera immaginaria rimette tutto in discussione: l’ingresso in scena di un nuovo uomo, Bruno, spingerà Maddalena a riflettere sui propri sentimenti e a comprendere che rincorrere l’amore ideale è un’illusione.

Michela Andreozzi torna alla regia con un cast ricco di novità

Le riprese del film si sono svolte interamente a Roma, sfruttando sia gli scorci della città sia i teatri di posa della capitale. Sotto la direzione della regista Michela Andreozzi, il gruppo storico formato da Diana Del Bufalo e Valentina Nappi si allarga con Filippo Bisciglia, Mario Ermito, Michele Rosiello, Paolo Calabresi, Angela Finocchiaro, Fabrizio Colica e Anna Galiena.

Con questo film, Michela Andreozzi si conferma una delle firme più prolifiche della commedia italiana contemporanea: ricordiamo infatti il debutto col film Nove lune e mezza, e la carriera proseguita con titoli come Brave ragazze, Genitori vs Influencer e il documentario Anastasia.

Potrebbe interessarti anche

Ancora più sexy, Diana Del Bufalo torna su Amazon Prime Video assieme a Valentina Nappi: l'irriverente trailer

Diana Del Bufalo riaccende la fantasia con Valentina Nappi e una storia ancora più "sexy", ma la crisi è vicinissima

Dal 12 giugno è disponibile sulla piattaforma Ancora più sexy, il sequel del film Pe...
Diana Del Bufalo mai vista così sensuale: è "ancora più sexy" nella nuova esperienza con Valentina Nappi su Amazon Prime Video

Diana Del Bufalo sempre più brillante e sexy in questa nuova esperienza con Valentina Nappi: la storia di un cambiamento su Amazon Prime Video

Michela Andreozzi dirige il nuovo capitolo della commedia Original italiana in arriv...
Ancora Più Sexy, Filippo Bisciglia sarà nel cast del film sequel

Da Temptation Island al cinema, Filippo Bisciglia approda nel sequel Ancora Più Sexy e sfida le insicurezze

Michela Andreozzi firma il sequel di Pensati Sexy: tra risate e fragilità arriva Fil...
Can Yaman aprirà la quarta edizione dell'Outdoor Film Festival

Can Yaman, dopo Sandokan fa di nuovo impazzire i fan: inaugura il festival più atteso dell’estate (ma la vera star non è lui)

L'attore turco, reduce dal trionfo di "Sandokan" su Rai 1, sarà il super ospite il 2...
Ancora più sexy

Prime Video, le uscite di giugno 2026: dalla commedia con Diana Del Bufalo, alla nuova stagione di The Legend of Vox Machina

Prime Video: equilibri che saltano, ritorni inattesi e relazioni sotto pressione, ec...
Lorella Cuccarini è la prima concorrente ufficiale del reality show di Prime Video, The Traitors 2

Lorella Cuccarini nel castello dei traditori di Prime Video: la prof di Amici pronta a ingannare (o essere ingannata) in The Traitors 2

Lorella Cuccarini è la prima concorrente ufficiale di The Traitors 2: nel cast anche...
Mickey Rourke e Kim Basinger nel classico '9 settimane e 1/2'

I film in TV stasera: l'erotismo di '9 settimane e 1/2' e la commedia di 'Femmine contro maschi'

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 10 giugno 2026: da My...
Jennifer Lopez fa impazzire con una scollatura vertiginosa sul red carpet: mai stato così bollente un evento di Netflix

A 56 anni Jennifer Lopez brilla più che mai sul red carpet di un evento di Netflix: la scollatura mozzafiato

Sul red carpet dell'evento organizzato da Netflix, la popstar ha sfoggiato un vestit...
Ditonellapiaga

Sanremo, Ditonellapiaga: “Mi ero persa dopo il primo Festival”. Da TonyPitony al pop alternativo: com’è rinata

La cantante-rivelazione dell'ultima kermesse, ai vertici con "Che fastidio!", ha con...

Arvier

Piccoli borghi di montagna

Dai laboratori di innovazione territoriali all'agricoltura 4.0

LEGGI

Personaggi

Pamela Prati

Pamela Prati
Valeria Angione

Valeria Angione
Marco Tardelli

Marco Tardelli
Apple Martin

Apple Martin

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963