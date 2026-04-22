Stasera tutto è possibile: l’ultimo show di De Martino, l’addio vicino e il rivale inaspettato. Cosa vedremo stasera Il comedy show di Rai 2 torna con il meglio dell’ultima edizione: risate, ospiti cult e uno sguardo al futuro del programma.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Oggi, mercoledì 22 aprile, in prima serata su Rai 2, va in onda uno speciale appuntamento con Anche Stasera tutto è possibile, che propone una puntata "best of" con i momenti più esilaranti della stagione appena conclusa. Dopo settimane di giochi, improvvisazioni e sketch irresistibili, il pubblico potrà rivivere le gag più riuscite e le performance più divertenti. Alla guida dello show, come sempre, Stefano De Martino, protagonista di un’edizione che ha registrato risultati molto positivi in termini di ascolti. Un finale celebrativo che raccoglie il meglio di quanto visto negli ultimi mesi. Un’occasione perfetta per salutare il programma… almeno per ora.

Anticipazioni Stasera tutto è possibile (22 aprile), cosa vedremo stasera

La puntata speciale arriva dopo una stagione particolarmente fortunata per Stasera tutto è possibile, che ha saputo conquistare il pubblico con un mix ormai collaudato di comicità e leggerezza. Non sono mancati i volti più amati dal pubblico, come Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice, protagonisti di sketch e giochi diventati virali.

I buoni ascolti ottenuti nelle scorse settimane hanno confermato la forza del format, anche se parte del successo è stato favorito da una concorrenza non sempre agguerrita: Rai 1, infatti, ha spesso proposto film poco competitivi proprio nelle serate di messa in onda dello show.

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Anche per questo speciale, la rete ammiraglia punta su un film Sister Act 2, che difficilmente riuscirà ad attrarre l’attenzione del grande pubblico. Mentre su Canale 5 si accende la sfida con il Grande Fratello Vip, eccezionalmente programmato di mercoledì. Quest’ultima sfida potrebbe rappresentare un freno agli ascolti di STEP, che punta comunque a chiudere la stagione con un risultato in doppia cifra di share.

Stasera tutto è possibile – Il futuro del programma tra incognite e nuove idee

Se il presente è fatto di successi, il futuro di Stasera tutto è possibile resta invece ancora da definire. Non è infatti certa la presenza di Stefano De Martino nella prossima stagione: il conduttore sarà impegnato in nuovi progetti importanti, tra cui la conduzione del Festival di Sanremo 2027, che potrebbe rendere complicata la sua conferma alla guida del programma. Nel frattempo, iniziano già a circolare alcune ipotesi su possibili alternative.

Tra le proposte più curiose c’è quella avanzata da Francesco Paolantoni, che ha indicato i The Jackal come potenziali eredi ideali per raccogliere il testimone dello show. Un’idea che, se confermata, potrebbe portare una ventata di novità senza tradire lo spirito originale del programma. In attesa di scoprire cosa accadrà, questa puntata best of rappresenta il modo migliore per chiudere un’edizione che ha saputo divertire e convincere, confermando ancora una volta la forza di un format basato su improvvisazione e complicità.

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