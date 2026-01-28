Anaconda, Jack Black e Paul Rudd nel caos più totale: il nuovo trailer fa morire dal ridere Jack Black e Paul Rudd presto al cinema col meta-remake del classico horror del 1997, riletto in chiave comico-grottesca

Anaconda sta per tornare al cinema, ma non nelle vesti che pensate voi. Il classico horror con Ice Cube e Jennifer Lopez del 1997, divenuto un franchise da ben quattro sequel, è in procinto di arrivare nelle sale italiane con un meta-remake con protagonisti Jack Black e Paul Rudd. Il duo, che promette scintille e un sacco di risate, ha già debuttato negli USA lo scorso 25 dicembre raccogliendo un discreto successo economico (anche a fronte dell’esiguo budget). Vediamo tutto ciò che sappiamo su Anaconda con Jack Black e Paul Rudd, di cui è disponibile anche il nuovo trailer (che vi lasciamo in calce).

Il nuovo trailer di Anaconda con Jack Black e Paul Rudd

In questo nuovo film della saga, formalmente il sesto ma ufficialmente un meta-remake, la prima pellicola (quella del 1997) è realmente un film. I due amici d’infanzia Doug (Black) e Griff (Rudd) un regista di filmini di matrimoni e una comparsa, un po’ per divertimento, un po’ per vincere una palese crisi di mezza età, decidono di realizzare il sogno di una vita: girare un remake di Anaconda, il loro film preferito della giovinezza. I due partono per la foresta amazzonica per le riprese, ma il loro "prop" principale (appunto, un serpente) fa immediatamente una brutta fine. Scoraggiati, si accorgono tuttavia molto presto che… il rettile mostruoso che tanto avevano osannato sullo schermo esiste davvero.

Un tono decisamente diverso

Come facilmente intuibile, il nuovo Anaconda avrà un tono decisamente diverso dalla pellicola omonima del 1997. Jack Black e Paul Rudd, infatti, hanno adottato un registro comico-grottesco, assicurando però che ci saranno anche momenti di grande paura. E non solo: Nicky Minaj ha dato il proprio assenso a usare nella colonna sonora un suo brano, ovviamente Anaconda.

Nel cast del film, diretto da Tom Gormican, che ha curato la sceneggiatura assieme a Kevin Etten, troviamo Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior e Selton Mello. Vi ricordiamo che Anaconda è in uscita nelle sale italiane il 5 febbraio 2026: a questo link trovate l’ultimo trailer del film, doppiato in italiano.

