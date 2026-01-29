Ana de Armas nel vortice dei social: la vita da influencer rischia di diventare un incubo Ana de Armas sarà la protagonista di un nuovo thriller psicologico: tra fama, ossessione e pericoli, il film si ispira al progetto del 2020 di Magnus von Horn.

Stando a quanto riportato da Deadline, AGC Studios ha acquisito Sweat, thriller psicologico basato sul film di Magnus von Horn presentato al Festival di Cannes nel 2020, occupandosi di finanziamento, coproduzione e vendite internazionali. Ana de Armas è stata scelta per interpretare il ruolo principale, ovvero, quello di protagonista. In base ai primi dettagli, la storia è incentrata sull’ambizione, sul desiderio di avere successo e quanto una persona sia disposta a fare per ottenerlo. Insomma, un tema davvero interessante. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Sweat, Ana de Armas protagonista del nuovo film: quando il successo diventa un incubo

Bella, carismatica e dallo sguardo seducente. Ana de Armas che, di recente, abbiamo visto anche nello spin-off Ballerina, presto la rivedremo sul grande schermo. Sarà, infatti, la protagonista del thriller psicologico Sweat, basato sull’omonimo film di Magnus von Horn, selezionato per il Festival di Cannes 2020 poi cancellato per Covid. In questa pellicola, l’attrice interpreta Emma Kent, giovane influencer in ascesa che sogna il successo della superstar dei social Kat Highbrook. La vita di Emma cambia drasticamente dopo un incontro andato male con Kat, costringendola a un pericoloso accordo con Trent, un fan ossessionato, e a confrontarsi con i limiti della sua ambizione.

Il film sarà diretto da J. Blakeson, che firma anche sceneggiatura e produzione; le riprese inizieranno il 30 marzo tra Los Angeles e il Regno Unito, con AGC International per la distribuzione.

I prossimi progetti di Ana de Armas

Ma Sweat non sarà l’unico film in cui vedremo de Armas. L’attrice sarà al fianco di Tom Cruise in Deeper, descritto come un thriller soprannaturale, diretto da Doug Liman. La storia dovrebbe seguire le vicende di un astronauta caduto in disgrazia che, esplorando una trincea oceanica appena scoperta, si troverà di fronte a una minaccia oscura e soprannaturale. Il progetto, in sviluppo da circa dieci anni, si basa su una sceneggiatura di Max Landis e ha visto nel tempo cambiamenti di cast e regia, coinvolgendo star come Idris Elba, Gal Gadot e Bradley Cooper. Dopo diversi registi ipotizzati, Doug Liman ha preso le redini del film. Per lui e Tom Cruise sarà il terzo film insieme, ma il primo horror.

Inoltre, di recente, abbiamo visto Ana de Armas anche in Eden, un thriller diretto da Ron Howard e che vede l’attrice accanto a Jude Law; e Ballerina, spin-off dell’universo di John Wick, diretto da Len Wiseman e uscito nelle sale cinematografiche italiane 12 giugno 2025.

