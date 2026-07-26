Amy Adams eroina anche nella vita reale: salva un uomo accoltellato in strada e svela come ci è riuscita
L'attrice ha rivelato di essere riuscita a salvare un uomo nella vita reale grazie a quanto ha imparato in una serie TV in cui ha recitato
È cosa rara che un attore si ritrovi a vivere esperienze ‘da film’ anche nelle vita reale, eppure può capitare di imbattersi in situazioni incredibili, talvolta anche drammatiche, e di dover richiamare a raccolta tutto il proprio sangue freddo cercando di affrontarle. È quanto accaduto a Amy Adams, celebre attrice di film come Arrival e Come d’incanto, che ha dovuto far fronte ad un uomo che stava morendo, letteralmente.
Come Amy Adams è riuscita a salvare un uomo accoltellato nella vita reale
L’attrice lo ha raccontato nel corso di una chiacchierata nel podcast Smartless, svelando come tutto sia accaduto in fretta, lasciandole poco tempo per riflettere e agire. Tutto è accaduto all’uscita dal suo ristorante preferito, a Santa Monica, dove si trovava insieme alla sua famiglia. Una volta fuori, si è subito accorta che qualcosa non andava, in quanto molte persone avevano iniziato ad urlare in modo disperato, attirando così la sua attenzione. Attenzione che è poi ricaduta sul motivo delle urla: un uomo che stava perdendo molto sangue a causa di una grave ferita al collo.
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"Siamo stati i primi ad arrivare sul posto", ha ricordato Adams, "C’erano persone che urlavano e un uomo stava camminando e gridavano: ‘Sta morendo!’ E mio marito ha detto: ‘È sangue!'", ha continuato l’attrice. A quel punto, ha chiesto al marito di rimanere insieme alla figlia mentre lei si è recata dall’uomo "pugnalato al collo", ha sottolineato, spiegando che "sanguinava e i suoi amici erano nel panico". Si è così ricordata di avere con sé degli asciugamani, perché con la famiglia era diretta in spieggia. Li ha perciò utilizzati per tamponare la ferita, cercando di fare pressione per tentare di fermare l’emorragia. Una tecnica che le è venuta in mente grazie alle scene girate nella serie medica Dr. Vegas.
Un anno dopo, l’incontro con lo stesso uomo…
"Ero lì seduta e continuavo a pensare: ‘Devi calmare il battito cardiaco. Fai un respiro profondo'", ha raccontato durante il podcast, che è riuscita di fatto a salvare quell’uomo che, per un bizzarro gioco del destino, ha poi incontrato un anno dopo quel tragico momento, in buona salute, proprio fuori dallo stesso ristorante.
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