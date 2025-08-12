Amos Bocelli, ore d’ansia per il figlio di Andrea Bocelli: sospetto botulino, il verdetto dei medici. Come sta
Il primogenito del tenore è stato costretto a recarsi in ospedale col padre per dei forti dolori all’addome e altri sintomi: cos’è successo in Sardegna
Paura in vacanza per la famiglia Bocelli. Durante le ferie in Sardegna, infatti, Amos Bocelli è stato costretto a correre in ospedale – accompagnato dal padre Andrea – per dei forti dolori all’addome altri sintomi che hanno fatto pensare a una sospetta intossicazione da botulino. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio e come sta ora il primogenito del cantante.
Amos Bocelli in ospedale: paura per il figlio di Andrea Bocelli
Nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2025 Amos Bocelli è stato colto da un improvviso malessere che l’ha costretto a recarsi immediatamente in ospedale dopo avere mangiato un panino in un chiosco a Porto Cervo, in provincia di Sassari, in Costa Smeralda. Forti dolori all’addome, crampi e nausea hanno spinto Amos – accompagnato dal padre Andrea Bocelli – a effettuare subito dei controlli e a restare sotto osservazione in ospedale. Tra le ipotesi emerse, ovviamente, c’era anche quella di un sospetto botulino. Negli ultimi giorni, infatti, si stanno moltiplicando i casi di intossicazione alimentare in Calabria e Sardegna. Nel focolaio di Diamante sono morte due persone, una terza è morta proprio in Sardegna, altre 14 sono ricoverate e con ogni probabilità i casi sono riconducibili al cibo contaminato di un food truck.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Come sta ora Amos Bocelli
L’allarme, fortunatamente, è rientrato già nella notte. L’ipotesi del sospetto botulino è stata scongiurata e, dopo avere tenuto Amos Bocelli sotto osservazione, i medici hanno escluso qualsiasi collegamento con i casi di intossicazione alimentare che stanno occupando le pagine di cronaca degli ultimi giorni. Per la famiglia Bocelli, insomma, si è trattato solo di una vacanza più movimentata del solito e – insieme ad Andrea – Amos è già rientrato a casa dove continuerà le ferie. A partire dall’autunno non mancheranno poi gli impegni al fianco del padre, con cui spesso collabora per vari progetti ed esibizioni musicali.
Potrebbe interessarti anche
Andrea Bocelli, chi è il figlio Amos. Il lavoro prestigioso e il rapporto (speciale) con il padre
Amos Bocelli, primogenito del celebre tenore, unisce la passione per la musica e gli...
Andrea Bocelli: i concerti e le canzoni in streaming, nell'attesa di Polvere e gioia in coppia con Jannik Sinner
Sinner e Bocelli sorprendono con una collaborazione inedita: nasce il brano Polvere ...
Polemica Grignani vs Pausini, c’entra (anche) Bocelli: una cover doppia all'origine del caos
Tra progetti paralleli e versioni contrastanti, anche il figlio del tenore sarebbe c...
Andrea Bocelli 30 - The Celebration, festa della musica su Canale 5 con le star di Hollywood: chi ci sarà stasera
Andrea Bocelli, festeggia la sua lunga carriera con star internazionali. Tra gli osp...
Jannik Sinner, bufera sul duetto con Andrea Bocelli: piovono accuse e stroncature
Bufera sul duetto che vede il numero 1 del tennis mondiale cantare insieme al tenore...
Andrea Bocelli 30: The Celebration, anticipazioni: dal duetto con Laura Pausini al toccante momento con Will Smith
Le anticipazioni della seconda serata del concerto evento del tenore per celebrare i...
Andrea Bocelli 30 - The Celebration, le pagelle: Hunziker imbarazza Laura Pausini (8), la scelta assurda di Bocelli (4)
Nella puntata del 31 maggio 2025, tanti artisti importanti nella replica del concert...
Andrea Bocelli, chi è la figlia Virginia. Il ruolo in ‘Doc’ e la foto iconica con Biden
Scopriamo di più sulla terzogenita del noto cantante che, nonostante la giovane età,...