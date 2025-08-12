Amos Bocelli, ore d’ansia per il figlio di Andrea Bocelli: sospetto botulino, il verdetto dei medici. Come sta Il primogenito del tenore è stato costretto a recarsi in ospedale col padre per dei forti dolori all’addome e altri sintomi: cos’è successo in Sardegna

Paura in vacanza per la famiglia Bocelli. Durante le ferie in Sardegna, infatti, Amos Bocelli è stato costretto a correre in ospedale – accompagnato dal padre Andrea – per dei forti dolori all’addome altri sintomi che hanno fatto pensare a una sospetta intossicazione da botulino. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio e come sta ora il primogenito del cantante.

Amos Bocelli in ospedale: paura per il figlio di Andrea Bocelli

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2025 Amos Bocelli è stato colto da un improvviso malessere che l’ha costretto a recarsi immediatamente in ospedale dopo avere mangiato un panino in un chiosco a Porto Cervo, in provincia di Sassari, in Costa Smeralda. Forti dolori all’addome, crampi e nausea hanno spinto Amos – accompagnato dal padre Andrea Bocelli – a effettuare subito dei controlli e a restare sotto osservazione in ospedale. Tra le ipotesi emerse, ovviamente, c’era anche quella di un sospetto botulino. Negli ultimi giorni, infatti, si stanno moltiplicando i casi di intossicazione alimentare in Calabria e Sardegna. Nel focolaio di Diamante sono morte due persone, una terza è morta proprio in Sardegna, altre 14 sono ricoverate e con ogni probabilità i casi sono riconducibili al cibo contaminato di un food truck.

Come sta ora Amos Bocelli

L’allarme, fortunatamente, è rientrato già nella notte. L’ipotesi del sospetto botulino è stata scongiurata e, dopo avere tenuto Amos Bocelli sotto osservazione, i medici hanno escluso qualsiasi collegamento con i casi di intossicazione alimentare che stanno occupando le pagine di cronaca degli ultimi giorni. Per la famiglia Bocelli, insomma, si è trattato solo di una vacanza più movimentata del solito e – insieme ad Andrea – Amos è già rientrato a casa dove continuerà le ferie. A partire dall’autunno non mancheranno poi gli impegni al fianco del padre, con cui spesso collabora per vari progetti ed esibizioni musicali.

