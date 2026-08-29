"Quando la vedo mi si abbassano i pantaloni": Sandra Bullock senza freni sui Nicole Kidman L'attrice, tra poco nuovamente al cinema assieme alla collega nel nuovo capitolo di Amori & Incantesimi, si è lasciata andare a una battuta piccante

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Sandra Bullock era ospite assieme a Nicole Kidman ieri, 27 agosto, al programma The One Show e si è lasciata andare a una risata incontenibile dopo una battuta piccante rivolta alla collega. Le due erano presenti al talk show per promuovere il film Amori & Incantesimi 2, che le vede nuovamente assieme sul set a distanza di 28 anni dal primo capitolo, risalente al 1998. Kidman avrebbe confidato quanto le faccia piacere tornare a vestire i panni della svampita Gilliam Owens e Bullock non ha resistito, affermando che lei la vede esattamente così nella vita e che ammira quella libertà e quel coraggio che a lei, invece, spesso mancano.

Sandra Bullock senza peli sulla lingua su Nicole Kidman: "Può saltarmi addosso quando vuole"

Durante lo show, la conduttrice Lauren Laverne ha pungolato le due ospiti, commentando quanto per Nicole i ruoli più piccanti non capitino mai abbastanza spesso. La bionda attrice ha risposto affermando: "C’è solo una persona a cui lascerei fare un salto su di me!". E Sandra ha preso la palla al balzo, lasciandosi scappare che "Nicole Kidman può saltarmi addosso quando vuole, in pubblico o in privato. Quando la vedo entrare penso: ‘Mi si abbassano i pantaloni’". Le due sono poi scoppiate insieme in una risata incontenibile.

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Di cosa parla la trama di Amori & Incantesimi 2 e quando esce al cinema

A distanza di quasi 30 anni dall’originale, Amori & Incantesimi 2 riunirà gran parte del cast del primo film. Oltre alle due protagoniste Nicole Kidman (Sally) e Sandra Bullock (Gillian), infatti, torneranno Dianne Wiest e Stockard Channing nei panni delle eccentriche zie. Non poche le new entry, come Lee Pace, Solly McLeod e le giovani Joey King e Maisie Williams, che vestono i panni delle figlie del personaggio di Sandra.

La trama di Amori & Incantesimi 2 vede le donne della famiglia Owens che devono di nuovo unirsi, viaggiando dalla loro casa nel Massachusetts fino al Regno Unito per affrontare la fonte della loro magia e salvare la prossima generazione della famiglia. Il film è tratto dal romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman, seguito ideale del libro che ispirò la pellicola originale. La data da cerchiare sul calendario per l’uscita al cinema è l’11 settembre 2026. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità riguardo questo e altri grandi film in uscita, non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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