Amori & Incantesimi 2, Nicole Kidman e Sandra Bullock riunite da una maledizione nel trailer del sequel: le sorelle Owens sfidano il destino A 27 anni dall'indimenticabile film originale, le due attrici tornano sorelle streghe: il trailer svela incantesimi, maledizioni e un cast tutto nuovo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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È finalmente arrivato il trailer ufficiale di Amori & Incantesimi 2, il sequel atteso da oltre vent’anni che riporta sul grande schermo Sandra Bullock e Nicole Kidman nei panni delle sorelle Owens. La maledizione che perseguita la famiglia è più viva che mai, e questa volta coinvolge anche le nuove generazioni. Tra incantesimi, amori impossibili e qualche morte di troppo, il film potrebbe essere degno successore dell’originale del 1998. Nelle sale dal 10 settembre, Practical Magic 2 (titolo in inglese) è uno dei titoli più attesi dell’anno.

Amori & Incantesimi 2, torna la maledizione delle Owens nel trailer del sequel con Kidman e Bullock

Il trailer ufficiale di Amori e Incantesimi 2 (Practical Magic 2) offre un primo sguardo approfondito al sequel del celebre film fantasy del 1998, riportando sullo schermo le sorelle streghe Sally e Gillian Owens, interpretate da Sandra Bullock e Nicole Kidman. La storia ruota ancora attorno alla maledizione che perseguita da generazioni le donne della famiglia Owens, condannandole a perdere le persone che amano. Nel film ritornano anche le zie Fran e Jet, interpretate da Stockard Channing e Dianne Wiest, mentre fanno il loro debutto nuovi personaggi interpretati da Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Lee Pace. Il trailer mostra come la maledizione continui a colpire la famiglia: il personaggio di Joey King vive infatti una tragedia quando il suo compagno, interpretato da Maridueña, rimane vittima di un grave incidente.

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Le immagini alternano momenti drammatici, elementi romantici e scene ironiche, con Gillian che cerca di convincere Sally a riaprire il proprio cuore all’amore nonostante il passato. Non mancano richiami al primo film, comprese battute che ricordano alcuni degli eventi più memorabili vissuti dalle due sorelle. La clip suggerisce che Sally e Gillian dovranno affrontare nuovi pericoli, segreti di famiglia e sacrifici personali nel tentativo di spezzare definitivamente la maledizione che grava sugli Owens. Diretto da Susanne Bier, il film arriverà al cinema il 10 settembre 2026.

Amori e Incantesimi, la trama del film del 1998

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il primo film risale al 1998 e vede protagoniste due giovanissime Nicole Kidman e Sandra Bullock. Sally e Gillian Owens sono due sorelle cresciute dalle zie in una famiglia di streghe, perseguitata da una maledizione che condanna a morte ogni uomo che si innamora di una donna Owens. Dopo la tragica perdita del marito Michael, Sally torna a vivere con le zie insieme alle sue due figlie, e cerca di allontanarle dalla magia. Nel frattempo, Gillian è coinvolta in una relazione pericolosa con Jimmy, un uomo violento. Quando le due sorelle cercano di liberarsi di lui, si trovano coinvolte in una serie di eventi soprannaturali che metteranno alla prova il loro legame e i loro poteri.

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