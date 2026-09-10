Amori & Incantesimi 2, Sandra Bullock e Nicole Kidman sono ancora due star in grado di fare magie: la recensione Esce al cinema il secondo capitolo delle avventure delle sorelle Owens: new entry nel cast, una nuova storia, una vecchia maledizione e lo stesso, importante, messaggio finale

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Effetto nostalgia, ma non solo. Amori e Incantesimi 2 è un film piacevole che diverte e intrattiene non limitandosi a rispolverare un successo del passato. A più di vent’anni dal debutto di un titolo diventato un piccolo cult, le sorelle Owens tornano ad alzare i loro calici di margarita e a intrattenere il pubblico sul grande schermo. In sala dal 10 settembre, Amori & Incantesimi 2 vede il grande ritorno della coppia d’oro formata da Sandra Bullock e Nicole Kidman, guidate dalla regia salda e raffinata di Susanne Bier.

Un sequel che, sebbene non regali guizzi di particolare originalità punta ad amplificare la formula originale (vincente) dosando commedia, fantasy e un tocco di atmosfere gothic, strizzando l’occhio alle nuove generazioni.

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Arriva infatti in questa seconda avventura Owens un cast giovane e affiatato: Joey King e Maisie Williams sono le figlie di Sally, mentre a garantire la continuità con il passato pensano le insostituibili Dianne Wiest e Stockard Channing, di nuovo nei panni delle spumeggianti zie Fran e Bridget.

La trama: una nuova generazione di streghe e una maledizione da spezzare

Il tempo è passato anche per le streghe più amate del cinema. Ritroviamo Sally (Sandra Bullock) distrutta dall’ennesimo dramma: la perdita del secondo marito, ennesima conferma della spietata maledizione che pende sulle donne della famiglia Owens. Per reagire a questo dolore Sally ha scelto la via più drastica: seppellire la magia e crescere le sue figlie, Kylie e Antonia, completamente all’oscuro della loro vera natura di streghe, nell’illusione di poterle proteggere dal soffrire per amore.

Ma l’incantesimo della quotidianità e l’illusione di una vita normale dura poco. Quando la giovane Kylie (Joey King) trova l’anima gemella nel coetaneo Gideon (Xolo Maridueña), basta un "ti amo" per far scattare la maledizione e far finire il ragazzo in coma.

La reazione a catena è inevitabile: Kylie scopre la maledizione di famiglia e, disperata, si affida a un antico libro di magie oscure che la trascina nel Regno Unito, terra dei suoi avi, alla ricerca di un modo di salvare il suo amore. Mamma Sally e zia Gillian (Nicole Kidman) si mettono subito sulle sue tracce per evitare il disastro, affiancate dal misterioso professore di arti magiche, Ian Wright (Lee Pace).

Nicole Kidman e Sandra Bullock ancora trascinano la storia: la recensione di Amori & Incantesimi 2

La trasferta nel Vecchio Continente regala al film una suggestione visiva in più: castelli diroccati ed echi di leggende antiche fanno da sfondo a un’avventura dove il confine tra bene e male diventa sottilissimo.

Se la macchina narrativa funziona con ritmo fluido e incalzante, il vero punto di forza della pellicola risiede inossidabile nelle sue due interpreti principali. La chimica tra Sandra Bullock e Nicole Kidman non ha perso smalto: carismatiche, complici, capaci di passare con naturalezza dai battibecchi comici ai momenti di profonda commozione emotiva.

Amori & Incantesimi 2 si conferma così un’opera d’intrattenimento pura e riuscita, capace di mantenere alta l’attenzione dal primo all’ultimo minuto. Forse, si sarebbe potuto sfruttare meglio la presenza delle due nuove streghe ventenni dando al loro rapporto maggiore risalto e spazio nella narrazione. Resta centrale il messaggio del capitolo precedente: la sorellanza il potere più grande. Un legame al femminile in grado di sconfiggere ogni maledizione, sul grande schermo e nella realtà. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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