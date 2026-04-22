Claudia Gerini tra esilaranti equivoci e crisi di coppia: fa sognare i fan con il ritorno al cinema nel film L’amore sta bene su tutto L’amatissima attrice è pronta a tornare sul grande schermo con una nuova commedia romantica che renderà ancora più speciale questa primavera.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Questa mattina i corridoi dell’Hotel Le Méridien Visconti di Roma si sono trasformati in un palcoscenico di sorrisi, luci e obiettivi: proprio qui si è infatti tenuto il photocall della nuova commedia L’amore sta bene su tutto, in uscita al cinema il 6 maggio 2026. A rubare la scena è stata inevitabilmente lei: Claudia Gerini, 54 anni portati con una grazia disarmante, che ha posato davanti ai fotografi confermando di essere ancora oggi uno dei volti più amati e magnetici del cinema italiano. Al suo fianco, Giampaolo Morelli, regista e attore del film, e il resto di un cast stellare di tutto rispetto. Scopriamo di più su questo attesissimo film.

L’amore sta bene su tutto, la trama della nuova commedia

Il film L’amore sta bene su tutto intreccia tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse, accomunati dalle stesse ferite del passato, da fraintendimenti irrisolti e da nuove inaspettate rivelazioni. Il filo rosso che le attraversa tutte è, naturalmente, l’amore. La storia principale segue una trentenne romantica e testarda, reduce da una serie di delusioni sentimentali. Decisa a mettere da parte i sentimenti e a concentrarsi sul sogno di diventare fashion designer, si ritrova però sul cammino un professore universitario dallo sguardo magnetico e dal carattere tutt’altro che semplice. Nonostante le tensioni e le differenze, tra i due si accende un’attrazione impossibile da ignorare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parallelamente, un ex cantante e una conduttrice televisiva di programmi culinari, due figure segnate da scelte prese in passato e da nodi mai davvero sciolti, si ritrovano a fare i conti con quello che sono stati e con quello che avrebbero potuto essere. La terza storia racconta invece una coppia in crisi, costretta a scegliere se arrendersi alla fine o tentare di ricostruire qualcosa di nuovo dalle macerie.

Claudia Gerini in L’amore sta bene su tutto con un cast stellare

L’amore sta bene su tutto vede Giampaolo Morelli nei panni di regista, sceneggiatore e interprete. Accanto a lui Claudia Gerini, Ilenia Patorelli, Max Tortora, Paolo Calabresi, Monica Guerritore, Roberto Citran e la partecipazione speciale di Gian Marco Tognazzi. Un cast che è già di per sé una garanzia.

Ma è soprattutto il ritorno di Claudia Gerini al cinema a catalizzare l’attenzione: l’attrice è infatti una delle più amate del cinema italiano e ritrovarla nuovamente protagonista di una storia d’amore leggera e coinvolgente è il regalo primaverile che il pubblico aspettava. Il film è stato presentato come pellicola di chiusura del Taormina Film Fest 2025, nella sezione Fuori Concorso, e tra pochissimo potremo finalmente vederlo sul grande schermo: dal 6 maggio 2026 al cinema.

Potrebbe interessarti anche