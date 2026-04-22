Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Claudia Gerini tra esilaranti equivoci e crisi di coppia: fa sognare i fan con il ritorno al cinema nel film L’amore sta bene su tutto

L’amatissima attrice è pronta a tornare sul grande schermo con una nuova commedia romantica che renderà ancora più speciale questa primavera.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Questa mattina i corridoi dell’Hotel Le Méridien Visconti di Roma si sono trasformati in un palcoscenico di sorrisi, luci e obiettivi: proprio qui si è infatti tenuto il photocall della nuova commedia L’amore sta bene su tutto, in uscita al cinema il 6 maggio 2026. A rubare la scena è stata inevitabilmente lei: Claudia Gerini, 54 anni portati con una grazia disarmante, che ha posato davanti ai fotografi confermando di essere ancora oggi uno dei volti più amati e magnetici del cinema italiano. Al suo fianco, Giampaolo Morelli, regista e attore del film, e il resto di un cast stellare di tutto rispetto. Scopriamo di più su questo attesissimo film.

L’amore sta bene su tutto, la trama della nuova commedia

Il film L’amore sta bene su tutto intreccia tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse, accomunati dalle stesse ferite del passato, da fraintendimenti irrisolti e da nuove inaspettate rivelazioni. Il filo rosso che le attraversa tutte è, naturalmente, l’amore. La storia principale segue una trentenne romantica e testarda, reduce da una serie di delusioni sentimentali. Decisa a mettere da parte i sentimenti e a concentrarsi sul sogno di diventare fashion designer, si ritrova però sul cammino un professore universitario dallo sguardo magnetico e dal carattere tutt’altro che semplice. Nonostante le tensioni e le differenze, tra i due si accende un’attrazione impossibile da ignorare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Parallelamente, un ex cantante e una conduttrice televisiva di programmi culinari, due figure segnate da scelte prese in passato e da nodi mai davvero sciolti, si ritrovano a fare i conti con quello che sono stati e con quello che avrebbero potuto essere. La terza storia racconta invece una coppia in crisi, costretta a scegliere se arrendersi alla fine o tentare di ricostruire qualcosa di nuovo dalle macerie.

Claudia Gerini in L’amore sta bene su tutto con un cast stellare

L’amore sta bene su tutto vede Giampaolo Morelli nei panni di regista, sceneggiatore e interprete. Accanto a lui Claudia Gerini, Ilenia Patorelli, Max Tortora, Paolo Calabresi, Monica Guerritore, Roberto Citran e la partecipazione speciale di Gian Marco Tognazzi. Un cast che è già di per sé una garanzia.

Ma è soprattutto il ritorno di Claudia Gerini al cinema a catalizzare l’attenzione: l’attrice è infatti una delle più amate del cinema italiano e ritrovarla nuovamente protagonista di una storia d’amore leggera e coinvolgente è il regalo primaverile che il pubblico aspettava. Il film è stato presentato come pellicola di chiusura del Taormina Film Fest 2025, nella sezione Fuori Concorso, e tra pochissimo potremo finalmente vederlo sul grande schermo: dal 6 maggio 2026 al cinema.

Potrebbe interessarti anche

L'amore sta bene su tutto, Claudia Gerini e Max Tortora nel trailer della nuova commedia di Giampaolo Morelli

L'amore sta bene su tutto, un cast d'eccezione per il nuovo film di Giampaolo Morelli: c'è anche Claudia Gerini

Settima fatica da regista per l'attore napoletano, dopo la saga di Falla girare e L'...
Claudia Gerini ci riprova con l'amore: tre storie mozzafiato, un solo sentimento

Claudia Gerini ci riprova con l'amore: tre storie mozzafiato, un solo sentimento

Tre storie, un unico filo rosso: l’amore tra errori, rinascite e nuove consapevolezz...
Motorvalley - Luca Argentero

I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini

Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia con...
Lino Guanciale - Andrea Delogu

Lino Guanciale e Andrea Delogu protagonisti al cinema: a maggio 2026 esce nelle sale il nuovo film "Innamorarsi e altre pessime idee"

Una coppia inedita, un piano infallibile solo sulla carta, l’imprevisto sempre dietr...
La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta

La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, Jennifer Lawrence è la Fidanzata in affitto di un g...
Edoardo Leo e Massimiliano Bruno

Edoardo Leo e Massimiliano Bruno ‘brindano al peggio’ in una storia dissacrante tra amarezza e ironia: perché vedere il film

Due film, otto episodi imperdibili, molte risate, qualche pugno allo stomaco: tutto ...
Neri Marcorè, dopo 31 anni deve ricominciare tutto da capo: perché

Neri Marcorè, dopo 31 anni deve ricominciare tutto da capo: perché

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, torna in TV "Quando": dopo tanti anni di coma, u...
Scarlett Johansson da non credere: quella volta che nessuno la voleva

Scarlett Johansson da non credere: quella volta che nessuno la voleva

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, la bionda attrice è la protagonista di Ghost in the...
Miriam Leone

Miriam Leone, stasera in TV il film che l’ha consacrata: interpreta un personaggio leggendario (e super-sexy)

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 3 aprile 2026: dai supe...

Gatti Seregno

Come scegliere una concessionaria

Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del cliente

LEGGI

Personaggi

Claudia Conte

Claudia Conte
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Claudio Bisio

Claudio Bisio
Chiara Celotti

Chiara Celotto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963