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Claudia Gerini ci riprova con l'amore: tre storie mozzafiato, un solo sentimento

Tre storie, un unico filo rosso: l’amore tra errori, rinascite e nuove consapevolezze nella commedia romantica diretta e interpretata da Giampaolo Morelli.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Claudia Gerini ci riprova con l'amore: tre storie mozzafiato, un solo sentimento
IPA

Con L’Amore Sta Bene Su Tutto, Giampaolo Morelli torna dietro e davanti alla macchina da presa per raccontare un mosaico di sentimenti contemporanei. Il film intreccia tre storie diverse, accomunate da ferite emotive, fraintendimenti e incontri inaspettati. Tra romanticismo e ironia, la narrazione si sviluppa attraverso personaggi imperfetti ma profondamente umani, capaci di rispecchiare le fragilità di chi guarda. Accanto a Morelli, un cast ricco e trasversale che include Max Tortora, Claudia Gerini e Ilenia Pastorelli, solo per citarne alcuni. Il risultato è una commedia corale che alterna leggerezza e introspezione, mostrando come l’amore possa arrivare nei momenti più impensati. E, soprattutto, come possa cambiare ogni cosa.

L’amore tra delusioni e nuove possibilità: la storia della giovane sognatrice

Al centro del racconto troviamo una trentenne romantica e disillusa, segnata da una lunga serie di relazioni fallite. Decisa a proteggersi dalle delusioni, sceglie di concentrarsi su se stessa e sul suo obiettivo: diventare una fashion designer affermata. La sua apparente stabilità emotiva viene però scossa dall’incontro con un professore universitario tanto affascinante quanto complesso.

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Tra loro nasce una relazione fatta di contrasti, incomprensioni e attrazione irresistibile. È proprio in questo equilibrio instabile che il film riesce a raccontare una delle verità più universali: l’amore non segue mai le regole che ci imponiamo. E spesso arriva proprio quando siamo convinti di non volerlo più.

Di seguito il trailer ufficiale:

Storie che si incrociano: relazioni adulte, crisi e seconde occasioni

Accanto alla protagonista si sviluppano altre due linee narrative che ampliano lo sguardo sull’amore nelle sue diverse fasi. Da una parte, un ex cantante e una conduttrice di cucina – interpretati da Max Tortora e Claudia Gerini – alle prese con il peso delle scelte passate e con ciò che non hanno mai davvero risolto. Dall’altra, una coppia in crisi che si trova davanti a un bivio: arrendersi o provare a ricostruire un legame ormai incrinato. In questo segmento emergono le sfumature più mature del sentimento, quelle che parlano di responsabilità, compromessi e cambiamento.

Il film si arricchisce così di un respiro corale, grazie anche alla presenza di interpreti come Paolo Calabresi, Monica Guerritore e Gian Marco Tognazzi. Tra equivoci, momenti di verità e piccoli grandi scossoni emotivi, L’Amore Sta Bene Su Tutto costruisce un racconto che celebra l’imprevedibilità dei sentimenti. Un film che ricorda come amare significhi, prima di tutto, accettare il rischio di cambiare. E forse, proprio per questo, rinascere.

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