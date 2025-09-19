Michelle Hunziker racconta le violenze subite, il dolore è su RaiPlay
La conduttrice italo-svizzera sconvolge gli spettatori in un corto da pochi minuti ma dalla grandissima potenza emotiva
Non si vorrebbe continuare a ripeterlo nel 2025, ma il tema della violenza sulle donne e del femminicidio è, purtroppo, quanto mai all’ordine del giorno. Campagne di sensibilizzazione, denunce, racconti, testimonianze: nonostante tutto siamo ancora molto lontani dal trovare una soluzione efficace al problema. Gabriele Pignotta regala al pubblico un cortometraggio di pochi minuti ma dalla grandissime potenza emotiva. Nel cast, Michelle Hunziker e altre quattro donne raccontano le diverse forme di violenza di cui sono state vittime.
Tanto breve quanto potente: L’amore che vorrei con Michelle Hunziker in streaming su RaiPlay
Cinque donne, vittime di violenze di varie forme, si riuniscono per testimoniare ciò che hanno subito. In ognuna di loro il racconto della realtà si sovrappone a quello dell’immaginazione, creando così un mondo parallelo in cui il desiderio di vivere un amore sano diventa possibile.
La necessaria testimonianza di ogni donna
Presentato alla 73ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, L’amore che vorrei è un progetto promosso, oltre che da Rai Cinema e One More Pictures, dall’associazione Doppia Difesa. Fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno nel 2007, l’Onlus si pone il compito di aiutare chi è stato vittima di discriminazioni, abusi e violenze ma non ha il coraggio, o le capacità, di intraprendere un percorso di denuncia. L’amore che vorrei arriva nell’ambito di una campagna sociale che comprende altri cortometraggi Un’altra storia e Ancora un’altra storia.
Questo corto, in particolare, esplora il tema della violenza psicologica subita dalle donne all’interno della coppia.
Dove vedere L’amore che vorrei in streaming
Il potente quanto necessario corto L’amore che vorrei con Michelle Hunziker è disponibile senza costi in streaming sul catalogo di RaiPlay.
