Paola Turci, in 'Amore a dismisura' non perdona neanche se stessa. 7 anni dopo, è davvero lei: la recensione del nuovo album A 7 anni da 'Viva da morire', Paola Turci torna con un album interamente suonato e in cui si avvale di penne d'eccezione, tra cui quella di Francesco Bianconi. La recensione di 'Amore a dismisura'

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

CONDIVIDI

Fino a che punto possiamo spingerci prima di sparire dentro qualcun altro? Amore a dismisura di Paola Turci, uscito il 2 ottobre 2026 per BMG, è il diciassettesimo album in studio della cantautrice romana e il primo lavoro di inediti dopo Viva da morire del 2019.

Sette anni di silenzio discografico non sono stati tempo perso. Il trasferimento a Roma, la fine dell’unione civile con Francesca Pascale e un periodo di scrittura continua in un residence provvisorio, hanno prodotto dieci canzoni che rifiutano la fretta delle piattaforme. L’album che ne è derivato è lento nel senso migliore del termine, perché chiede attenzione e la ripaga.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta più radicale rimane quella del suono, con strumenti suonati davvero, con la voce lasciata libera di incrinarsi quando serve. È un album che guarda a Nick Cave e Johnny Cash quanto a Franco Battiato e Fabrizio De André, e che trova nei due vertici Gesù di Michelangelo e Miss la sua ragione di esistere.

Il significato del titolo, quando l’amore supera la misura

Il significato di Amore a dismisura è tutto nella seconda parola perché la dismisura è il punto in cui il sentimento comincia a consumare: possesso, dipendenza affettiva, senso di colpa, perdita di identità, rinuncia alla propria libertà.

Turci smonta l’amore da cartolina. Il disco lavora sul confine sottile tra un legame sano e le sue degenerazioni, senza però il lessico da manuale che oggi riempie le canzoni e i social. È anche un album sul perdono verso se stessi. L’apertura E va bene così e la chiusura Lo stesso errore delimitano il campo: si accetta di aver sbagliato, ma si ammette anche che la consapevolezza, da sola, non guarisce niente.

Il riferimento estetico guarda al rock d’autore internazionale e italiano: le ombre solenni di Nick Cave e Johnny Cash, la misura mistica di Franco Battiato, la narrazione civile di Fabrizio De André, la ruvidezza del blues. La rinuncia alle sovrastrutture digitali serve a lasciare in evidenza la grana della voce, incrinature comprese.

E va bene così

Firmata con Simone Motta e Giuseppe Anastasi, l’apertura funziona come premessa etica del disco. La voce narrante guarda in faccia le proprie contraddizioni e il peso degli errori, e rivendica il diritto a perdonarsi. L’accettazione non è una resa ma la condizione per diventare adulti negli affetti. Chitarra e ritmica scarna sostengono una progressione dinamica ben calibrata, senza mai strafare. Un manifesto introduttivo riuscito.

Voto: 8,0

Vita mia

Primo singolo estratto, scritto con Veronica Lucchesi. Il testo racconta la riconquista dell’identità dopo la caduta, evitando la retorica dei brani motivazionali. L’arrangiamento è aperto, le linee melodiche incisive, e l’interpretazione passa dalla riflessione trattenuta all’apertura liberatoria senza forzature. L’incontro tra la penna di Lucchesi e la sensibilità di Turci è il punto di equilibrio migliore del disco.

Voto: 8,5

Che noia mi fai

Mentre tutti parlano di narcisisti e relazioni tossiche, Turci e Motta scelgono una diagnosi più sferzante: la noia. La fine di un legame viene osservata attraverso la banalità quotidiana di chi sembrava irresistibile. Attitudine rock schietta, riff di chitarra incalzante, batteria diretta. Nel testo emerge l’immagine della sirena che aspetta al varco un Ulisse moderno e piuttosto debole: la tentazione ridotta a battibecco.

Voto: 8,0

Manchi

Scritta interamente da Paola Turci, è l’episodio più intimo della tracklist. Il tema è l’assenza e il vuoto lasciato da chi non c’è più, raccontato senza astrattismi: dettagli domestici, gesti automatici e oggetti mai messi via. L’arrangiamento minimale, con pianoforte e archi dalle sfumature cameristiche, lascia tutto lo spazio alla voce. Alta scuola interpretativa. Voto: 8,5

È tutto bellissimo

Ballad elegante costruita su un titolo antifrastico: la facciata pubblica contro le ferite private, l’incapacità di ammettere il fallimento di un rapporto. Il crescendo emotivo è trattenuto, sorretto da tastiere e da una ritmica misurata. Il brano è scritto bene e resta coerente con il mood dell’album, ma soffre la vicinanza stilistica con gli altri episodi centrali: è il passaggio meno sorprendente della scaletta.

Non basta l’argenteria per essere splendida

Con Giuseppe Anastasi, il disco vira verso blues e rock, con un groove di basso e batteria di forte impatto. Il testo attacca l’ostentazione della ricchezza, l’apparenza patinata dei social e il vuoto mascherato dal lusso. La metafora dell’argenteria dice tutto: l’eleganza esteriore non colma la mancanza di spessore. L’arrangiamento è godibilissimo, anche se la denuncia scivola a tratti in un registro quasi naïf.

Voto: 8,0

Miss

Scritta interamente da Francesco Bianconi dei Baustelle, è una delle vette del progetto. Racconta il femminicidio attraverso la vicenda di Angela, senza retorica e senza consolazione, in una città mossa dall’indifferenza. La voce di Turci si fa grave e scura, e si prende il peso di una denuncia che chiama in causa la responsabilità di tutti e di chi preferisce non guardare. Arrangiamento essenziale e cinematografico, mai sopra le righe.

Voto: 9,0

Gesù di Michelangelo

Il brano più alto e ambizioso del disco. Deriva dalla figura reale di Farah Fatafta, giovane psico-oncologa palestinese che assiste bambini malati. La Pietà michelangiolesca diventa simbolo di cura e misericordia, messa a confronto con l’indifferenza del presente. Archi e pianoforte sostengono un arrangiamento solenne che non diventa mai pomposo. Qui Turci guarda oltre il perimetro del personale, e la differenza si sente.

Voto: 9,5 / 10

Amore a dismisura

La title track, scritta da sola, è il perno teorico dell’album. Analizza l’amore quando travalica la misura e diventa una forza che mescola desiderio, paura, bisogno e perdita di controllo. Nessuna idealizzazione: la domanda è quanto di sé sia lecito sacrificare prima che l’affetto diventi dipendenza. Il rock d’autore denso e avvolgente accentua l’urgenza del testo.

Voto: 8,5

Lo stesso errore

La chiusura rifiuta deliberatamente la redenzione finale. Il testo riflette sulla coazione a ripetere, sul tornare sempre negli stessi luoghi emotivi, e smonta l’illusione che la consapevolezza basti a guarire. Registrato live, d’istinto, finisce in una scarica vocale improvvisata in cui il canto si spezza fino all’urlo. È un finale imperfetto, fisico e sincero.

Voto: 8,5

Il verdetto

Amore a dismisura è una delle tappe più mature e coraggiose della carriera di Paola Turci. A quasi quarant’anni dall’esordio, la cantautrice romana firma un disco che rifiuta le logiche di consumo veloce e che, proprio per questo, si lascia ascoltare fino alla fine.

Convince la qualità della scrittura, ma ancora di più l’interpretazione. Gesù di Michelangelo, Miss e Lo stesso errore bastano da soli a giustificare l’ascolto integrale, e dimostrano una statura artistica che affronta temi complessi senza compiacimento.

Voto finale: 8,4 Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche