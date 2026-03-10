Chiara Iezzi, dalla musica con Paola al ritorno al cinema: il patto "spericolato" nel nuovo film Un’Amicizia Spericolata apre uno spaccato sulla Generazione Z, con nel cast Nicole Bellisario e Aurora Giovinazzo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

Bologna si trasforma in un set a cielo aperto per l’inizio delle riprese di Un’Amicizia Spericolata, l’atteso debutto alla regia di Giacomo Mazzariol. Lo scrittore, già celebre per il caso letterario Mio fratello rincorre i dinosauri (divenuto anch’esso un film nel 2019), torna a raccontare la disabilità e il desiderio di normalità, ma questa volta lo fa con un linguaggio "Indie-Punk" dedicato interamente alla Generazione Z. , il film si preannuncia come uno dei titoli più originali della prossima stagione, capace di mescolare attivismo politico, precarietà universitaria, una colonna sonora vibrante e un cast molto interessante, che comprende tra l’altro Chiara Iezzi.

Un patto "spericolato" tra Nicole e Marta

Al centro della storia c’è Nicole (Nicole Bellisario), una ragazza nata con una paralisi cerebrale che vive una vita ovattata in provincia, sotto l’ala protettiva e soffocante dei genitori adottivi, interpretati da Milena Mancini e Giorgio Montanini. Il suo sogno? Diventare una speaker radiofonica. La svolta arriva con la fuga a Bologna per un esame universitario, dove il suo destino si incrocia con quello di Marta (Aurora Giovinazzo), una studentessa fuori corso cronicamente al verde e sull’orlo dello sfratto. Tra le due nasce un accordo che ha il sapore della truffa: Marta finge di essere una caregiver professionista inserita in un fantomatico "programma di inclusione" per ottenere uno stipendio dai genitori di Nicole, permettendo a quest’ultima di vivere finalmente da sola in città. La convivenza diventa un viaggio caotico tra feste, collettivi studenteschi e la scoperta della propria voce, ispirato alla vera storia dell’attivista Elena Rasia.

Chiara Iezzi e un cast tra musica e grande cinema

L’elemento che sta scatenando la curiosità dei fan è la presenza nel cast di Chiara Iezzi. La bionda del duo pop Paola&Chiara, ormai sempre più proiettata verso la carriera attoriale dopo le apparizioni in Mare Fuori e altre produzioni recenti, si unisce a un gruppo di interpreti di livello. Accanto a lei, oltre ai già citati Mancini e Montanini, brilla il talento di Aurora Giovinazzo, volto fresco del nuovo cinema italiano (Freaks Out, Nuovo Olimpo).

Il film non è solo una sfida narrativa, ma anche produttiva: si distingue infatti per un approccio etico all’avanguardia, grazie all’adozione di soluzioni di "Set Accessibile" e "Disability Management", garantendo una rappresentazione autentica e rispettosa sul luogo di lavoro. Un’Amicizia Spericolata, prodotto da Cine1 Italia con Rai Cinema e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, uscirà nelle sale distribuito da White Lion Media, portando sul grande schermo una Bologna inedita, che respinge e accoglie allo stesso tempo.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

