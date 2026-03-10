Chiara Iezzi, dalla musica con Paola al ritorno al cinema: il patto "spericolato" nel nuovo film
Un’Amicizia Spericolata apre uno spaccato sulla Generazione Z, con nel cast Nicole Bellisario e Aurora Giovinazzo
Bologna si trasforma in un set a cielo aperto per l’inizio delle riprese di Un’Amicizia Spericolata, l’atteso debutto alla regia di Giacomo Mazzariol. Lo scrittore, già celebre per il caso letterario Mio fratello rincorre i dinosauri (divenuto anch’esso un film nel 2019), torna a raccontare la disabilità e il desiderio di normalità, ma questa volta lo fa con un linguaggio "Indie-Punk" dedicato interamente alla Generazione Z. , il film si preannuncia come uno dei titoli più originali della prossima stagione, capace di mescolare attivismo politico, precarietà universitaria, una colonna sonora vibrante e un cast molto interessante, che comprende tra l’altro Chiara Iezzi.
Un patto "spericolato" tra Nicole e Marta
Al centro della storia c’è Nicole (Nicole Bellisario), una ragazza nata con una paralisi cerebrale che vive una vita ovattata in provincia, sotto l’ala protettiva e soffocante dei genitori adottivi, interpretati da Milena Mancini e Giorgio Montanini. Il suo sogno? Diventare una speaker radiofonica. La svolta arriva con la fuga a Bologna per un esame universitario, dove il suo destino si incrocia con quello di Marta (Aurora Giovinazzo), una studentessa fuori corso cronicamente al verde e sull’orlo dello sfratto. Tra le due nasce un accordo che ha il sapore della truffa: Marta finge di essere una caregiver professionista inserita in un fantomatico "programma di inclusione" per ottenere uno stipendio dai genitori di Nicole, permettendo a quest’ultima di vivere finalmente da sola in città. La convivenza diventa un viaggio caotico tra feste, collettivi studenteschi e la scoperta della propria voce, ispirato alla vera storia dell’attivista Elena Rasia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chiara Iezzi e un cast tra musica e grande cinema
L’elemento che sta scatenando la curiosità dei fan è la presenza nel cast di Chiara Iezzi. La bionda del duo pop Paola&Chiara, ormai sempre più proiettata verso la carriera attoriale dopo le apparizioni in Mare Fuori e altre produzioni recenti, si unisce a un gruppo di interpreti di livello. Accanto a lei, oltre ai già citati Mancini e Montanini, brilla il talento di Aurora Giovinazzo, volto fresco del nuovo cinema italiano (Freaks Out, Nuovo Olimpo).
Il film non è solo una sfida narrativa, ma anche produttiva: si distingue infatti per un approccio etico all’avanguardia, grazie all’adozione di soluzioni di "Set Accessibile" e "Disability Management", garantendo una rappresentazione autentica e rispettosa sul luogo di lavoro. Un’Amicizia Spericolata, prodotto da Cine1 Italia con Rai Cinema e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, uscirà nelle sale distribuito da White Lion Media, portando sul grande schermo una Bologna inedita, che respinge e accoglie allo stesso tempo.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
Potrebbe interessarti anche
Paola Iezzi in 'Iezz we can', per la prima volta senza Chiara: il nuovo show da solista è un successo
Live show IEZZ WE CAN, una nuova avventura da solista per la giudice di X Factor: "E...
Scarpetta: quando esce la serie tv con Nicole Kidman su Amazon Prime Video e perché vederla
Kay Scarpetta finalmente sui teleschermi con una grande produzione e il volto di Nic...
Angelina Mango crolla al ritorno sul palco. La dedica strappalacrime alla manager: "Mi ha salvato la vita"
La cantante ex Amici è tornata ieri sera con la data zero del suo tour 2026. Durante...
Aurora Leone, da Prime Video a Sanremo: supera se stessa in questa serie tv già dimenticata
È al fianco di Nicola Savino al Dopofestival di Sanremo 2026, ma non tutti sanno che...
I film in onda in TV stasera, sabato 28 febbraio 2026, dal cult con Bisio e Siani, al successo di Fabio De Luigi
Dalla commedia Benvenuti al Sud su Canale 5 al cult di Scorsese The Wolf of Wall Str...
Elle Fanning punta su Onlyfans per pagare le bollette: la nuova serie con Michelle Pfeiffer
Fuori da poco il trailer di Margo ha problemi di soldi, in uscita in streaming sulla...
Mercedesz Henger ha partorito, Eva Henger diventa nonna: l'annuncio tenerissimo. Chi è il papà
La modella ungherese ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi è diventata mamma per la p...
Festa della Donna al cinema con Paola Cortellesi: tre film per raccontare le donne da vedere assolutamente
UCI Cinemas dedica una speciale rassegna al cinema al femminile in occasione dell'8 ...