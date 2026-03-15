Amici 25, le pagelle: Maria De Filippi non c'è (5) e allievi in lacrime (9), ma la puntata è incomprensibile (4) Top e flop e promossi e bocciati della puntata speciale dello storico talent show di Canale 5

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Puntata speciale di Amici, ma non un bel recap, qualcosa di diverso e un po’ poco riuscita, in vista della partenza della fase serale del talent guidato da Maria De Filippi, che dà a tutto il pubblico di Canale 5 appuntamento a partire da sabato 21 marzo in prima serata.

Questa puntata speciale infatti non aggiunge assolutamente nulla al racconto, inizia come l’ennesima coda di Sanremo 2026 ( finirà mai?). Giulia Pauselli, nell’inedita veste di conduttrice infatti, accoglie in studio gli ex alunni del talent che hanno partecipato come concorrenti nell’ultimo Festival guidato da Carlo Conti. Entrano dunque Niccolò Filippucci che ha vinto Sanremo nella categoria Nuove Proposte, poi Mara Sattei, Enrico Nigiotti e la coppia LDA e Aka7. Naturalmente, tutti e quattro cantano i loro brani sanremesi, oltre a condividere con i ragazzi i loro ricordi dell’esperienza ad Amici, rispondendo anche alle domande dei ragazzi.

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Dopo di che si passa ai ragazzi che oggi stanno frequentando la scuola di Amici.

Amici, pagelle di domenica 15 marzo 2026

Le emozioni e le lacrime dei ragazzi con la maglia oro, voto: 9. Nonostante gli ospiti, ex alunni ormai di successo, i veri protagonisti sono i ragazzi che hanno superato già molte difficoltà fino ad essere riusciti a conquistare le ambite maglie oro, che significano l’ingresso nella fase serale del programma, quella in cui si esibiranno davanti al pubblico del sabato sera e, cosa più importante, si giocheranno le loro possibilità di vittoria finale o comunque di conquistare le preziose occasioni di studio e lavoro che la fase finale del talent di Maria De Filippi mette a disposizione degli alunni che arrivano fino in fondo.

LDA ora se la gode: voto 8. Il giovane cantante napoletano risponde con sincerità a un ragazzo che gli chiede, perchè lo ha visto sempre cantare ad occhi aperti a Sanremo, se fosse una scelta artistica o di altro tipo. Luca D’Alessio risponde: "Ti dico la verità, mi ricordo che tempo fa, prima di venire qua mi proponevo ai locali per cantare. Un giorno arrivo in un posto, a Napoli, dove c’era un brunch, c’erano 20, 30 persone, inizio a cantare e ne rimangono 4,5, di cui due amici miei, quindi oggi canto con gli occhi aperti perché me la voglio godere, li voglio vedere. Questo è un bellissimo pensiero, ma molto particolare".

Enrico Nigiotti e l’importanza di non ascoltare i no, voto:7. Anche Enrico Nigiotti dice parole veramente importanti e preziose per i ragazzi che sognano di vivere di musica. Prima, il cantante livornese condivide i suoi ricordi dell’esperienza ad Amici: "Ricordo molto il rapporto con le persone, ho capito tante cose in quell’anno. Umanamente è un piccolo viaggio, e non è tanto importante la destinazione, quindi la vittoria, ma la compagnia: quindi spero che farete questo viaggio con persone che un domani potrete chiamare" Poi svela che il suo percorso, prima del successo, è stato veramente molto tortuoso, e il lieto fine è arrivato solo da poco tempo. "Io mi sono autoeliminato da Amici, e da quel momento ho fatto altri mestieri, ma non ho mai mollato. Da 8 anni però, riesco finalmente a vivere di musica e io mi riconosco il merito di averci creduto tanto" E conclude con il consiglio più importante: "L’unico no che dovete ascoltare, eventualmente, è il vostro."

Giulia Pauselli conduttrice (troppo) emozionata, voto:5. Se questa strana puntata speciale di Amici "verso il serale" voleva anche testare come se la possa cavare la ballerina, messa a condurre la prima parte della puntata, diciamo che la sua emozione ha davvero debordato e nonostante la gentilezza e l’entusiasmo con cui ha accolto gli ex alunni ormai artisti di successo reduci da Sanremo 2026, è mancata tantissimo la presenza di Maria De Filippi anche in questo frangente abbastanza breve.

Maria De Filippi non c’è, voto: 5. Può resistere anche solo una singola puntata di un programma di Maria De Filippi senza Maria De Filippi? Questa puntata speciale Amici verso il serale ci ha dimostrato che la risposta è no. Senza dubbio.

Amici verso il serale, ce n’era bisogno? voto: 4. Sinceramente non abbiamo assolutamente capito a cosa servisse questa puntata di Amici. Ci aspettavamo, magari un recap del percorso che i ragazzi hanno fatto finora dalla conquista del banco lo scorso a settembre fino alla conquista della maglia oro, o anche di vedere le ultime maglie oro assegnate nel daytime invece, niente di tutto questo. La prima parte di puntata assolutamente nonsense con ancora, le canzoni e i racconti di Sanremo 2026 di cui il pubblico è ormai letteralmente saturo, poi le emozioni degli alunni che hanno conquistato il serale e le loro riflessioni tra le lacrime di gioia, infine il percorso verso il nuovo studio del serale che, però non viene svelato. Dunque questa puntata ci sembra sia servita solamente a riempire un buco nel palinsesto domenicale di Canale 5, ma veramente non ha aggiunto nulla al racconto che il pubblico di Amici sta seguendo da settembre.

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