Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Amici, lo ‘sgarbo’ dei prof all’ex Anna Pettinelli: “Celentano l’unica che ha detto qualcosa”. E spunta la reazione di Maria De Filippi

I colleghi della speaker avrebbero reagito in modo molto 'particolare' al suo addio inaspettato al talent Mediaset. Mentre la padrona di casa si sarebbe distinta per correttezza.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Non è stato un addio tutto ‘rose e fiori’, a quanto pare, quello di Anna Pettinelli al talent Mediaset Amici di Maria De Filippi. Dopo aver salutato il programma per partecipare a Tale e Quale Show 2026, la conduttrice radiofonica ha svelato in una recente intervista i retroscena della sua partenza. E a quanto pare, quasi tutti i colleghi professori (tranne una) avrebbero accolto la svolta con totale indifferenza. Mentre il supporto di Maria non sarebbe affatto mancato. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Amici, il retroscena (amaro) sull’addio di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha lasciato il tavolo dei professori ad Amici, per inseguire una nuova avventura su Rai 1, alla corte di Carlo Conti e di Tale e Quale Show. Per lei, però, il distacco dal programma di Canale 5 non sarebbe stato indolore. Perché come ha raccontato a SuperGuidaTV, quasi tutti i colleghi del talent avrebbero in pratica ‘omesso’ di farle gli auguri per la nuova sfida in tv. "L’unica che mi ha detto qualcosa è stata la Celentano, che mi ha fatto l’in bocca al lupo", ha spiegato Pettinelli. Aggiungendo poi di non essersi affatto pentita della scelta, nonostante gli ostacoli che si prefigurano all’orizzonte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La speaker teme in particolare il confronto con il giurato Cristiano Malgioglio, per via di vecchie incomprensioni che si erano inasprite nel corso di Amici. Ma parte dell’appeal televisivo di Pettinelli è proprio questa sua capacità di non tirarsi indietro di fronte alle polemiche, e ai dibattiti. Quindi se scontro sarà con Malgioglio, potrebbe essere dopotutto un rischio calcolato che aiuterà ad aumentare l’hype intorno allo show.

Il supporto di Maria De Filippi dopo la scelta di Anna Pettinelli

Chi invece avrebbe sostenuto in toto Anna Pettinelli è Maria De Filippi. Niente indifferenza, da parte sua, ma al contrario un supporto totale. Secondo la speaker, infatti, la conduttrice Mediaset l’avrebbe spronata ad accettare l’offerta di Conti se sentiva che quella poteva essere la scelta giusta per lei. E al momento i rapporti tra le due sarebbero ancora molto positivi.

Al contrario non è mai andato d’accordo con Pettinelli Rudy Zerbi, e in questo senso non stupisce la (supposta) indifferenza con cui l’insegnante avrebbe accolto la nuova avventura di Anna. Ma immaginiamo che entrambi riusciranno a farsene una ragione. E anche il pubblico a casa, pur orfano di certe litigate epocali tra i due, dovrà andare avanti. Amici riparte senza uno dei suoi volti più noti, ma con tante altre incognite e novità (tra cui le nuovissime discipline già annunciate) che rendono l’addio della speaker il male minore. O almeno, il dettaglio meno rivoluzionario di questa edizione alle porte.

Potrebbe interessarti anche

Amici 25, anticipazioni Serale puntata sabato 28 marzo 2026

Amici 26, svelate le nuove discipline: quali sono, quando inizia il talent e il ‘rebus’ sui professori in lizza

Il talent di Maria De Filippi, al debutto tra poche settimane, dovrebbe introdurre t...
Maria De Filippi

Amici 26, spoiler nuovo regolamento: le tre discipline extra, l’esodo da X-Factor e i nuovi prof

La prossima edizione del talent show di Maria De Filippi darà il via a una vera e pr...
Maria De Filippi

Amici verso la rivoluzione, pronte le ‘discipline sportive’: la mossa di Maria De Filippi (e l'addio di una prof)

Stando alle ultime voci, il talent di Canale 5 sarebbe pronto a cambiare volto per r...
Amici 26, nuovo cast di prof: arriva Amadeus, fuori Veronica Peparini

Amici 26, ribaltone nel cast: Amadeus in giuria con Ambra Angiolini, via Veronica Peparini e un altro prof storico. Il retroscena

Maria De Filippi cambia il cast dei prof di Amici 26: arrivano Amadeus e Ambra, Eman...
nuova vita di opi

Amici, Opi e la nuova vita (inaspettata): "Faccio l'imbianchino e ne vado fiero". Cosa è successo dopo il talent

Dopo il talent Amici, il cantante Opi ha rivelato di aver cambiato completamente vit...
Giordana Angi

Amici 2026, “Giordana Angi nuova prof dopo Pettinelli”: la scelta (sorprendente) che può rilanciare lo show

La cantautrice ed ex allieva del talent di Maria De Filippi potrebbe portare una ven...
Giordana Angi

Amici 26, Giordana Angi nuovo giudice dopo Anna Pettinelli. Arriva la versione ufficiale della cantante: “Confermo quanto detto”

La cantautrice è intervenuta sul suo profilo social per rispondere alle voci che si ...
Francesca Fagnani e Amadeus

Amadeus a Mediaset, Maria De Filippi gli offre un ruolo (speciale) ad Amici 26. Ma anche Fagnani flirta col 'Biscione': cosa succede

L'ex conduttore di Sanremo potrebbe finire ad Amici nella prossima stagione. Mentre ...
Anna Pettinelli

Anna Pettinelli molla Amici, il retroscena sul passaggio in Rai (e Amadeus promosso). Cosa farà

La possibile uscita della storica insegnante potrebbe aprire nuovi scenari sia nel p...

Personaggi

Sara Daniele

Sara Daniele
Teddy Reno

Teddy Reno
Angie

Angie
Alessandra Ciociola

Alessandra Ciociola

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963