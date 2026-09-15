Amici, lo ‘sgarbo’ dei prof all’ex Anna Pettinelli: “Celentano l’unica che ha detto qualcosa”. E spunta la reazione di Maria De Filippi I colleghi della speaker avrebbero reagito in modo molto 'particolare' al suo addio inaspettato al talent Mediaset. Mentre la padrona di casa si sarebbe distinta per correttezza.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Non è stato un addio tutto ‘rose e fiori’, a quanto pare, quello di Anna Pettinelli al talent Mediaset Amici di Maria De Filippi. Dopo aver salutato il programma per partecipare a Tale e Quale Show 2026, la conduttrice radiofonica ha svelato in una recente intervista i retroscena della sua partenza. E a quanto pare, quasi tutti i colleghi professori (tranne una) avrebbero accolto la svolta con totale indifferenza. Mentre il supporto di Maria non sarebbe affatto mancato. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Amici, il retroscena (amaro) sull’addio di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha lasciato il tavolo dei professori ad Amici, per inseguire una nuova avventura su Rai 1, alla corte di Carlo Conti e di Tale e Quale Show. Per lei, però, il distacco dal programma di Canale 5 non sarebbe stato indolore. Perché come ha raccontato a SuperGuidaTV, quasi tutti i colleghi del talent avrebbero in pratica ‘omesso’ di farle gli auguri per la nuova sfida in tv. "L’unica che mi ha detto qualcosa è stata la Celentano, che mi ha fatto l’in bocca al lupo", ha spiegato Pettinelli. Aggiungendo poi di non essersi affatto pentita della scelta, nonostante gli ostacoli che si prefigurano all’orizzonte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La speaker teme in particolare il confronto con il giurato Cristiano Malgioglio, per via di vecchie incomprensioni che si erano inasprite nel corso di Amici. Ma parte dell’appeal televisivo di Pettinelli è proprio questa sua capacità di non tirarsi indietro di fronte alle polemiche, e ai dibattiti. Quindi se scontro sarà con Malgioglio, potrebbe essere dopotutto un rischio calcolato che aiuterà ad aumentare l’hype intorno allo show.

Il supporto di Maria De Filippi dopo la scelta di Anna Pettinelli

Chi invece avrebbe sostenuto in toto Anna Pettinelli è Maria De Filippi. Niente indifferenza, da parte sua, ma al contrario un supporto totale. Secondo la speaker, infatti, la conduttrice Mediaset l’avrebbe spronata ad accettare l’offerta di Conti se sentiva che quella poteva essere la scelta giusta per lei. E al momento i rapporti tra le due sarebbero ancora molto positivi.

Al contrario non è mai andato d’accordo con Pettinelli Rudy Zerbi, e in questo senso non stupisce la (supposta) indifferenza con cui l’insegnante avrebbe accolto la nuova avventura di Anna. Ma immaginiamo che entrambi riusciranno a farsene una ragione. E anche il pubblico a casa, pur orfano di certe litigate epocali tra i due, dovrà andare avanti. Amici riparte senza uno dei suoi volti più noti, ma con tante altre incognite e novità (tra cui le nuovissime discipline già annunciate) che rendono l’addio della speaker il male minore. O almeno, il dettaglio meno rivoluzionario di questa edizione alle porte.

Potrebbe interessarti anche