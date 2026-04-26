Amici Serale, Alex eliminato dopo la richiesta senza precedenti di Elena D'Amario. Social in fiamme: "Scioccata" Dopo la modifica di una regola per una difficoltà di Elena D'Amario, Alex è stato eliminato lo stesso e i social non l'hanno presa bene: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Durante la nuova puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 25 aprile 2026 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi, è stato eliminato il ballerino Alex. I telespettatori, fan del talent show e dello stesso ex allievo, non hanno preso bene l’esito dell’ultima sfida, tanto che i commenti negativi fioccano ancora adesso sui social, in particolare su Facebook e X (ex Twitter), ma vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata.

Amici, Alex eliminato: cosa è successo prima nel Serale del 25 aprile 2026

Nella sesta puntata di Amici è successo qualcosa di mai visto prima nel talent show di Maria De Filippi. Una volta finita la prima manche a eliminazione diretta, infatti, Elena D’Amario ha avuto un momento di crisi quando è stata chiamata a scegliere tra la cantante Angie e il ballerino Alex, ammettendo poi di sentirsi in difficoltà: "Potrei astenermi, ma non mi sembra giusto. Sono in difficoltà e non voglio lavarmene le mani".

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Così, dopo un’ulteriore esibizione dei due protagonisti della sfida e un confronto a telecamere spente (erano fuori dallo studio) con i suoi colleghi in giuria – Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio -, Elena D’Amario ha chiesto di annullare l’eliminazione diretta della prima manche rendendola provvisoria, una richiesta accettata dalla produzione. "Chiedo scusa per l’interruzione. Ho chiesto un’eliminazione provvisoria e non diretta come tutte le precedenti puntate e nessuno che esca definitivamente", ha detto D’Amario una volta rientrata nello studio. La conferma però è arrivata solo dopo che Maria De Filippi è intervenuta, dicendo "Aspettiamo i tuoi colleghi ma devo parlare anche io" e lasciando poi lo studio. Poco dopo, quando De Filippi è tornata in studio, ha sottolineato: "È possibile a condizione che tutta la giuria sia d’accordo".

I giudici si sono detti d’accordo con Elena D’Amario e quindi è stato deciso tutto al ballottaggio finale, dove a lottare per mantenere il posto nel programma erano Alex, Lorenzo ed Elena. Alla fine Alex non ha convinto fino in fondo la giuria ed è stato eliminato nonostante quanto accaduto in precedenza, lasciando senza alcun ballerino la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. L’unica buona notizia per Alex è che almeno il suo talento è stato premiato con un’offerta di lavoro eccezionale.

Le polemiche dopo l’uscita di Alex dal Serale di Amici

Nonostante il lieto fine per Alex in ‘diretta’ ad Amici, sui social la polemica non si è ancora arrestata: "Non si meritava assolutamente di essere eliminato", "Non è possibile che sia andato via Alex…", "Io sono scioccata. Hanno fatto tutto questo casino alla prima manche che non volevate eliminarlo e poi alla fine lo eliminate lo stesso ma che pagliacciata è questa, boh". E ancora: "E anche stasera Riccardo è ancora dentro e talenti come Alex sono fuori", "Per me doveva uscire Elena ma è un mio gusto personale", "Hanno dovuto modificare una regola per non farlo uscire alla prima manche…questo è scandaloso!!! I giudici devono giudicare sempre e comunque anche con dispiaceri per eliminare un talento. Ormai le trasmissioni TV non sono più credibili".

Ma c’è anche chi non vede di buon occhio la cantante Angie, esprimendosi pure con parole decisamente dure e immeritate: "Io cmq avrei mandato Angie alla eliminazione finale dato che ha rischiato due volte…", "Ma come fanno a non vedere quant’è artefatta #Angie? Su tutto. Espressioni, movimenti, sguardi. Come una che prepara il compito a casa e poi lo esegue. Fintissima, costruita, impostata in modo così evidente che è quasi imbarazzante. Nulla di spontaneo e vero. Zero".

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