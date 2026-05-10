Amici Serale 25, giuria bloccata e interviene Maria De Filippi: due finalisti in ‘sospeso’. Il web esplode: “Evviva il pongo regolamento” Cosa è successo nella semifinale di Amici 25 Serale: Nicola, Emiliano, Elena e Alessio in finale, Angie e Lorenzo al televoto. Un epilogo che fa esplodere le polemiche.

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La finale è a un passo, ma la semifinale di Amici 25 Serale ha lasciato il pubblico con un colpo di scena inaspettato. Tra esibizioni decisive, standing ovation, lacrime e una giuria spaccata a metà, la penultima puntata in onda ieri – sabato 9 maggio 2026 – ha regalato uno dei momenti più tesi dell’intera edizione. E alla fine è stata proprio Maria De Filippi a cambiare le regole del gioco. Ecco cosa è successo.

Amici Serale 25, cosa è successo nella puntata del 9 maggio (semifinale)

La semifinale di Amici 25 Serale si è aperta con le tre manche che hanno visto sfidarsi i team capitanati dai professori. A conquistare per primo la maglia d’oro è stato il ballerino Nicola Marchionni, protagonista di una performance molto intensa sulle note di "Ovunque sarai". Emozionante anche il racconto di Maria De Filippi, che ha ricordato la forza mostrata dal ragazzo dopo la morte della madre avvenuta poco tempo fa:

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Sei stato davvero forte a restare qui e ad andare avanti. Una cosa di te mi ha colpito, non te ne ho mai parlato. Ora vorrei raccontarla. Sua mamma non stava bene e noi gli consentivamo di andare a trovarla. A un certo punto è successo quello che sappiamo. Il giorno dopo lui è arrivato con un mazzetto di fiori per tutti noi, ringraziandoci. Non è una cosa comune. Non ce lo siamo meritato, hai fatto una cosa in più e a me ha colpito tanto, soprattutto il biglietto che hai scritto

Il secondo finalista è stato Emiliano Fiasco, premiato dalla giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, dopo una puntata convincente e ricca di energia. Elena D’Amario gli ha detto: "Sei un diamante, una gemma rara".

Spazio poi ad Alessio Di Ponzio, che ha staccato il pass per la finale dopo una lunga rincorsa iniziata lo scorso anno, quando fu costretto a lasciare il programma. Cristiano Malgioglio, entusiasta dopo la sua esibizione, gli ha dedicato parole stupende: "Sei straordinario, pazzesco. Mi stupisci ogni volta che balli. Ti posso dire una cosa? Diventerai una star tesoro!".

Nel corso della puntata non sono mancati battibecchi tra i professori, ironia in studio e momenti leggeri, ma il vero colpo di scena è arrivato al ballottaggio finale tra Elena D’Elia, Angie e Lorenzo Salvetti. Elena ha convinto subito tutti i giudici, ottenendo la maglia senza esitazioni.

Diversa, invece, la situazione per Angie e Lorenzo, perché sulla loro sfida la giuria si è speccata: Malgioglio ed Elena D’Amario hanno votato Lorenzo, mentre Amadeus e Gigi D’Alessio hanno preferito Angie. Un pareggio totale che ha creato un momento di empasse in semifinale.

Chi sono i finalisti

Al momento i finalisti ufficiali di Amici 25 sono

Per il quinto posto sarà invece decisivo il televoto del pubblico, chiamato a scegliere tra Angie e Lorenzo durante la finale, che sarà trasmessa in diretta domenica 17 maggio su Canale 5. Maria De Filippi, davanti allo stallo della giuria, ha deciso di non forzare nessun giudice a cambiare idea, decidendo un cambio di regolamento. Ha anche precisato che nessuno dei due può considerarsi al momento finalista:

"Io adesso non ho un finalista, non posso aprire il led e dare la maglia a uno di voi due. Non voglio nemmeno spingere un giurato a cambiare idea, perché credo che sia frutto di una conoscenza e una valutazione di varie puntate. La prima cosa che mi viene in mente è aprire il televoto in finale. Lasceremo la decisione a casa"

Le reazioni del web dopo la semifinale

La scelta di tenere due aspiranti finalisti nel limbo non ha riscosso grandissimo successo tra i fan del programma. Su ‘X’ e Instagram, infatti, durante e dopo la puntata in molti hanno criticato l’epilogo sospeso della semifinale, tirando in ballo il solito argomento del ‘regolamento’ pongo. C’è chi ha scritto: "Ma poi io dico su tre ore di programma se avevano questi dubbi potevano farli esibire ancora e poi decidere", e ancora: "Comunque, io amo Angie e Lorenzo però è proprio vero che quando Maria ha le sue preferenze, stravolge il regolamento pur di mandare tutti in finale mentre l’anno scorso che andava fatto non è stato fatto", oppure: "Unpopular opinion: il finto teatrino dei voti pari per permettere a tutti (i pongati) di accedere alla finale ha stancato", "3 ore di programma INUTILI. Semifinale con 0 eliminati". Non sono mancati, inoltre, i riferimenti alla scorsa edizione e alla eliminazione di Nicolò Filippucci, allievo amatissimo sui social ed escluso a un passo dalla finale: "Strano poi che alcuni anni hanno fatto finale a 6 (Albe e Serena/Sarah e Mida) mentre l’anno scorso Nicolò botolato senza una minima possibilità…sempre 2 pesi e 2 misure, sempre regole decise per come vogliono loro…questa cosa ora ha creato un precedente però vabbè". E ancora: "Follia comunque che quest’anno abbiano fatto la finale a 6 e non l’anno scorso facendo fuori Nicolò Filippucci, siete pazzi", "Lo scorso anno la finale a 6 era vietata? Regolamento che cambia a seconda delle preferenze del programma", "Il pongo regolamento ha dato i suoi frutti quest’anno", "Eccoci qui… il pongo regolamento colpisce ancora"

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