Amici: Eleonora Abbagnato loda Pierpaolo, la Celentano fa il finimondo e Maria mostra il suo piede Scoppia il finimondo in studio su Pierpaolo, la maestra si scaglia contro Abbagnato e Peparini mentre De Filippi la provoca e conclude con un gesto clamoroso

"Tu hai una poesia dentro che è una cosa rara nella danza". Sono queste le parole con cui Eleonora Abbagnato, giudice della gara di danza della puntata di Amici di domenica 30 novembre 2025, commenta l’esibizione di Pierpaolo, l’alunno che non piace ad Alessandra Celentano, ma apprezzato anche la scorsa settimana da Bernal. Davanti a queste parole di apprezzamento, Maria De Filippi non resiste a provocare la Maestra: "Sentito? Poesia?"

Scontro Celentano-Abbagnato-Peparini, interviene Maria De Filippi

Basta questo per far scoppiare, di lì a poco il finimondo, con Celentano che difende le sue ragioni e spiega perché Pierpaolo ancora, proprio non la convince."Se deve fare il modern deve avere la tecnica!" dice la maestra, sottintendendo che il ragazzo non ne abbia. "Sono d’accordo che è migliorato, è la prima volta che l’ho visto un po’ meglio, però, dai…"

Eleonora Abbagnato risponde "Non posso dirgli adesso fai la versione di Giselle, sarebbe una cattiveria, ma io dico davvero Pierpaolo, hai una poesia che non è facile trovare oggi dalla danza."

Maria De Filippi a queste parole gongola, vedendo la faccia scura della maestra Celentano che, a questo punto, esplode. "E’ inutile che ridi Maria!" Poi, torna a rivolgersi all’Abbagnato: "Non si può venire sempre qui sempre a fare i buonisti, la poesia va bene, ma il resto? I piedi? I piedi si lavorano dici, ma in quanto tempo? Per la fine del serale non ce la fa". E aggiunge un: "Mi meraviglio di te Eleonora!"

"Sei sicura di aver fatto questa carriera Eleonora?" chiede, sempre più decisa a prendere in giro la Celentano, Maria De Filippi e la maestra infatti sembra sempre più arrabbiata: "Maria smettila di scherzare su queste cose perché passa un messaggio sbagliato". "Valentina vieni", chiude il discorso la conduttrice, facendo entrare un’altra ragazza per l’esibizione, mentre Celentano, Abbagnato e Peparni continuano a discutere: "Calmiamoci" taglia poi corto Maria De Filippi.

Il gesto incredibile di Maria De Filippi

La cosa si chiude lì? Manco per niente. La polemica si riaccende quando si esibisce il bravissimo Emiliano, alunno della Celentano e lodato da Abbagnato. La maestra ne approfitta per sottolineare: "Lui fa giro, gamba salta" "Beh non puoi paragonare Pierpaolo e Emiliano è una cattiveria", risponde Abbagnato che capisce subito dove vuole andare a parare la maestra, mentre anche l’insegnante di Pierpaolo, Veronica Peparini, a questo punto interviene energicamente.

"C’è una parte di mondo della danza, e del lavoro nella danza che tu non tieni in considerazione" dice Peparini, portando ad esempio la sua esperienza personale. "Ma che c’entra? A me un ballerino che non è completo non mi piace" ribadisce Alessandra Celentano, tornando la questione dei "piedi fucilati". Secondo lei infatti, uno dei difetti più grandi del ragazzo è che non ha un bel collo del piede.

Peparini a questo punto si alza, si toglie la scarpa e fa vedere il suo piede: "Io non ce l’ho il piede, ma ho lavorato nella danza." E, a questo punto, il clamoroso colpo di scena, anche Maria De Filippi si sfila la scarpa e fa vedere il suo collo del piede che è perfetto e infatti, svela, tra il serio e il faceto: "Sono anni che (Alessandra Celentano ndr) mi guarda il collo del piede sperando che prima o poi possa ballare anch’io"

"E’ chiaro che non è solo il collo del piede, ci vuole tutto, a me piace che ci sia tutto". Continua a dire Celentano, che non si schioda. Pierpaolo si piazza secondo in classifica, alle spalle di Emiliano. Sipario.

