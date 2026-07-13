Amici verso la rivoluzione, pronte le ‘discipline sportive’: la mossa di Maria De Filippi (e l'addio di una prof) Stando alle ultime voci, il talent di Canale 5 sarebbe pronto a cambiare volto per rilanciarsi. E ci sono novità sull'ipotesi 'stop' alla striscia del daytime. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Con la chiusura claudicante dell’ultima stagione – la finalissima 2026 è stata la meno vista nella storia del programma – Amici si avvia per forza di cose verso la rivoluzione. E così Maria De Filippi e ‘soci’, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero al lavoro per rivedere in modo radicale l’offerta formativa dei ragazzi della scuola. Non solo canto e ballo, per loro, ma anche una nuova categoria di discipline sportive tutte da scoprire. Mentre pare che uno dei volti di punta, tra i professori, sia davvero destinato a lasciare il programmare per altri lidi. Ecco tutti i dettagli.

Amici, la rivoluzione di Maria De Filppi e le nuove discipline sportive

A raccontarlo per primo su Chi è stato Giuseppe Candela, sganciando la ‘bomba’ che di fatto si appresta a ridisegnare uno dei programmi più iconici del Biscione. Secondo l’esperto, Amici di Maria De Filippi potrebbe arricchire la propria offerta con nuove discipline sportive in via di definizione, che si aggiungerebbero nella prossima stagione alle lezioni di canto e ballo classiche.

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Un vero e proprio terremoto, forse frutto di una valutazione interna seguita ai risultati deludenti dell’ultima edizione. La finale dello scorso maggio, infatti, che aveva decretato la vittoria di Lorenzo Salvetti, era stata la meno vista nella storia del programma con 3.483.000 spettatori e appena il 25,9% di share. E così il calo negli ascolti potrebbe aver allarmato a tal punto chi lavora dietro le quinte di Amici, da imporre uno stravolgimento essenziale dei meccanismi di gioco.

Sempre in tema rivoluzioni, si era parlato anche della possibilità di rinunciare al daytime, la striscia quotidiana sull’ammiraglia Mediaset dedicata ai progressi degli allievi. Ma in questo caso – è ancora Candela a dirlo – pare che Maria e colleghi non interverranno con modifiche significative. Quindi chi è abituato a seguire Amici giorno dopo giorno, per ora, può dormire sonni tranquilli.

Il destino di Anna Pettinelli e degli altri insegnanti di Amici

Niente da fare, invece, per la veterana Anna Pettinelli. La docente di canto della scuola, come anticipato qualche giorno fa, sembra davvero destinata a lasciare lo show. Avrebbe accettato il corteggiamento di Tale e Quale Show, programma ‘rivale’ della Rai condotto ancora una volta da Carlo Conti. Ma non è chiaro se l’addio sia avvenuto per volontà della speaker, o se invece la produzione di Amici abbia avviato il processo autonomamente, optando per un cambio della guardia nella squadra dei professori.

Quello che è evidente, però, è che gli altri nomi al tavolo dei docenti dovrebbero restare. I fan, salvo clamorosi stravolgimenti, vedranno ancora Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Alessandra Celentano, e Lorella Cuccarini. A cui si è aggiunta Veronica Peparini nell’ultima stagione. Questo, almeno, è un punto certo da cui ripartire.

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