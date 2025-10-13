Amici, il retroscena sulla rissa 'nascosta' tra lacrime e minacce: l’intervento di Maria De Filippi
Il ballerino ed ex volto del talent show di Canale 5 Javier Rojas svela l’episodio della lite con Nicolai Gorodiskii, altro finalista della 19esima edizione
A poche ore dalla fine della terza puntata del daytime domenicale, Amici continua a fare parlare anche attraverso echi del passato. Finalista nel 2020, Javier Rojas ha infatti raccontato un retroscena inedito risalente proprio alla 19esima edizione, quando sfiorò la rissa con un collega ballerino nel corso sul set del talent show di Maria De Filippi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Amici, il retroscena di Javier Rojas: il racconto della lite furiosa
Intervistato da Lea Ballerina, Javier Rojas ha svelato proprio sul canale YouTube a tema danza e Amici un retroscena inedito risalente al 2020. L’ex volto del talent show di Maria De Filippi ha infatti ripercorso la sua esperienza nel programma e non ha negato di avere vissuto anche momenti di tensione con alcuni colleghi e in particolare con Nicolai Gorodiskii, altro finalista della 19esima edizione. "Lui è entrato nel momento in cui io stavo migliorando, era un momento difficile. Per un po’ mi sono sentito male; arriva e fa il pazzo, ha litigato con tutti. Noi eravamo in una casetta e lui, da solo, in un’altra. Non andava alle prove, rimaneva lì a fumare, ad ascoltare la musica" ha raccontato Rojas, rivelando di essere anche arrivato alle mani con il ballerino di origini ucraine: "Ti dico una cosa che non è andata in onda. C’era una lezione di classico in cui lui faceva cose strane. Io facevo i miei esercizi e lui faceva dei versi dietro di me, ma io lo vedevo dallo specchio, roba proprio da bambini dell’asilo. Io mi sono inca**ato e l’ho spinto".
L’intervento di Maria De Filippi e la fine dell’avventura ad Amici 19
"Sono entrati tutti dalla produzione, io piangevo. Ci hanno separato" ha raccontato Javier Rojas, svelando anche le minacce sul set di Amici: "Ti do un pugno, I’m gonna kill you!" (trad. ti ammazzo). La situazione richiese l’intervento di Maria De Filippi affinché i due si placassero e ritrovassero la calma: "Ci siamo riuniti e quella notte io e lui abbiamo parlato fino alle cinque, sei del mattino. Mi ha chiesto scusa, mi ha detto ‘in realtà non so perché mi sono comportato così’. Così abbiamo fatto pace". I due arrivarono poi fino alla finale della 19esima edizione (vinta da Gaia): Javier arrivò secondo, mentre Nicolai si classificò al quarto posto alle spalle di Giulia Molino.
