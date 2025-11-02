Amici, pagelle: le scuse di Maria De Filippi (8), Vanessa Incontrada giudice con il sorriso (7), Opi non accetta critiche (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 2 novembre 2025 dello storico talent di Canale 5

Nuova puntata di Amici di Maria De Filippi domenica 2 novembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5. Come sempre, la carne al fuoco è stata tanta. Ad aprire la puntata è stato Pierpaolo che ha vinto la sua sfida, avendo ballato meglio del suo sfidante Riccardo, secondo il giudizio di Garrison.

Poi Maria De Filippi ha presentato i giudici delle gare di canto e di ballo. Per la prima, sono stati chiamati a pronunciarsi ben tre personaggi: Vanessa Incontrada, Nicolò De Devitiis e Dardust che ha anche eseguito il suo ultimo brano. Per la danza invece, a giudicare è stata chiamata Samantha Togni.

Alla fine delle esibizioni, in cima alla classifica di canto si piazzano Gard, Michele e Valentina. In coda Flavia che va in sfida, Opi e Angie. Nel ballo invece, sul podio finiscono Alex, Alessio e la new entry Paola. Fanalini di coda Pierpaolo, Anna e Maria Rosaria. In sfida vanno Pierpaolo e Maria Rosaria.

Rudy Zerbi, alla fine della gara propone l’eliminazione di Opi, ma la sua prof a cui spetta la decisione dice che è soddisfatta del fatto che il ragazzo si sta dando da fare. La sua prof lo fa ricantare due volte, ma Zerbi rimane della sua idea e chiede che sia convocata una commissione di esterni che possano giudicare le esibizioni di Opi finora.

Alex ha svolto il compito dato dalla maestra Celentano, una rumba, e lo ha superato. Ospite musicale, è stata Giordana Angi che ha presentato il suo nuovo singolo.

Amici, pagelle della puntata del 2 novembre 2025

Maria De Filippi riconosce un errore, voto: 8. "A volte tocco dei tasti dolenti che magari vi portate dietro da una vita senza accorgermene, e me ne scuso". Maria De Filippi si sofferma su un tema che è stato spesso al centro del dibattito intorno ad Amici, soprattutto intorno ai ballerini. Lei oggi chiede alla nuova entrata Paola se è vero che si sente brutta. Vede che la ragazza è a disagio e si scusa immediatamente dicendo "già l’altro giorno con Gard ho fatto una figuraccia dicendo che era dimagrito, non sapendo. E ora ogni volta che lo vedo sul tapis roulant mi sento una m**da". Una piccola, importante riflessione sul fatto che bisognerebbe sempre evitare di parlare dei corpi degli altri, per evitare di fare male, inconsapevolmente.

Paola, voto: 7. La nuova entrata si fa subito notare e scopriamo che in realtà, ha iniziato a studiare tardi, a 11 anni e, dopo il diploma, essendosi dovuta mantenere facendo tanti lavori diversi ha avuto pochissimo tempo per studiare danza e ora esprime grande gratitudine per l’opportunità non di esibirsi in tv, ma di poter seguire le lezioni della scuola. Un’opportunità, in effetti, preziosissima che regala questo talent, di cui ci si ricorda poco.

Dardust, voto:7. Prima di sedersi al piano per eseguire il suo ultimo brano, Dardust ringrazia Maria De Filippi per l’opportunità e dice che è contento di potrer farlo ascoltare in un contesto come quello di Amici, un po’ diverso per lui. Naturalmente, trattandosi di un grande artista, il brano è bellissimo, ferma l’aria ed è apprezzato anche dal pubblico di giovanissimi dello studio. Poi viene chiamato a giudicare i giovani aspiranti cantanti, insieme a Vanessa Incontrada e a Nicolò De Devitiis, e i suoi giudizi sono ovviamente i più tecnici, precisi e centrati.

Vanessa Incontrada, voto: 7. Vanessa Incontrada è la quota "emozione" del trio di giudici chiamati a pronunciarsi sulla gara di canto. L’attrice si concentra su quello che i ragazzi trasmettono, un aspetto niente affatto tecnico ma che è fondamentale perchè un artista riesca a conquistare davvero il pubblico. Lo fa sempre con un tono accogliente e comprensivo e con il sorriso che rende i suoi commenti, anche quando sottolineano qualche difettuccio, subito compresi dai ragazzi.

Emanuel Lo scatta contro Samantha Togni, voto: 6. Le "espressioncine" che in realtà sono le faccette di Alex fanno scattare il prof Emanuel Lo contro Samantha Togni, che dice una cosa su cu già si era scatenato il caos quando la questione era stata sollevata con altra veemenza dalla Celentano. Però dai, Togni ha detto una piccola cosa in mezzo a tanti complimenti, reazione esagerata, legata al precedente.

Opi, voto: 5. Non finiremo mai di sottolineare le lagne dei ragazzi del tutto fuori luogo. Anche oggi la battuta di Opi verso Rudy Zerbi a cui dice: "vorrei una volta tornare al posto con un tuo commento costruttivo", quando gli aveva appena detto che non doveva sempre urlare, ovvero una critica precisa, su quello che, secondo lui, è stata una debolezza dell’esecuzione. Ma non è solo questione di una risposta del genere perchè oggi non è proprio giornata per Opi. Alla fine della gara infatti, Rudy Zerbi chiede l’eliminazione del ragazzo alla sua prof Pettinelli che lo fa cantare per dimostrare che sta migliorando. Purtroppo le due canzoni che canta Opi non sembrano convincere nessuno, a partire da Rudy Zerbi, che ripete che non è il caso di deludere il ragazzo, che è sempre un rischio altissimo ad Amici.

