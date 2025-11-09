Amici, pagelle: Vanoni regala saggezza (9), l'omaggio a Beppe Vessicchio (8), la dedica di Annalisa per Maria (8), la gaffe di Lorella Cuccarini (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico talent show di Maria De Filippi

Nuova domenica, nuova puntata di Amici, lo storico talent show di Maria De Filippi celebra la sua quinta puntata stagionale il 9 novembre. Un lungo pomeriggio di coreografie, canzoni, esibizioni dei giovani talenti della scuola televisiva che sognano di sfondare nel mondo della musica o della danza, guidati dai coach Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il pomeriggio inizia con il dovuto omaggio a Beppe Vissicchio, una clip aggiunta alla registrazione di giovedì scorso, per salutare un compositore che è stato anche per molti anni una colonna del talent. Si prosegue con la sfida vinta da Mariarosaria, giudicata dalla ex alunna e poi professionista di Amici Francesca Tocca.

Subito dopo inizia la gara. A giudicare i giovani cantanti, oggi sono due superstar della musica italiana: Annalisa e Ornella Vanoni. I ballerini invece, devono sottoporsi al giudizio di un altro volto di casa del talent di Maria De Filippi, ovvero Virna Toppi.

Alla fine delle esibizioni, il podio della classifica di canto è conquistato da Valentina prima, e dietro di lei Angie e Gard. In sfida finiscono Opi e Michelle. Su Opi però, la sua insegnante Anna Pettinelli aveva annunciato che, se fosse finito in sfida, avrebbe preso provvedimenti. Vedremo dunque quali saranno. Per la danza, a vincere è il riammesso Emiliano, davanti a Alex e Mariarosaria. In sfida vanno Pierpaolo e Paola.

Ospite della puntata, Diana Del Bufalo.

Scopriamo, secondo noi, quali sono state le cose migliori e quelle più discutibili della puntata, con le pagelle di domenica 9 novembre di Amici di Maria De Filippi.

Amici, pagelle domenica 9 novembre 2025

Ornella Vanoni, voto: 9. Ornella Vanoni dispensa esperienza e saggezza. E’ sempre sincera, quando le cose non le piacciono lo dice, quando pensa che il giovane cantante sia bravo o brava glielo dice, ma soprattutto dà un sacco di consigli, per esempio: "La cosa più importante per chi deve scrivere è sempre leggere. Ragazzi, leggete!" Una piccola cosa che forse qualcuno darebbe per scontata, ma non lei che poi sottolinea ogni volta se il cantante di turno abbia fatto capire o meno le parole delle canzoni cantate. Cose importanti, ma che si dicono poco, ci vuole Ornella Vanoni per ricordarlo.

Annalisa, voto: 8. Annalisa porta in studio il nuovo album "Ma io sono fuoco". Quando Maria De Filippi legge la dedica sogghigna e dice: ‘che scema!’ E per far capire a tutti il motivo di queste risate, legge ad alta voce la dedica della cantante: "Sono passati 15 anni ma ogni volta è come la prima, grazie sempre. P.s. Te lo giuro su Maria!" Chapeau per l’ingegno, l’ironia e la gratitudine sempre dimostrata dalla reginetta del pop italiano alla sua talent scout.

L’omaggio a Beppe Vessicchio, voto: 8. "Ciao Maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa. Maria e tutti noi" si apre con questo messaggio, a chiusura di una clip in cui vengono mostrati diversi momenti di Beppe Vessicchio ad Amici, la puntata del 9 novembre, con un omaggio dovuto al direttore d’orchestra e compositore venuto a mancare poche ore prima della messa in onda.

Emiliano, voto: 8. . Il ragazzo viene fatto rientrare in gara dalla sua maestra Alessandra Celentano e fa subito centro danzando davanti a Virna Troppi che commenta entusiasta la sua esibizione: "Mi sono emozionata, ti dico solo questo, non mi capita spesso. La tua danza è tua, non lo fai per esibirti ma perchè ti piace quello che fai". E finisce al primo posto in classifica.

Le sorprese di Maria De Filippi, voto:7. La conduttrice fa una bella sorpresa a Gard che ha scritto delle barre alla mamma Serenella con cui ha un rapporto speciale. Maria De Filippi fa cantare il ragazzo e subito dopo dice: ‘me la presenti tua mamma’. Il ragazzo inizia a parlare della madre e la conduttrice gli indica il megaschermo "guarda è lì" e in collegamento c’è la mamma emozionatissima che dice "questa è la prova di quanto ci vogliamo bene perchè per me è difficile stare qui". Comunque, per chi guarda, un bel momento.

Anna Pettinelli, voto: 6. La coach si prende molto a cuore Opi, il ragazzo da diverse puntate criticato da Rudy Zerbi che oggi finisce ultimo in classifica e quindi va in sfida, ma lei ha già deciso che prenderà qualche provvedimento, una scelta difficile ma che sembra incoerente, come sottolinea non solo Rudy Zerbi, ma anche Maria De Filippi che gli chiede ‘come mai prendi provvedimenti adesso dopo un mese che lo difendi?’ Lei risponde che non è detto che questo provvedimento sia la sua eliminazione. Insomma, si intravede molto cuore ma anche un bel po’ di confusione.

Lorella Cuccarini, voto: 5. Che gaffe! Lorella Cuccarini, nel bel mezzo di una accesa discussione con Rudy Zerbi che contesta la scelta del brano di Michelle, chiama il collega coach "Silvio!", ovvero come il marito. Il lapsus non passa inosservato e fa ridere tutto lo studio. Lei lo spiega con il fatto che, anche con il marito spesso hanno visioni diverse sulla musica, mentre Rudy Zerbi ne approfitta usando questa gaffe per spegnere la foga con cui Cuccarini cerca di difendere la sua scelta.

