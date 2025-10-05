Amici, pagelle: Ilary precisa e spiritosa (7), Tommaso si spoglia (5), Zerbi-Pettinelli urlanti (4) Promossi e bocciati, top e flop della seconda puntata del domenicale di Amici 25 in onda il 5 ottobre su Canale 5

Formata la classe 2025/2026 è già tempo di gare per allievi di Amici di Maria De Filippi nella seconda puntata del talent, in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 5 ottobre. Una puntata che si apre con la presentazione dei giudici ospiti che, per l’occasione, sono ben quattro: due per la gara di canto e due per la gara di ballo.

A giudicare i giovani aspiranti ballerini arrivano in studio Kledi Kadiu e Garrison La Rocelle. A giudicare i cantanti ci sono invece, Ilary Blasi e Paola Turci.

I ragazzi, sono già stati assegnati ai loro prof, che quest’anno sono, per il canto Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e per la danza Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. I primi a esibirsi sono, per la danza Maria Grazia che balla con Mattia Zenzola e per il canto Plasma. A finire ultimi nelle due classifiche sono Frasa e Matilde. Ma a rischio uscita e in sfida vanno anche Michele, Flavia e Anna a causa del nuovo meccanismo di gara. Nella classifica quest’anno infatti, rischiano anche il penultimo e terzultimo. In questo caso sono i compagni di scuola (i ballerini sui ballerini e i cantanti sui cantanti), a dover votare chi mandare in sfida. Finiscono così a rischio sia Flavia che Michele perché Penelope si è astenuta dall’esprimere il proprio voto, e sono così finiti entrambi in sfida. Tra Anna e Maria Rosaria, invece, i ballerini scelgono di mandare in sfida Anna.

Scopriamo le cose migliori e quelle, secondo noi discutibili o meno riuscite della seconda puntata del talent di Maria De Filippi, con le nostre pagelle di Amici di domenica 5 ottobre 2025.

Amici, pagelle di domenica 5 ottobre 2025

Emiliano, voto: 8. Veramente sbalorditivo questo 16enne che già alla sua prima esibizione lascia tutti a bocca aperta, con Kledi che gli dice addirittura: ‘riesci a fare cose che io alla tua età non sarei mai riuscito a fare’. E a fine puntata si ritrova in cima alla classifica del ballerini: sarà difficile farlo scendere dalla vetta.

Valentina, voto:8. Svetta su tutti i cantanti oggi, la coloratissima Valentina, un primo posto meritato per una bellissima esibizione al pianoforte che convince tutti, ma in particolare Paola Turci, che si dice molto ammirata della intensità della ragazza, oltre al fatto che insieme al canto, coltiva lo studio di uno strumento musicale.

Ilary Blasi, voto:7. Ilary Blasi sfodera commenti articolati e precisi, tra una battuta arruffata e l’altra ("Tu sei un giovane vecchio, io sono una vecchia giovane"), e insomma, come sempre, è più puntuale e precisa di quello che vuole dare a vedere, ma intanto ci fa divertire.

Matilde ci rimane male ma reagisce, voto:7. Matilde ci rimane male per le parole di Garrison che, dopo la sua esibizione non ci va per niente giù leggero, spiegando perchè la ballerina proprio non gli piace. La ragazza accetta il giudizio ma, dopo un po’, Maria De Filippi si accorge che c’è rimasta male. Lei lo ammette, però dice che vuole lavorare per arrivare al livello degli altri compagni, Brava.

Il nuovo meccanismo delle nomination, voto:7. Una buona innovazione questa delle nomination segrete dei compagni di squadra sui penultimi e terzultimi, movimenta un po’ la situazione e dà sicuramente un po’ di pepe a una trasmissione che è fedele a se stessa da molti anni. Insomma, tra queste e i palloncini non c’è gara: le nomination possono dare un piccolo motivo di interesse in più al programma, sicuramente.

Tommaso, già ribelle, voto: 5. Iniziamo alla seconda puntata con i primi giudizi e con i ragazzi che li soffrono, non li accettano e si ribellano, come Tommaso, che prima ribatte stizzito a Emanuel Lo che lo ha visto "traballante", dicendo che il giudizio del prof è generico, poi addirittura si spoglia per far vedere alla Peparini che non è vero che ha un fisico peggiore del collega Alex. Il tutto mentre, su queste risposte è stra sostenuto dalla sua maestra Celentano, per non dire del pubblico dei coetanei social che davanti allo spogliarello va in visibilio.

Alessandra Celentano, voto:5. E bentornati a tutti a casa, con le critiche un po’ così della maestra Celentano. Ad Alessio, che torna quest’anno dopo la sfortunata esperienza dell’anno scorso, critica la lingua, davvero. Subito dopo ad Alex ballerino di latino dice che non è abbastanza atletico, Pierpaolo invece ha i piedi fucilati. Insomma, la ritroviamo come l’abbiamo lasciata.

Le urla di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, voto: 4. Ancora, per la serie ben tornati a casa, alla seconda puntata, la prima di gara ritroviamo gli scontri Pettinelli-Zerbi a colpa di decibel e urla. Questa volta la pietra dello scandalo è Riccardo, alunno di Zerbi che piace a tutti tranne alla Pettinelli che dice che non gli arriva. Urlando. Zerbi gli risponde. Urlando. E così via. Poco dopo, a farli scatenari ci sono i denti di Frasa, si i denti, o comunque l’aspetto da emoji, come lo definisce Zerbi. Apriti cielo.

