Amici, le pagelle: Emma giudice strepitosa (8), Celentano spietata con Tommaso (4), Angelina Mango come Mina (8) Promossi e bocciati, top e flop della puntata di domenica 26 ottobre del talent show di Canale 5

Domenica 26 ottobre 2025 il pomeriggio di Canale 5 si accende con le esibizione e la gara della scuola più amata d’Italia. Terzo appuntamento con il talent di Maria De Filippi, Amici, che quest’anno taglia il traguardo delle 25 stagioni.

La formula che si rivela vincente da ormai un quarto di secolo è sempre la stessa: un gruppo di giovani talenti con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, chi nel canto, chi nella danza e le loro esibizioni supportate e commentate da una squadra di coach, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi, in questa quarta puntata della nuova edizione di Amici arrivano : Emma Marrone e Rossella Brescia.

Molte sfide oggi pomeriggio, la prima è quella che vede Frasa, il cui sfidante doveva essere scelto da Zerbi e si tratta della cantante Angie. A giudicare Federica Camba che fa cantare ai due ragazzi i loro inediti, poi due cover e, alla fine decide che a restare dentro la scuola deve essere la sfidante.

Anche la ballerina Matilde perde la sua sfida e deve lasciare la scuola. A ottenere il banco è invece la sfidante Paola.

Una eliminazione che lascia sconvolti gli alunni della scuola è quella di Tommaso, decisa dalla maestra Celentano perchè, sostiene: "non abbiamo abbastanza tempo per colmare le tue lacune da qui al serale".

Alla fine delle gare di canto e ballo, i primi classificati sono Maria Rosaria e Riccardo. In sfida vanno Anna, Pierpaolo, Penelope e Plasma che si autocandida alla sfida.

Ma scopriamo ora le cose, a nostro giudizio migliori e quelle che ci sono piaciute meno di questa quarta puntata di Amici con le pagelle di domenica 26 ottobre 2025.

Amici, pagelle domenica 26 ottobre 2025

Angelina come Mina, voto: 8. Angelina Mango come Mina, e va benissimo così. E’ uscito da qualche giorno, a sorpresa, il nuovo album della ex vincitrice di Amici e, sebbene Angelina non sia presente in studio (lo precisa subito Maria De Filippi), la promozione viene fatta uguale con una coreografia dei professionisti. E la sua canzone è molto intensa, ed emozionante, e se non se la sente ancora di mostrarsi, ma continua a regalare al pubblico la sua musica, per noi va benissimo così.

La rivincita di Mattia, voto: 8. "E’ migliorato tantissimo, è cresciuto, è un bravo insegnante, che non è da tutti, lo fa con grande passione, non lascia una virgola al caso, è un insegnante proprio come piace a me. E io sono felice di poterglielo dire". Firmato: Alessandra Celentano. Una grande rivincita dopo tre anni per Mattia Zenzola che, finalmente, ha la prova, nero su bianco, di aver convinto anche la sua critica più accanita.

Maria De Filippi prende in giro Alessandra Celentano, voto: 8. "Dice che riesce comunque a camminare", dice Maria De Filippi nel bel mezzo di una discussione accesissima su Pierpaolo in cui il discorso finisce prima sulla tecnica, poi sui piedi e, a questo punto, la conduttrice si diverte a rispondere alla maestra che ripete molte volte che ha "i piedi fucilati", mentre l’insegnante del ballerino, Veronica Peparini spiega che si prenderà lei la responsabilità di migliorargli quei piedi con un metodo particolare: "sotto al termosifone, come una volta!". Un acceso dibattito che per chi è dentro la danza ha un senso, ma è comprensibile che invece la conduttrice sottolinei divertita anche la parte più surreale del botta e risposta, per concludere: "Gli facciamo venire un complesso così". E infine: "Tutti al termosifone!"

Emma Marrone, voto: 8. Emma ci piace sempre tantissimo quando torna nello studio di Amici per giudicare i ragazzi che occupano gli stessi banchi che, molti anni fa ha occupato lei. E’ rilassata, tratta i ragazzi da pari a pari, mettendosi nei loro panni, ma riesce a tirar fuori sempre un consiglio mirato. Ma il vero momento in cui Emma si merita gli applausi più scroscianti è quando interviene sul discorso dell’insicurezza di una ballerina, dicendo a tutti "vi siete scelti un mestiere in cui le pressioni ci saranno sempre, non pensate che le cose miglioreranno: vi sentirete sempre nel panico, sempre non all’altezza, sempre terrorizzati dal fallimento, ma a un certo punto dovrete imparare ad abbracciarla la possibilità di fallire, solo così potete costruire le vostre carriere. Ma non vi illudete: la paura non passerà mai". Da ovazione.

L’eliminazione choc di Tommaso, voto: 4. Possiamo definire un’eliminazione shock, quella di Tommaso, che arriva a inizio puntata, non per sfida, ma per una decisione della sua maestra Alessandra Celentano. Una decisione, e questo è il punto più controverso, che il ragazzo arriva come un fulmine a ciel sereno. La maestra dice che in sala prove più volte lo ha ripreso in questo mese, ma da qui ad arrivare a mandarlo via ce ne passa. Tommaso non se lo aspettava proprio, la maestra dice che la decisione è presa sulla base del fatto che non vuole illuderlo, perché non avrebbe comunque avuto il tempo, da qui al serale, di colmare le lacune di un ragazzo che rimane a bocca aperta e non sa cosa rispondere. Quando se ne va dallo studio, su cui è calato il gelo, Maria De Filippi dice: "Mi dispiace solo per il contratto perso. Lui quando ha fatto i casting ha rinunciato a un contratto di lavoro per entrare qui". Il voto è soprattutto per questo, anche se Celentano stessa si dispiace di questo e dice: "Non lo sapevo, non lo potevo sapere". Fatto sta che la decisione-choc è presa.

