Amici 25, le pagelle: Fiorella Mannoia la butta in caciara (9), la dolce dedica di Briga (7), Angie giustamente al serale (8) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 22 febbraio di Amici di Maria De Filippi

Una puntata piuttosto particolare quella di Amici di domenica 22 febbraio 2026. Una pomeriggio di musica, danza, sfide, voti e polemiche, con un novità divertente, e cioè che, a giudicare le gare dei ragazzi, ormai concentratissimi sull’obiettivo di conquistare la maglia oro per passare al serale, sono stati quattro ragazzi scelti, praticamente a casa tra il pubblico in studio. Due sono stati chiamati (da Alessandra Celentano) a commentare le esibizioni degli aspiranti ballerini e altrettanti (scelti da Lorella Cuccarini) si sono espressi sui giovanissimi cantanti. A rafforzare i loro giudizi (e voti) sono arrivate in studio, per il canto Fiorella Mannoia e per la danza Eleonora Abbagnato, due pezzi da novanta che si sono però oggi sedute accanto a Maria De Filippi, visto che le postazioni dei giudici erano occupati dai ragazzi del pubblico: Simona, Antonio, Flavia.

Per quanto riguarda la gara, anche oggi limitata, nel senso che si sono esibiti due ragazzi per squadra, la classifica di canto ha visto piazzarsi al primo posto Lorenzo, seguito da Angie e poi Riccardo. Fanalino di coda Elena, penultimo Gard. Per la danza primo posto per Nicola, seguito da Simone, poi Giulia e Antonio.

Anche nella puntata di domenica 22 febbraio uno dei ragazzi di Amici ha conquistato la maglia oro del serale: Angie. L’altro ragazzo che ha potuto sostenere l’esame per entrare al serale è stato il ballerino Simone

Scopriamo ora, le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinto di meno di questo lungo pomeriggio con le pagelle della puntata di domenica 22 febbraio di Amici di Maria De Filippi.

Amici, pagelle di domenica 22 febbraio 2026

Fiorella Mannoia, voto: 9 . Ogni volta che Fiorella Mannoia arriva nello studio di Amici per commentare le esibizioni dei ragazzi si distingue, oltre che per la puntualità e la chiarezza della sue esternazioni anche per la grande schiettezza e per le "dritte" del mestiere che spesso regala ai giovani aspiranti cantanti. Succede anche questo pomeriggio, in occasione dell’esibizione di Gard il quale, a un certo punto si ferma, spiegando "ho sbagliato, ricomincio". A questo punto la cantante sfoggia una delle sue battute dirette che più dirette non si può: "Vorrei dirlo a tutti ragazzi, non state attaccati a questo microfono, perchè altrimenti non si capisce niente. Hai sbagliato? Non se ne è accorto nessuno perchè in realtà non se capiva niente". Poi tira fuori un preziosissimo consiglio frutto della sua lunga esperienza: "Capita a tutti di sbagliare, la prossima volta buttala in caciara! Non ti fermare mai!" Perle di saggezza.

L’emozione di Angie, voto:8. Alla fine, la brava Angie riesce a conquistare la maglia oro e l’ambito accesso alla fase serale del talent, ma la cosa non è per niente facile. La ragazza infatti è agitatissima, inizia a parlare dell’esame per la maglia oro già durante la gara di canto, poi quando arriva il momento ripercorre tutta la sua strada artistica, i sacrifici, i sogni. Quando finalmente arriva il momento di accomodarsi al pianoforte e cantare, l’emozione le tira un brutto scherzo, si ferma e deve ricominciare e dice che è agitata perché guarda Anna Pettinelli, sua grande critica. Tanto che Maria De Filippi le fa spostare il pianoforte in un altro punto dello studio di spalle alla speaker. A questo punto la ragazza fa una bellissima esibizione e, alla fine, dopo tanta fatica, può festeggiare il suo ingresso al serale e la sua esultanza è un bello spettacolo.

I giudici speciali dal pubblico, voto:7. Veramente carina l’idea di affidare il giudizio e la classifica della gara di ballo e di danza di oggi a quattro ragazzi normalissimi che stanno seduti a inizio puntata tra il pubblico in studio. Ragazzi che seguono con interesse il programma e infatti, pur essendo pescati a caso da Lorella Cuccarini e da Alessandra Celentano, riescono a tirare fuori commenti puntuali su ogni esibizione dei ragazzi e anche a contestualizzarle nell’ambito di tutto il loro percorso, da settembre fino ad oggi. In più la spontaneità e la simpatia non mancano, quindi la giuria popolare è veramente un’idea carina, una tantum.

Michele ci porta nel suo mondo, voto:7. A chiusura di puntata, Michele può esibirsi con un brano a sua scelta e lui scegli di portarci nel suo mondo. "Io per chi non lo sapesse nasco come violoncellista classico e poi ho iniziato a esplorare altri mondi e per questo sono qua". E però oggi si esibisce in un brano classico con il suo violoncello che è veramente un momento particolare ad Amici.

La dedica di Briga, voto:7 . Il cantautore arriva in chiusura di puntata per presentare il suo ultimo brano e, dopo aver ringraziato Maria De Filippi per l’invito, prima di cantare si prende qualche secondo per dedicare il suo brano: "A mia moglie, alla mia bambina che sta per nascere, al nostro desiderio di diventare genitori, ci abbiamo messo tanto…" Auguri!

