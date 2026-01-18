Amici, pagelle: il saluto di Maria De Filippi alla maestra Celentano (8), Anna Pettinelli e lo scontro con Opi (5), Brunori giudice super (9) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 18 gennaio 2026 dello storico talent show guidato da Maria De Filippi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuova domenica, nuovo appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi, nel pomeriggio del 18 gennaio 2026. Anche oggi non sono mancate esibizioni coinvolgenti, confronti, ma anche polemiche e colpi di scena.

La puntata inizia proprio da una polemica, che vede uno contro l’altro, un alunno e la sua prof. Maria De Filippi infatti manda in onda un video in cui Opi si sfoga in casetta dicendo di non aver più fiducia nella sua prof Anna Pettinelli. Rientrati in studio i due hanno un lungo confronto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi si entra dal vivo con la gara: a giudicare i cantanti, che oggi presentano i loro inediti, arriva in studio Brunori, mentre per i ballerini, a dire la sua sulle esibizioni è Rossella Brescia.

A vincere la classifica di canto sono stati, a pari merito, Plasma e Gard, alle loro spalle si è piazzato Opi. Fanalino di coda invece, Angie. Penultimi, Valentina e Lorenzo.

La classifica di ballo invece, ha visto al primo posto Emiliano seguito da Kiara e Alex, ultima Maria Rosaria e penultimo Pierpaolo. Poi però, la parola è stata data ai professori, che si sono dovuti esprimere su quali ragazzi, secondo loro, meritavano l’ultimo posto, e i nomi sono stati quelli di Plasma, Caterina, Lorenzo (rispettivamente per Pettinelli, Cuccarini e Zerbi).Per la gara di ballo invece: Pierpaolo (per Celentano e Lo) e Maria Rosaria (per Veronica Peparini).



Scopriamo ora quali sono state le cose che ci sono piaciute di più, e quelle che ci hanno convinto di meno di questa puntata del domenicale, con le pagelle di domenica 18 gennaio 2026 di Amici di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli si chiarisce con Opi, ma non tanto, voto: 5. Il confronto tra Anna Pettinelli e Opi ha monopolizzato l’apertura della puntata. Davanti al video con lo sfogo del suo alunno, la prof, più che fare domande e mettersi in ascolto, attacca:"Ci deve essere un rapporto di fiducia, rinforzato una settimana fa quando ho detto che hai cantato male, mentre tu pensi di no, e pensi di saperne di più che mangio pane e musica da 50 anni. Arrivare più basso in classifica non vuol dire che hai cantato male" A questo punto interviene Maria De Filippi che la riporta al motivo della sfiducia del ragazzo: "Scusami, ma non sono andate esattamente così le cose. Avete concordato prima delle vacanze, una lista di brani, poi tu gli hai dato un pezzo che non era in quella lista, quindi dal punto di vista di questa fiducia in qualche modo è stata tradita". La prof e il ragazzo continuano a parlare, ma ognuno rimane sulle sue posizioni alla fine, quindi chiarimento, ma non cos’ì tanto.

Lo sfogo di Opi nella sua parte più ridicola, voto: 4. Lo sfogo di Opi di cui si parla per un quarto d’ora a inizio puntata, in altri punti può anche avere un senso ma, all’inizio, parlando con una compagna, disperato quasi alle lacrime, Opi si strugge: "Io se non arrivo dove devo arrivare"… Opi ha 24 anni, una bella opportunità di visibilità partecipando ad Amici che, seppure andasse non nel migliore dei modi, sarebbe uno dei tanti passi che dovrà ancora fare per costruirsi una carriera. Perchè, ragazzi, come dice spesso Maria De Filippi, c’è un mondo fuori da Amici e moltissime carriere sono nate senza il passaggio dei talent.

Potrebbe interessarti anche