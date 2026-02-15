Amici, pagelle: Emiliano la maglia più meritata (8), Dorella e Anbeta coppia infernale (7), la maestra Celentano spiazza (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 15 febbraio dello storico talent show della domenica di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

Nuova domenica, nuovo appuntamento imperdibile nel pomeriggio di Canale 5 con i ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lo storico talent Mediaset si avvicina a grandi passi alla fase finale e gli aspiranti cantanti e gli aspiranti ballerini sono sempre più concentrati sull’obbiettivo di conquistare una magia oro, cercando di convincere i propri prof Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, a sceglierli per la fase finale del programma.

A giudicare la gara di canto, in cui i ragazzi per la prima volta hanno scelto loro stessi i brani da portare, sono arrivate in studio la ex vincitrice di X Factor Giusy Ferreri, in promozione con il nuovo singolo, e l’attrice Drusilla Foer, per il canto invece, a dare il proprio parere sulle esibizioni dei giovanissimi aspiranti ballerini sono stati Oriella Dorella, l’ex alunna Anbeta Toromani e l’ex prof Raimondo Todaro.

Anche oggi, come già accaduto la settimana scorsa, non tutti i ragazzi si sono esibiti, ma solo quelli scelti dai rispettivi professori.

La classifica di oggi, per la categoria canto ha visto alla fine trionfare Michele, seguito da Lorenzo e Elena (che nel frattempo ha cambiato prof, passando dalla squadra di Anna Pettinelli, che di lei non era convinta per il serale, a quella di Rudy Zerbi). Fanalino di coda invece, Plasma, penultima Valentina che appare sempre più in crisi (passata dalla squadra di Rudy Zerbi a quella di Anna Pettinelli), terzultimo Gard. Per il ballo invece, a piazzarsi primo oggi è stato Emiliano, seguito da Alex e Simone. Ultimo in classifica Nicola, penultima Kiara.

Una puntata, quella di Amici di domenica 15 febbraio 2026 importantissima per ben tre alunni, che sono riusciti, chi velocemente, chi molto più faticosamente, a convincere i propri prof a portarli al serale. Il primo a strappare l’unanimità dei "sì" necessaria a conquistare la maglia oro è stato Emiliano, poi il collega Alex è riuscito nella stessa impresa, pur avendo dovuto ballare più volte per superare i dubbi di Emanuel Lo. Infine Michele, che è riuscito, al terzo tentativo, a conquistare anche il sì di Anna Pettinelli e finire anche lui così, alla fase serale del talent.

Scopriamo ora come è andato questo lungo pomeriggio di esibizioni e spettacolo, con le cose migliori e quelle meno, secondo il nostro giudizio, con le pagelle della puntata di Amici di domenica 15 febbraio 2026.

Amici, pagelle domenica 15 febbraio 2026

Emiliano, voto: 8. Non c’è molto da dire se non fare i complimenti a questo talentuoso e giovanissimo ballerino che è il primo, giustamente, a conquistare una maglia oro che certifica il passaggio alla fase serale di Amici 2026. Una maglia meritatissima che infatti è stata conquistata al primo colpo con i tre si unanimi dei tre prof di danza scattati immediatamente dopo la sua esibizione in una bellissima e acrobatica coreografia che ne ha messo in luce la grande bravura. Emiliano è sicuramente uno dei nomi da battere di questa edizione del talent guidato da Maria De Filippi.

Anbeta e Oriella Dorella, voto: 7. Un pomeriggio d’inferno per i ballerini, che si devono esibire davanti a una giuria esigentissima. Oltre all’ex prof Raimondo Todaro infatti, a giudicarli arrivano in studio due ballerine rigorosissime, che arrivano dal mondo della danza classica e a cui non sfugge mezzo dettaglio. Già averne una da convincere, tra Anbeta e Oriella Dorella è una bella sfida, ma farle innamorare entrambe della propria performance appare sulla carta quasi una missione impossibile. E infatti le due, per tutto il pomeriggio non si smentiscono andando a cercare, e trovandolo senza alcuna difficoltà, in ogni coreografia, il classico pelo nell’uovo. Severissime, ma puntualissime e dunque utilissime da ascoltare per i giovani che ambiscono a intraprendere una carriera in cui le due giudici eccellono.

Alessandra Celentano spiazza tutti, voto: 7. E in questa puntata che è particolare perché è la prima in cui vengono assegnate le maglie oro che segnano il passaggio alla fase serale di Amici, Alessandra Celentano spiazza tutti con una difesa di Alex attaccato da Emanuel Lo che spiazza letteralmente tutti. Il ragazzo si è appena esibito per conquistare la preziosa maglia e ha incassato il sì della sua prof Veronica Peparini e di Celentano, ma non ha convinto Lo. Nella discussione che ne segue, la maestra urla: "Ma se un ballerino è bravo lo devi riconoscere, anche se non è il tuo!" e pensare che, da anni la accusano di pensare e agire esattamente al contrario, e invece…brava maestra! Alla fine, comunque, la maglia oro per Alex arriva!

Elena, voto:7. A volte basta cambiare prospettiva, altre volte basta cambiare prof. Elena è passata dalla squadra di Anna Pettinelli, di cui non sentiva più la fiducia, a quella di Rudy Zerbi che invece, sin da subito, punta fortissimo su di lei, dandole anche un’occasione in più oggi e facendola esibire nel suo nuovo inedito, commentandolo poi con un entusiasmo debordante. E tutto questo si riflette nella nuova energia che intravediamo oggi nella giovane cantante.

