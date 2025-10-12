Amici 25, pagelle: Oriella Dorella giudice pazzesca (8), Matilde alla riscossa (8), Celentano mamma tigre (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 12 ottobre 2025 dello storico talent show di Maria De Filippi

Domenica 12 ottobre 2025 il pomeriggio di Canale 5 si accende con le esibizione e la gara della scuola più amata d’Italia. Terzo appuntamento con il talent di Maria De Filippi, Amici, che quest’anno taglia il traguardo delle 25 stagioni.

La formula che si rivela vincente da ormai un quarto di secolo è sempre la stessa: un gruppo di giovani talenti con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, chi nel canto, chi nella danza e le loro esibizioni supportate e commentate da una squadra di coach, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi, in questa terza puntata della nuova edizione di Amici arrivano due pezzi da novanta: la grande (e amatissima dal pubblico di Amici) Oriella Dorella, e Gigi D’Alessio. A fine puntata arrivano in studio anche Fabrizio Moro e Achille Lauro, entrambi per presentare i loro nuovi brani.

A vincere la classifica di ballo è Tommaso, in sfida finisce Alex ultimo e poi Alessio dopo le nomination che, questa volta, sono palesi. In cima alla classifica di canto invece, si piazza Flavia, maglia rossa per l’ultimo Opi e poi, dopo le nomination, per Michelle.

Tommaso anche oggi è al centro del dibattito polemico tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano in occasione di un compito considerato insufficiente da Emanuel.

Ma chi ci ha colpito di più e chi ci è piaciuto di meno in questo lungo pomeriggio di esibizioni e spettacolo? Quali sono stati i momenti migliori e quelli, a nostro avviso, meno coinvolgenti? Ecco le nostre pagelle della puntata di domenica 12 ottobre di Amici di Maria De Filippi.

Amici 25, pagelle della puntata di domenica 12 ottobre

Emiliano una bomba, voto: 8. Non è nemmeno maggiorenne, ma Emiliano, in questa terza puntata si conferma il ballerino che più colpisce l’occhio anche se, a fine puntata, si piazza secondo alle spalle di Tommaso. Possiamo puntare sul fatto che arriverà fino in fondo sin da ora: bravissimo questo ragazzo.

Oriella Dorella, voto: 8. Oriella Dorella è una giudice che si conferma eccezionale, non solo per l’occhio tecnico e per l’esperienza che si porta dietro nel giudicare i ballerini, ma per la sensibilità e il modo che ha di parlare con loro, allo stesso tempo diretto e senza edulcoramenti, ma anche morbido quando serve. E non a caso, è un giudice amatissimo dal pubblico di Amici, e in molti la vorrebbero in un ruolo fisso, cattedra o giudice di serale. Pur essendo pungente, esigentissima e severa oggi copre, inaspettatamente ma meritatamente, di complimenti Matilde, di cui apprezza la grande espressività, e poi è molto umana quando dà i suoi consigli all’insicuro Pierpaolo che sente trattenuto nella sua timidezza, "Pierpaolo, ricordati che quando balli sei nudo, se hai scelto di ballare sarai sempre nudi, per quanti schermi tu ti metta davanti, sarai sempre spogliato". Dice. Applausi per tutto. Non sarebbe male averla tra i giudici del serale.

La rivincita di Matilda, voto: 8. "Un vero pezzo di teatro", "un’ artista" e una serie lunghissima di complimenti da una come Oriella Dorella, che non è solo un monumento della danza italiana, ma una giudice parecchio esigente. Eppure, Matilda, la Matilda che avevamo lasciato in lacrime la scorsa settimana la conquista e infatti finisce il pomeriggio, con sua grande sorpresa, sul podio dei migliori ballerini: la riscossa di Matilda è iniziata.

Pierpaolo, viva la timidezza normale, voto:7.I lacrimoni di Pierpaolo, di cui Oriella Dorella individua e sottolinea le insicurezze, ce lo rendono già simpatico. Lui mette insieme faticosamente due parole per spiegare che non si piace e poi rimane imbarazzato perchè, dice "non mi piace parlare di me",e Maria De Filippi lo rassicura. "Guarda che non hai detto niente". Come dice Penelope "è un ragazzo meraviglioso e non capisco perchè non lo sa". Ne riparliamo a fine percorso.

Celentano mamma tigre, voto: 7. "Ho sempre avuto molto temperamento e quindi…sembro str…nza" dice a un certo punto con una autoironia che di certo non le manca, Alessandra Celentano, che stasera ritroviamo nei panni di mamma tigre pronta a sbranare chi tocca i suoi cuccioli e in particolare il cucciolo Tommaso, per cui ha già un debole, un po’ per la bravura (si piazza primo in classifica oggi pomeriggio), e sospettiamo un pò anche per il carattere, che lo vede sempre rispondere un po’ così alle critiche, per esempio di Emanuel Lo che oggi gli affida un compito che secondo lui non porta a termine sufficientemente.

Il mistero sulla lite in casetta, voto: 4. La puntata inizia con Maria De Filippi che si rivolge ai ragazzi chiedendo di come è andata a finire una certa lite che però rimane misteriosa non solo per il pubblico a casa, ma anche per i coach che quando chiedono informazioni, incuriositi, si ritrovano la risposta "non posso dirlo". Eh no Mary, così non si fa: è ora che arrivino i primi gossip dalla Casetta, e dai su.

