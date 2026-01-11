Amici, pagelle: Maria De Filippi (9) vuole la Celentano tronista, Rudy Zerbi (4) cerca applausi Promossi e bocciato e top e flop della prima puntata del 2026 del talent show della domenica di Canale 5

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Finite le vacanze di Natale, si torna tra i banchi di scuola, anche tra quelli delle scuole televisive. Domenica 11 gennaio dunque, riparte Amici di Maria De Filippi, con i suoi giovani talenti, sempre più impegnati a convincere i loro coach a portarli al serale. E dunque, le decisioni di Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli sono sempre più delicate e decisive. In questa puntata di rientro poi, lo sono ancora di più, visto che sono proprio loro i giudici delle gare di ballo e di canto, e sono i loro voti, per una volta, a decidere la classifica finale.

Il pomeriggio si apre con la prima eliminazione e il primo colpo di scena. Durante un incredibile siparietto, Maria De Filippi, ridendo e scherzando invita Alessandra Celentano a Uomini e Donne. Subito dopo la ballerina Anna perde la sua sfida con Kiara, ragazza canadese, che entra nella scuola, sostituendo l’allieva di Veronica Peparini, ma si trova davanti un Emanuel Lo fulminato sulla via di Damasco che si dice innamorato del talento di Chiara e le chiede di pensare a entrare nel suo team, anche perché lui è rimasto con un solo ballerino Alessio. La decisione è rimandata a dopo la prima lezione con entrambi i prof.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sicuramente il momento di più grande tensione del pomeriggio, è stata l’eliminazione di Flavia da parte di Anna Pettinelli, con la ragazza che se ne è andata ripetendo "è ingiusto, è ingiusto", e una discussione che nel frattempo si è allargata anche a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Come è andata la gara? Per il ballo la prima classificata è la new entry Kiara finisce ultima Paola, in sfida con lei va anche Pierpaolo, per il canto invece il primo è Michele. In sfida va Lorenzo, ultimo classificato e, per la prima volta, Valentina.

Ma ora vediamo, secondo il nostro giudizio, quali sono stati i momenti migliori e quelli meno interessanti della prima puntata del 2026 del talent show della domenica pomeriggio di Canale 5, Amici.

Amici, pagelle domenica 11 gennaio

Maria De Filippi vuole Alessandra Celentano a Uomini e Donne, voto: 9. Maria De Filippi ha avuto un’idea strepitosa, e l’ha buttata l’ha durante un siparietto con Alessandra Celentano a inizio puntata. "Ti sei fidanzata?" chiede a sorpresa la conduttrice alla Maestra dopo i saluti iniziali. Lei, spiazzata, ci mette un po’ prima di rispondere e poi dice: "Sì, fidanzata…in casa" con ironia. A quel punto arriva la sorpresa della conduttrice che dice, seria: "Per te potrei fare un’eccezione…" "In che senso?" chiede, spiazzata, la maestra Celentano: "Non esiste il trono over, però per te…." "Io sono il trono!" conclude Alessandra Celentano tra gli applausi entusiasti del pubblico che sa, che Maria De Filippi non dice mai nulla a caso, e quindi potrebbe davvero esserci un seguito a questo siparietto. Stiamo qui, a sognare che sia così…

Emanuel Lo ha un colpo di fulmine, voto: 8. L’entusiasmo con cui Emanuel Lo accoglie Kiara, e il suo tentativo immediato di soffiare questa ballerina nuova entrata alla sua prof designata Veronica Peparini è da applausi. Il prof dice di aver avuto un colpo di fulmine, e ogni tanto è bellissimo vedere questo entusiasmo per un giovane talento. E c’altronde Kiara, come è entrata è finita prima in classifica.

Anna Pettinelli, voto: 7. Anna Pettinelli, dopo aver ridato la maglia tolta a Flavia prima delle vacanze, decide di eliminarla e scoppia il finimondo, sebbene la prof spieghi molto chiaramente cosa non riesce a convincerla della sua cantante: "Sei intonata, ma sei vuota. E siccome ho resistito tanto, ti ho dato tante possibilità e ora ho capito che non è il caso di portarti al serale, io ti devo eliminare. Sai cantare ma sei trasparente, mi dispiace veramente tanto". Chiarissimo quindi, non è il caso di andare avanti con una ragazza che non vede ancora pronta e deve maturare di più: perché illuderla? Eppure la reazione di Flavia ma anche del pubblico di ragazzi in studio e di Rudy Zerbi è addirittura indignata. Ma viva la sincerità e la chiarezza, non ne escono già troppi di ragazzi illusi e poi delusi dalla macchina dei talent?

Lorella Cuccarini, voto: 7. L’unica ad aver capito perfettamente la scelta di Anna Pettinelli su Flavia è Lorella Cuccarini che dice:"Ogni professore ha il suo percorso, lei ha detto ti tengo sotto osservazione ogni settimana, non l’ha convinta ancora e ha preso una decisione". Non solo, perché la prof ha anche parole per la giovane cantante che sembra offesa dalla decisione della sua prof e invita Flavia a fare un bagno di umiltà, o quanto meno a riflettere sulle critiche e ascoltare i consigli. "Il campanello di allarme che qualcuno ha cercato di farti suonare tu non l’hai ascoltato, pensando di essere sempre nel giusto". Insomma, un invito a reagire in modo diverso, più costruttivo, davanti anche a parole che possono non piacere. Il 7 è per la lucidità di questo discorso.

Pierpaolo risponde alla maestra Celentano, voto: 7. Finalmente Pierpaolo, il bersaglio mobile di quest’anno scelto dalla maestra Alessandra Celentano, il "ragazzo coi piedi fucilati" decide, con grande educazione, di rispondere alla sua critica, spiegando che la cosa che non le era piaciuto della sua performance era in realtà dovuto ai consigli dei professionisti che avevano seguito la preparazione del numero del ragazzo in sala prove. E comunque, oggi Pierpaolo riesce a strappare un 5 alla sua critica più feroce, mica male visti i precedenti.

Rudy Zerbi, voto: 4. L’intervento di Rudy Zerbi al momento dell’eliminazione di Flavia da parte di Anna Pettinelli, appare veramente fuori luogo, sia per come inizia che per come finisce: "Ma se la volevi eliminare, perché le hai ridato la maglia?" urla alla collega, e ancora: "Tre giorni fa la vedevi benissimo, oggi Flavia è diventata trasparente?". Poi però, dopo essersi preso tutti gli applausi dei ragazzi in studio sia della classe che del pubblico, tutti dalla parte della ragazza, quando Maria De Filippi gli chiede se vuole prenderla nella sua squadra, Rudy Zerbi dice che ha fatto altra scelta e non la vuole in squadra. E insomma, che coerenza!

Flavia se ne va ripetendo "ingiusto, ingiusto", voto: 4. La cantante eliminata se ne va ripetendo ai compagni "ingiusto, "ingiusto", ma proprio questo atteggiamento conferma la visione sia della prof Anna Pettinelli che di Lorella Cuccarini che la invita a fare un bagno di umiltà. Parlando con Maria De Filippi prima di uscire ripete: "Non lo trovo affatto giusto, io ci ho messo tutta me stessa, spero di trovare fuori persone che mi comprendano di più". Una reazione e parole che dimostrano che non ha nemmeno ascoltato quello che le è stato detto poco prima dalle due prof.

Potrebbe interessarti anche