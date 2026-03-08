Amici, pagelle: Maria De Filippi bacchetta la Celentano (7), Anna Pettinelli blocca tutto (4) ma poi interviene la produzione Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 8 marzo dello storico talent di Canale 5

Ultima puntata domenica 8 marzo, prima del serale per Amici. Il talent di Maria De Filippi arriva alla fase finale del suo lungo percorso pomeridiano con l’assegnazione delle ultime maglie oro disponibili.

La puntata si apre però con una coppia a sorpresa: Emma e Rkomi che presentano il loro singolo in uscita il 13 marzo. Altro ospite in studio è Fabio De Luigi per promuovere il film "Un bel giorno".

Poi si parte con gli esami e il primo a esibirsi è Alessio, poi è la volta di Simone. Entrambi i ballerini conquistano la maglia. Poi è la volta di Opi e Plasma, ma nessuno dei due convince alla prima esibizione tutti i prof. A questo punto è la volta di Caterina che finisce la canzone in una standing ovation ma viene bloccata da Anna Pettinelli. A questo punto la produzione decide di superare la presa di posizione della speaker che non vuole dare la maglia oro a nessuno finchè non passa il suo alunno Opi, e decide che bastano due sì dei prof di categoria per passare al serale.

Passa dunque anche Elena. Al secondo tentativo ce la fa, finalmente anche Caterina. Passa senza troppi problemi anche Riccardo, mentre Giulia è l’unica che viene eliminata a un passo dal serale, una cocente delusione anche per le parole non esattamente tenere con cui Alessandra Celentano la stronca.

Amici, pagelle 8 marzo 2026

Alessio, dopo un anno ce la fa, voto: 8. "Alessio nel suo stile, nel suo stile, mi è sempre piaciuto. Quindi con questa coreografia si merita il serale", con queste parole di Alessandra Celentano, Alessio ha la certezza di passare al serale. E per lui, questo traguardo vale tantissimo, visto che il suo percorso è stato travagliatissimo. Già lanciato verso la maglia oro l’anno scorso, il giovane ballerino è stato fermato da un bruttissimo infortunio. Un anno dopo, come ricorda Maria De Filippi, finalmente, ce la fa. Le prime parole da concorrente del serale? "Voglio ringraziare il mio prof che ha creduto in me aspettandomi dopo tanto tempo e voglio ringraziare i fisioterapisti e tutti quelli che mi hanno aiutato". Maglia meritatissima.

Maria De Filippi fa la conta degli errori di Alessandra Celentano, voto: 7. Alessandra Celentano spiega con la solita delicatezza perché, secondo lei, Giulia non è pronta per il serale, con le parole: "Sei l’anello debole di tutta la scuola". Parole che, unite ad altre, fanno rimanere malissimo la giovane ballerina. Maria De Filippi se ne accorge e sottolinea "E’ il tuo punto di vista", dice alla maestra, che invece insiste: "Beh fino a un certo punto: la tecnica è la tecnica è oggettiva". La conduttrice insiste: "No Alessandra, è il tuo punto di vista oggi: ti ricordo che hai detto che Gioffrè e altri non sarebbero andati da nessuna parte e hanno fatto una carriera strepitosa", e spiega, alla maestra che ancora non capisce il punto: "Lei è molto emotiva, molto sensibile".

Caterina, voto:7. Una vera ovazione per questa ragazza alla fine dell’esibizione su una canzone non facile di Elisa, una delle migliori performance di tutto il suo percorso con cui, infatti, convince anche Lorella Cuccarini, ma non Anna Pettinelli che, in questo caso le rimprovera la poca delicatezza e in generale una poca preparazione dell’interpretazione. E sbaglia, decisamente, o meglio persiste nella sua idea di far passare prima il suo alunno e poi gli altri. Una posizione che spinge la produzione, subito dopo, a cambiare il regolamento. Al secondo tentativo, quando ormai le regole sono cambiate e bastano due "sì", Caterina ottiene la meritata maglia oro.

Alessandra Celentano stronca Giulia, voto: 5. Mettiamoci nei panni di una ragazza di 20 anni arrivata a un passo dal suo sogno, a prezzo di impegno e sacrifici. Finalmente si esibisce nell’esame per conquistare la maglia oro, ma non va bene. Ora, come comunicarle che il suo sogno è infranto a un passo dal realizzarsi? Sicuramente non come fa Alessandra Celentano che rispolvera la sua delicatezza da carro armato per dire alla giovanissima ragazza che è bocciata: "Sei l’anello debole della catena di quest’anno". Una durezza che spinge Maria De Filippi a intervenire per ricordare alla ragazza tutti gli errori di valutazione della maestra in tanti anni di Amici.

Anna Pettinelli continua nel suo braccio di ferro, voto: 4. Dopo l’assurda opposizione di Anna Pettinelli alla meritata maglia oro di Caterina, perché il suo Opi non è ancora passato, arriva la comunicazione della produzione per sbloccare questa fase di stallo. E dunque da quel momento in poi, bastano due sì dei prof di categoria. Una decisione che da la misura della discutibilità della posizione della speaker, capace di bloccare ragazzi, come Caterina, che appaiono invece, a tutti gli altri meritevoli di passare al serale.

