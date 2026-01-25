Amici 25, le pagelle: Alessandra Celentano tra terrore e ispirazione (8), Nina Zilli chiama Maria 'Queen' (7), Garrison esagera (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 25 grannaio del talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi

Nuova domenica, nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale 5 con i talenti, i prof, i giudici, le gare della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ad aprire il lungo pomeriggio di esibizioni, musica e danza sono i primi ospiti del pomeriggio, cioè i Modà con Bianca Atzei che presentano il loro ultimo brano realizzato insieme. In chiusura poi, arriverà anche l’altro ospite musicale, che è SenzaCri, ex alunno della scorsa edizione di Amici. Ma dopo i Modà e Bianca Atzei è subito il momento di aprire la gara.

A giudicare i giovani talenti arrivano in studio Nina Zilli, il maestro Adriano Pennino e la iena Nicolò De Divitiis, per il ballo invece, tornano a giudicare i talenti della scuola, Garrison Rochelle e Fabrizio Mainini.

Nella scuola, oggi, ci sono due new entry: Simone e Giulia che sono due nuovi allievi di Veronica Peparini che, in settimana, ha deciso di eliminare Pierpaolo. E Simone conquista subito, con una spettacolare prima esibizione, il primo posto della classifica di ballo, davanti a Kiara e Emiliano. A chiudere la classifica invece, Maria Rosaria. Penultimi a pari merito Alex e Alessio.

Tra i cantanti: al primo posto, pari merito, Elena e Michele, alle loro spalle Gard. A chiudere la classifica Angie e Lorenzo. Valentina non è presente in puntata, perché ha chiesto una pausa per riflettere sul proseguimento del suo percorso.

Tre ragazzi della classe di canto, Lorenzo, Riccardo e Opi, hanno poi avuto la possibilità di presentare i loro inediti ai rappresentanti di alcune radio: Luigi Provenzani per RTL 102.5/Radio Zeta; Rosario Pellecchia per Radio105.

Ma vediamo ora, secondo il nostro giudizio, quali sono stati i momenti migliori, e quelli che ci hanno convinto di meno di questo pomeriggio di arte e talenti, con le pagelle della puntata di domenica 25 gennaio 2026 di Amici di Maria De Filippi.

Amici, pagelle di domenica 25 gennaio 2026

La Maestra Celentano tra terrore e ispirazione, voto: 8. Quando tocca Elena esibirsi, Maria De Filippi la "mette in mezzo", mandando un video in cui la ragazza parla in sala prove con una collega, raccontando il primo impatto con la maestra Alessandra Celentano, incontrata, per caso nei corridoi. Il racconto della ragazza è esilarante: "Era nella penombra, mi sembrava una cosa un po’ horror", dice ridendo, anche se, quella che ride di più nel guardare il video è proprio la maestra Celentano. Tornata in studio Elena è imbarazzatissima, chiede scusa, Maria De Filippi la rassicura: "Tranquilla che la maestra è contenta". Ma Elena vuole aggiungere altri dettagli, e svela che, lei intendeva il suo racconto come paura ma più che altro come soggezione perché: "la maestra è una donna potente, e infatti noi quando, prima di entrare, facciamo questo ‘nella penombra…’ (adottato dai ragazzi come mantra ndr), è perché vogliamo che la sua forza venga a noi!" E insomma, una cosa imbarazzante si è trasformata in realtà in un super complimento.

L’entusiasmo di Nina Zilli, voto: 7. Rimanendo a Elena che è una delle alunne che si mette più in luce in questa puntata di domenica 25 gennaio del domenicale di Amici, la giovane cantante riesce, con la sua interpretazione di Anema e Core di Serena Brancale addirittura a sconvolgere Nina Zilli che, quando lei finisce di cantare si dice: "sotto choc", e aggiunge: "ho visto una cantante che canta il brano di una collega. Sono senza parole". Non solo, perchè poi l’entusiasmo di Nina Zilli esce fuori anche al momento dei saluti, quando dice a Maria De Filippi: "Maria, troppo bello, è la prima volta che ci vediamo! Sei una queen!" Insomma, Nina Zilli una di noi, da applausi.

Nicolò De Devitiis, voto: 5. A Opi dice: "Ti sei innamorato, quindi? Dillo a zio". A un altro ragazzo dà un consiglio dicendo: "Questo te lo dico da fratello maggiore". Ecco, e l’atteggiamento è, per tutta la gara, quello lì: "Bello di zio", "Bravo a zio" ecc. Da lui arrivano solo complimenti, ma non sono mai supportati da spiegazioni, praticamente giudizi davvero "da zio", che non aggiungono nulla alle esibizioni dei ragazzi, e non lasciano mai il segno. Non è il giudice più puntuale e interessante nei commenti che abbiamo visto ad Amici, ecco.

Garrison Rochelle e i commenti che si potrebbero evitare, voto: 5. Torna a giudicare la gara di danza, domenica 25 gennaio, Garrison Rochelle. Entra, come già più volte accaduto in passato dichiarando di essere a dieta e chiedendo a Maria De Filippi se lo vede dimagrito. Poi iniziano le esibizioni dei ragazzi, al primo dice che è "come me", intendendo basso, e continua così almeno per metà delle esibizioni, commentando il fisico dell’alunno di turno, con Maria De Filippi che con i suoi "ma dai", "ancora", cerca di fargli capire che non sono commenti interessanti, ma niente. Nel frattempo, sui social, ovviamente, questi commenti non passano inosservati.

