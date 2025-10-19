Amici 25, le pagelle: Irama emozionato (7), Maria ricorda tutto (8), le urla di Pettinelli e Rudy Zerbi (4) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 19 ottobre dello storico talent show di Canale 5

Domenica 19 ottobre 2025 il pomeriggio di Canale 5 si accende con le esibizione e la gara della scuola più amata d’Italia. Terzo appuntamento con il talent di Maria De Filippi, Amici, che quest’anno taglia il traguardo delle 25 stagioni.

La formula che si rivela vincente da ormai un quarto di secolo è sempre la stessa: un gruppo di giovani talenti con il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, chi nel canto, chi nella danza e le loro esibizioni supportate e commentate da una squadra di coach, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi, in questa terza puntata della nuova edizione di Amici arrivano due ex alunni della scuola che ora sono diventati due stelle dei rispettivi campi: un emozionatissimo Irama che giudica la gara degli aspiranti cantanti e Anbeta Toromani, chiamata a giudicare i ballerini.

C’è poi un altro ritorno a inizio puntata, quello di Francesca Tocca, chiamata a giudicare la sfida tra Alex e Michele che vede la vittoria, dopo ben tre pezzi, di Alex. A giudicare la sfida di Opi contro Manuele è invece Carlo Di Francesco, musicista e produttore e volto ricorrente come giudice delle sfide dei ragazzi di Amici. La sfida è vinta da Opi. In questa puntata abbiamo visto tornare anche le prove corali: quella di ballo (sulle note di Days are over di The Dog) e quella di canto ( un medley di Esseri Umani, Africa e Tuta Gold).

Alla fine delle esibizioni, a vincere la gara di ballo e piazzarsi al numero uno della classifica della sua categoria è Alessio, a finire in sfida è Alex, dopo le nomination, a raggiungerlo invece è Maddalena. Per il canto Gard sbaraglia la concorrenza, mentre in sfida finiscono Frasa e Michelle.

E ora scopriamo quali sono state le cose migliori, e quelle che ci hanno convinto meno di questo lungo pomeriggio di esibizioni tra canzoni e coreografie, con le pagelle di domenica 19 ottobre di Amici di Maria De Flippi.

Amici 25, pagelle della puntata di domenica 19 ottobre

Maria De Filippi, voto: 8. Quanti ragazzi saranno passati nella scuola nei 25 anni di Amici? Un’infinità, eppure Maria De Filippi pare ricordarsi di tutti. Per esempio, oggi, a sorpresa, la sentiamo alludere alla rigidezza di Anbeta nei confronti di se stessa, quando era alunna della scuola, mentre la ballerina cerca di rincuorare Emiliano sulle sue insicurezze, e lo invita a non essere troppo autocritico. E qui arriva la conduttrice che commenta con un chiarissimo "Senti chi parla! Io mi ricordo". E queste sono cose che fanno capire che la conduttrice è parecchio concentrata su tutti i ragazzi che passano per Amici.

Irama, voto: 7. Il voto non è tanto per il suo ruolo di giudice, con le idee piuttoto chiare ma anche molto sintetico nell’esprimersi nei confronti dei talenti che si esibiscono. A noi è piaciuta soprattutto la grande emozione messa in evidenza dopo l’ingresso e dopo aver cantato la sua canzone. Un’emozione che è talmente genuina da spingere Maria De Filippi a chiedere, quasi ridendo: ‘ma perchè???"

Alessio, voto:7. Alessio oggi vince la gara di ballo più che meritatamente, dopo un’esibizione in coppia con Giulia Stabile, ma la maestra Celentano continua a muovergli una critica che rimane incomprensibile ai più. Lei ci arriva da lontano, dicendo che la faccia di Giulia, quando balla, segue in modo naturale la coreografia, il sottinteso è che Alessio invece non lo fa o, come accusato nelle precedenti puntate, farebbe faccette forzate. Una critica che fa abbastanza ridere anche perchè alla fine di questa surreale dichiarazione, la stessa Celentano riconosce che Alessio è bravo. Alleluja.

Emiliano insicuro, voto: 6. Piano piano ce la farà ad acquisire un po’ più di sicurezza questo ragazzo che, quest’oggi dice di non piacersi, nonostante i tantissimi complimenti che gli fanno tutti, a iniziare da Anbeta, per non parlare della sua insegnante Alessandra Celentano e di Lorella Cuccarini. Emiliano è un talento spettacolare e giovanissimo, va bene essere autocritici e puntare sempre a migliorarsi, ma oggi ci sembra che il ragazzo davvero esageri.

Le urla di Pettinelli e Zerbi, voto: 4. Ci erano mancate? No. Sono tornate puntuali a distruggere decibel del pubblico in casa e di quello in studio? Sì. Le liti ad altissimo volume tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi rimangono la cosa meno gradevole dei pomeriggi domenicali e anche oggi non manca un confronto urlante, questa volta la materia del contendere è Frasa (che finisce in sfida da ultimo in classifica), che Zerbi trova non all’altezza di frequentare la scuola di Amici e Pettinelli difende a spada tratta. Una sfida dialettale, come sempre, all’ultimo decibel.

Frasa, voto: 4. Alle critiche di Rudy Zerbi che sceglierà lo sfidante della sfida di Frasa lui risponde che "l’importante è che ci sia fame e passione", beata ingenuità. Eh purtroppo non basta, sarebbe bello fosse così, purtroppo ci vuole moltissimo altro, non è detto che Frasa non ce l’abbia ma la sua visione è ancora piuttosto ingenua.

