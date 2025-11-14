Amici 25, giuria ribaltata con tre star (fuori Amadeus): chi sono e perché è una scelta rischiosissima Subito un terremoto al Serale di Amici 25: tre nuovi nomi in trattativa rivoluzionano la giuria e cambiano gli equilibri del talent.

La fase finale di Amici 25 si avvicina e già emergono le prime novità clamorose: la giuria dello show potrebbe cambiare radicalmente rispetto allo scorso anno. Stando alle ultime indiscrezioni, tre nomi di peso sono in trattativa per il Serale, pronti a sostituire Amadeus e a portare un nuovo approccio più tecnico e dinamico. Una scelta che promette scintille e grandi sorprese, ma che potrebbe rivelarsi anche molto rischiosa per l’equilibrio del programma. Ecco tutto quello che sappiamo e le novità di quest’anno ad Amici 2025.

Un cambio totale rispetto alla giuria di Amici dell’anno scorso

La macchina del Serale di Amici 25 si sarebbe già messa in moto e la prima grande novità riguarda proprio la giuria. Dopo una stagione in cui Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario avevano guidato le sorti del talent, sembra che Maria De Filippi voglia ribaltare completamente le carte.

Una scelta forte, soprattutto considerando che Amadeus e Malgioglio erano stati accolti con entusiasmo dal pubblico: due volti storici della televisione italiana, abituati ai meccanismi dello spettacolo e capaci di dare ritmo, ironia e autorevolezza al programma. L’unica voce fuori dal coro, lo scorso anno, era stata quella su Elena D’Amario: alcuni spettatori l’avevano giudicata meno adatta al ruolo rispetto ai due colleghi, nonostante la sua esperienza diretta all’interno della scuola.

Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia: una giuria più tecnica ma meno televisiva

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i tre nomi in trattativa per il nuovo Serale sarebbero Irama, Emma Marrone e Rossella Brescia. Un trio che, sulla carta, garantirebbe un livello tecnico altissimo: due cantanti di successo e una professionista della danza con una lunga carriera teatrale e televisiva. Tuttavia, proprio questa scelta potrebbe rivelarsi un rischio.

A differenza della precedente formazione, infatti, i tre artisti vantano una minor esperienza come volti televisivi di intrattenimento puro. Il loro contributo sarebbe indubbiamente più mirato alla crescita degli allievi, ma potrebbe mancare quel mix di leggerezza, carisma e "confidenza con la telecamera" che Amadeus e Malgioglio portavano naturalmente in studio. La fase finale di Amici debutterà come sempre in primavera: solo dopo le festività i professori cominceranno a consegnare le ambite maglie dorate e la produzione scioglierà le riserve sulla giuria definitiva. Per ora nulla è stato confermato ufficialmente, ma se la trattativa dovesse andare in porto, il Serale 2025 potrebbe essere uno dei più rivoluzionari degli ultimi anni.

