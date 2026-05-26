Amici 25, il messaggio (tenerissimo) di Angie per Lorenzo Salvetti. E su Maria confessa: “Per me è come una mamma” La giovane cantante si è confessata in un'intervista dopo la vittoria dell'amico e 'collega'. E ha speso parole speciali per il lavoro della sua mentore nel programma.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Angie ha mancato la finale di Amici per un niente, fermandosi all’ultimo ballottaggio contro il suo grande amico Lorenzo Salvetti (poi vincitore dell’edizione 2026). Ma nell’ultima intervista concessa a FqMagazine, la cantante parla del talent con estrema gratitudine e lucidità. Tra le protagoniste assolute della 25esima edizione, e vincitrice del Trofeo delle Radio, oggi guarda avanti con il suo primo progetto discografico Sogni di vetro. Senza rinnegare cadute, porte in faccia e la fragilità genuina che l’ha portata fino a qui. Ecco tutti i dettagli.

Amici, il messaggio di Angie per Lorenzo Salvetti

Nessuna rivalità, anzi. Nell’intervista a FqMagazine Angie racconta che con Lorenzo Salvetti il legame è stato immediato: "Gli voglio veramente tanto bene, penso che se lo meriti tanto. Io e lui ci siamo capiti tanto, ci siamo trovati nel fatto che comunque entrambi avevamo un passato nella musica e quindi condividevamo la pressione e l’importanza di fare una squadra. Ci siamo sempre sentiti un team".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quel ballottaggio che ha eliminato Angie, quindi, spianando la strada per la vittoria a Lorenzo, non è mai stato un problema. Ancora oggi la giovane cantante sembra più grata che amareggiata, e pronta a sottolineare candidamente le qualità dell’amico: "È divertentissimo. È proprio divertente in modo naturale. Non ci prova nemmeno ed è buffo, goffo e simpaticissimo". Proprio questa autenticità, secondo Angie, ha reso credibile la sua vittoria, che lei vive assolutamente come un successo condiviso.

Il bilancio di Angie e il ruolo di Maria De Filippi

Il bilancio personale dell’esperienza di Angie è comunque intenso. "Ci sono stati dei momenti up", dice lei, "ma ci sono stati anche dei momenti down. Ne ho viste tante durante il percorso dentro la scuola e sono contenta che sia stato così. Posso dire che comunque è stata un’esperienza molto importante che mi porterò nel cuore per sempre perché penso che mi abbia aiutato tanto a crescere".

Quanto al ruolo decisivo di Maria De Filippi, Angie non ha dubbi: "È stata proprio una mamma. In un momento in cui noi eravamo staccati dalla famiglia perché eravamo in casetta o a scuola, lei ha ricoperto tanto quella figura. È stata, come ho detto anche nel programma, un faro, proprio una luce. Fino all’ultimo è stata là, fino veramente al giorno prima della Finale, a dirmi che non importava il piazzamento e in qualsiasi modo dovesse andare sia a me che a Lorenzo. L’importante è essere stati qua, aver fatto vedere chi siamo. Ci ha detto di non avere paura del fuori. Le sarò per sempre grata comunque per avermi dato questa opportunità".

Il nuovo EP di Angie ‘Sogni di vetro’

Angie, che scrive canzoni da quando aveva 13 anni, solo nel 2022 ha iniziato a pubblicarle. Lavorando in silenzio a un progetto che oggi prende forma in "Sogni di vetro", primissimo EP per lei. Il titolo racconta bene il suo modo di essere: trasparente e fragile, come il vetro, ma capace di riflettere la luce. E la title track è quella che più di tutti condensa questi anni di tentativi, sacrifici e ricerche.

Tra i pezzi più importanti del disco, Angie indica "Meglio di me" e "Lettere al paradiso". Nel primo serve su un piatto d’argento i propri difetti, un vero atto di coraggio in cui decide di esporsi senza filtri. "Lettere al paradiso", invece, è la canzone più dolorosa: parla della nonna Angela e della difficoltà di lasciar andare chi non c’è più. Portata ai casting di Amici, a lungo Angie non è riuscita a cantarla fino in fondo per l’emozione.

Ecco tutte le tracce dell’EP uscito lo scorso 22 maggio:

Poco poco

Millemila missili

Signorina

Controcorrente

Meglio di me

Smielate canzoni d’amore

Lettere al paradiso

Sogni di vetro.

Potrebbe interessarti anche