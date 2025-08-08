Marisol Castellanos, le parole d’addio a Petit: favola d’amore finita un anno dopo Amici. Perché Dopo mesi di sospetti, Marisol Castellanos conferma la fine della storia con Petit nata lo scorso anno ad Amici 23: “Non siamo più una coppia, ma ci vogliamo bene”

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La favola d’amore di Marisol Castellanos e Petit è terminata. A comunicarlo è stata la stessa ballerina, che ha risposto a un commento su Instagram confermando la rottura con l’ex compagno conosciuto durante l’edizione 2023-2024 di Amici. I due ex allievi della scuola di Maria De Filippi sembravano distanti da qualche mese, tanto da far esplodere le voci sulla loro crisi sentimentale. Ora la separazione è ufficiale.

Marisol e Petit, la storia d’amore nata ad Amici 23

I due giovani si erano avvicinati durante la loro permanenza ad Amici. Marisol, 19enne ballerina italo-cubana, e Petit (all’anagrafe Salvatore Moccia), 20enne cantante romano, avevano sviluppato immediatamente un feeling speciale, diventando presto una delle ship più amate dal pubblico del talent di Canale 5. Nel corso del programma avevano mostrato sintonia e affetto, arrivando come coppia alle fasi finali del serale a maggio 2024, quando Marisol ha trionfato nella sua categoria perdendo nella finalissima a due contro Sarah Toscano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La loro relazione era proseguita anche dopo la fine di Amici, con apparizioni pubbliche e interviste in cui avevano parlato della loro quotidianità e della crescita del loro amore. A marzo 2025 erano stati ospiti insieme a Verissimo, raccontando di vedersi spesso e di essere molto legati. "Petit mi ha fatta innamorare con la sua simpatia, che è genuina, vera", aveva raccontato Marisol. Mentre Petit era sembrato innamoratissimo: "Tra noi va tutto alla grande, stiamo insieme, ci vediamo molto spesso. Procede benissimo".

Marisol Castellanos, l’annuncio su Petit: "Non siamo più una coppia"

Negli ultimi tempi, però, molti fan avevano notato l’assenza di contenuti condivisi insieme sui social, alimentando i timori su una possibile crisi. Poche settimane fa, inoltre, Petit era apparso in un video su Tik Tok insieme alla creator Carotta Corsini, cosa che ha fatto esplodere definitivamente le voci su una possibile rottura con la Castellanos.

A confermare i sospetti è stata proprio Marisol: rispondendo a un utente che le chiedeva notizie sul rapporto con Petit, la ballerina ieri ha scritto con semplicità e serenità: "Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene". La risposta ha generato numerosi commenti di affetto e supporto, molti dei quali hanno apprezzato la maturità con cui i due ragazzi stanno affrontando la fine del loro legame. Al momento Petit non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Petit e Marisol, cosa fanno oggi

Dopo la fine di Amici 23, sia Marisol che Petit hanno continuato a lavorare intensamente nel loro campo. La ballerina, dopo un’operazione al ginocchio, è entrata a far parte della produzione teatrale di Cenerentola con il Balletto di Roma, portando in scena il suo talento in una tournée molto seguita in Italia. Petit, invece, ha proseguito la carriera musicale pubblicando nuovi singoli e partecipando a eventi estivi e festival, dove ha riscosso un buon successo di pubblico. Entrambi, insomma, pur avendo preso strade diverse nella vita privata, stanno raccogliendo i frutti del percorso iniziato nella scuola di Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti anche