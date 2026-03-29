Amici, Lorella Cuccarini affonda Zerbi e Celentano a Verissimo: "Noi non abbiamo bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di altri"
La prof del talent di Maria de Filippi, ospite di Silvia Toffanin lancia una frecciata al veleno contro i due colleghi Zerbi e Celentano
Nella puntata di oggi, domenica 29 marzo 2026 di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato in collegamento dalla scuola di Amici, le due amate prof Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. La "più amata dagli italiani", attualmente impegnata nel serale di Amici 25, nel corso dell’intervista tra vita privata e carriera, non ha mancato di lanciare una gigantesca freccia avvelenata contri i colleghi e avversari prof della scuola di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Con parole talmente chiare da far sobbalzare i telespettatori e gli utenti social che hanno seguito in diretta il programma..
Lorella Cuccarini, la "stoccata" a Zerbi e Celentano: "C’è un limite a tutto"
Durante la chiacchierata a tre con Silvia Toffanin, è arrivata una risposta pepata di Lorella Cuccarini, che non poteva passare inosservata anche e soprattutto, dopo le prime due infuocate puntate del serale di Amici. "La più amata dagli italiani" è stata spesso accusata di essere "la mamma chioccia" del reality, troppo tenera e generosa nell’incoraggiare i suoi ragazzi, al contrario dei metodi scelti dai suoi colleghi, in particolare dall’esigente Alessandra Celentano, ma anche del suo compagno di banco Rudy Zerbi.
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"Ho un grande rispetto per i ragazzi", spiega la prof di Amici, parlando dei suoi alunni nel talent guidato da Maria De Filippi dove negli anni ha seguito giovani talenti come Angelina Mango e Sarah Toscano. "Noi cerchiamo di trasferire la nostra esperienza, ma in realtà è un continuo scambio di energia. Loro ci insegnano tanto", ha osservato.
E la frecciata riguarda proprio questa enorme differenza di approccio, non solo dei propri alunni, ma anche di quelli degli altri in gara. Dice infatti, senza girarci intorno Lorella Cuccarini: "Quando sei convinta del talento, non hai bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di ciò che fanno gli altri". Una bordata da manuale contro la coppia Celentano-Zerbi, colpita e affondata con una manciata di parole .
Poi, come sempre capita nelle interviste di Verissimo, si passa a parlare della vita privata della ballerina, conduttrice e attrice e della sua bella famiglia che sta per festeggiare un anniversario importante e un grande evento. Il primo sono i 35 anni di matrimonio di Lorella Cuccarini con il marito Silvio Capitta, da cui ha avuto quattro figli, uno dei quali, Giorgio, si sposerà quest’estate con la stylist Sole Galanti, per la gioia di mamma, papà e dei tre fratelli.
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