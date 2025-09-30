Amici, la scuola prende vita tra nomi famosi e il ritorno di una prof amatissima Il talent show è ripartito alla grande, con ascolti stellari e tantissime novità: tra i banchi anche alcuni volti noti dal pubblico.

La prima puntata di Amici 25 è andata in onda domenica 28 settembre 2025, alle ore 14:00 su Canale 5. Come al solito ci sarà anche il daytime, ossia le puntate pomeridiane nei giorni feriali, oltre la messa in onda domenicale, e anche per questa edizione, il format ricalcherà la struttura classica con le selezioni per ottenere un banco nella scuola, prove, sfide, e la fase finale del talent, quella dedicata al Serale, con le puntate in prima serata, eliminazioni, ospiti, e la proclamazione del vincitore.

Tra i professori di Canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Nella danza invece, restano Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La grande novità è il ritorno di Veronica Peparini, che prenderà il posto di Deborah Lettieri. Nel cast dei concorrenti tante sorprese. Tra i nomi c’è Michelle Cavallaro, volto già visto in tv nella seconda edizione de Il Collegio, e Alessio Di Ponzio, che lo scorso anno aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio. Spicca poi il nome di Maria Rosaria Dalmonte, già popolare sui social e che nel 2016, a soli sette anni, diventò virale con la sua performance a Ballando con le Stelle.

