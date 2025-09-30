Amici, la scuola prende vita tra nomi famosi e il ritorno di una prof amatissima
Il talent show è ripartito alla grande, con ascolti stellari e tantissime novità: tra i banchi anche alcuni volti noti dal pubblico.
La prima puntata di Amici 25 è andata in onda domenica 28 settembre 2025, alle ore 14:00 su Canale 5. Come al solito ci sarà anche il daytime, ossia le puntate pomeridiane nei giorni feriali, oltre la messa in onda domenicale, e anche per questa edizione, il format ricalcherà la struttura classica con le selezioni per ottenere un banco nella scuola, prove, sfide, e la fase finale del talent, quella dedicata al Serale, con le puntate in prima serata, eliminazioni, ospiti, e la proclamazione del vincitore.
Tra i professori di Canto confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Nella danza invece, restano Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La grande novità è il ritorno di Veronica Peparini, che prenderà il posto di Deborah Lettieri. Nel cast dei concorrenti tante sorprese. Tra i nomi c’è Michelle Cavallaro, volto già visto in tv nella seconda edizione de Il Collegio, e Alessio Di Ponzio, che lo scorso anno aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio. Spicca poi il nome di Maria Rosaria Dalmonte, già popolare sui social e che nel 2016, a soli sette anni, diventò virale con la sua performance a Ballando con le Stelle. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi conoscere tutti i dettagli? Guarda il Video!
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, il cast è completo: Alessio, Michelle e tutti gli allievi. Poi brividi per una tragedia
La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata con l...
Amici 25, anticipazioni della prima puntata: Simona Ventura, Francesca Fagnani e i super-ospiti, svelati gli allievi. Cosa vedremo
Oggi domenica 28 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 inizia ufficialmente la n...
Amici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, d...
Amici 25, svolta nel cast: Gigi D’Alessio arruolato da Maria De Filippi, il retroscena e cosa farà
I primi rumors sul serale della nuova edizione del talent rivelano l’intenzione dell...
Amici 25, cambia la data d’inizio: la scelta di Maria De Filippi e il cast ufficiale di professori
A quanto pare, il talent show di Canale 5 non tornerà in onda a fine settembre. Ment...
Rudy Zerbi è su Prime Video: ha messo in pausa Amici e Maria De Filippi
Il discografico, noto per la sua partecipazione al famoso talent show di Canale 5, e...
Amici 25, pronto il debutto tra novità e due allievi ‘svelati’: chi sono e perché saranno ‘diversi’
Sono previste nella giornata di giovedì 18 settembre le prime registrazioni della nu...
Amici 25, cambia la programmazione: la data d'inizio slitta all'ultimo secondo. Perché
Stando alle ultime voci il talent di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 un...