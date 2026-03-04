Amici, la nuova vita di Cricca in Australia: “Cerco il mio posto nel mondo”, cosa sta facendo L’ex allievo, dopo mesi di assenza sia sui social che nel mondo della musica, ha rivelato di essersi trasferito a Sidney per mettersi nuovamente in discussione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Giovanni Cricca, noto semplicemente come Cricca, è un cantautore originario di Riccione che è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico partecipando alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo essere entrato a tutti gli effetti nella squadra di Lorella Cuccarini, il frizzante Cricca ha vissuto un’esperienza senza precedenti: dopo essere stato eliminato in una sfida, il cantante è stato ripescato dalla produzione e riammesso in gara, riuscendo poi ad arrivare fino alla fase del Serale. Negli ultimi mesi, in molti hanno notato la sua totale assenza sia sui social che nel mondo della musica, e proprio oggi Cricca è tornato a parlare ai suoi fan rivelando il cambiamento di vita che ha deciso di fare trasferendosi in Australia: ecco cosa ha detto.

Amici 22, il cantante Cricca si trasferisce a Sidney: "Continuo a cercare il mio posto nel mondo"

Dopo un lungo periodo lontano dai social, Cricca ha ufficialmente rotto il silenzio rivelando ai tanti fan ciò che sta accadendo nella sua vita e, in particolare, la decisione di trasferirsi in Australia dopo essere già stato per un po’ di tempo a Dublino. "Questi mesi a Sydney sono intensi. Pieni di cose che succedono. E, belle o brutte che siano, sono vita. Essere dall’altra parte del mondo fa un certo effetto. Mi manca la mia famiglia, mi mancano i miei amici (anche se, per fortuna, qualcuno è qui con me in questa avventura). Mi mancano la piada, il divano di casa e il lungomare fuori stagione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cantante ed ex allievo di Amici ha poi continuato affermando: "Continuo a cercare il mio posto nel mondo. Mamma mia che fatica. Però credo che sia anche questo il bello della ricerca: la fatica, il mettersi in discussione, il crescere. Molti di voi mi seguono per la mia musica e ci tengo a dirvi che non ho mai smesso. Sto continuando a cantare nei karaoke più strampalati di Sidney per tenermi in allenamento, ovviamente. Sto scrivendo nuove canzoni, anche in inglese. Sto cercando di mettere insieme i pezzi di quello che, un giorno, potrò condividere con voi".

Giovanni Cricca: "Dopo Amici è stato tutto molto veloce"

Il cantante ha dunque sottolineato che dopo il grandissimo successo nel programma Amici di Maria De Filippi, tutto si è mosso molto in fretta, forse troppo per riuscire a trovare un proprio equilibrio. Ed è per questo che ha deciso di dedicarsi a nuove esperienze di vita prima di tornare nel panorama musicale. "Dopo Amici è stato tutto molto veloce. Forse ero ancora troppo giovane, forse mi mancava un po’ di esperienza. Così dall’anno scorso ho deciso di viaggiare, crescere e vivere davvero. E, piano piano, credo di starci riuscendo. Grazie per essere ancora qui. Tempo al tempo. Senza fretta, ma con una voglia matta di godermi il viaggio. Il resto lo scopriremo un passo alla volta".

Dopo i successi Sbagliato, Zero drammi, Vivere a Riccione, Chiudi Quella Porta e l’ultimo singolo L’Astronauta, non rimane allora che attendere e scoprire con quale brano Cricca deciderà di tornare sul palco, quando ovviamente sarà pronto a farlo.

Potrebbe interessarti anche