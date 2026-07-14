Rivoluzione ad Amici, Maria De Filippi non si ferma: un famosissimo volto Mediaset pronto a prendere il posto di Giulia Stabile Amici cambia pelle: il possibile erede di Giulia Stabile è un volto amatissimo in casa Mediaset

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La nuova stagione di Amici si preannuncia come una delle più rivoluzionarie degli ultimi anni. Si parla infatti di cambiamenti nel cast, possibili novità in giuria e un generale rinnovamento del format. Anche l’assenza di Giulia Stabile rappresenta un tassello importante di questa trasformazione. La ballerina, infatti, ha scelto di intraprendere un’importante esperienza internazionale entrando nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalía, un’opportunità che la terrà lontana dagli studi Mediaset per gran parte della stagione televisiva 2026.

Amici, chi prende il posto di Giulia Stabile nella prossima edizione?

Non si tratta di un addio dovuto a tensioni o divergenze con la produzione, bensì della naturale evoluzione di una carriera che, dopo la vittoria ad Amici, continua a crescere anche oltre i confini italiani. L’impegno con la popstar spagnola rende però incompatibile la sua presenza sia ad Amici sia a Tú sí que vales, lasciando Maria De Filippi davanti alla necessità di ripensare alcuni equilibri del programma. Il posto lasciato libero da Giulia a Tú sì que vales è stato affidato a Elisabetta Canalis. Per Amici, invece, la situazione appare ancora tutta da definire e alimenta inevitabilmente la curiosità dei fan, soprattutto in un momento in cui il talent sembra intenzionato a rinnovarsi sotto diversi aspetti.

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Nicolò De Devitiis nel futuro di Amici? L’ipotesi più plausibile all’orizzonte

Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza nelle ultime settimane spicca quello di Nicolò De Devitiis. Dopo aver annunciato il suo addio a Le Iene al termine di un lungo percorso durato circa dodici anni, il conduttore è finito immediatamente al centro delle indiscrezioni sul suo futuro televisivo. Il legame con l’universo di Maria De Filippi non è certo una novità. Nel corso degli anni De Devitiis ha già collaborato con programmi prodotti dalla Fascino ed è apparso anche ad Amici in qualità di ospite e protagonista di alcune iniziative speciali. Proprio questo rapporto consolidato ha spinto molti a immaginare un suo possibile coinvolgimento nella nuova edizione del talent. Va però precisato che, allo stato attuale, non esistono conferme ufficiali che lo indichino come sostituto di Giulia Stabile. Si tratta esclusivamente di una suggestione alimentata dal momento di grande fermento che sta vivendo il programma e dal desiderio di Maria De Filippi di rinnovare il cast con volti capaci di intercettare il pubblico.

L’eventuale arrivo di De Devitiis rappresenterebbe comunque un cambio di passo significativo: il suo stile, maturato tra reportage, intrattenimento e racconto televisivo, porterebbe un’energia diversa rispetto a quella di Giulia, contribuendo a rendere ancora più evidente la fase di trasformazione che Amici sta attraversando. Per ora resta un’ipotesi, ma in una stagione che promette una vera rivoluzione, anche questa possibilità continua ad alimentare l’attesa dei telespettatori.

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